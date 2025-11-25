Éhezik az ipar gyógyulását a magyar fuvarozók, átgyűrűzött az európai háborús baj

A nemzetközi fuvarozásban 6 százalékos, a belföldiben pedig 7,9 százalékos összköltség-növekedést mért a DigiLog Consulting 2025 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A hazai közúti fuvarozás legtöbb költségtétele szignifikánsan nőtt.

Rossz negyedéve volt a hazai közúti fuvarozásnak / Fotó: Shutterstock

A vizsgált időszakban

a gépjárművezetői bérek 7,9–9, százalékkal,

az autópályadíjak 5,8–6,1 százalékkal,

a járművek finanszírozási költsége 12,2–15,6 százalékkal,

a lízingkamatok pedig 25–34 százalékkal nőttek.

Eközben az egyéb költségeket csupán 1 százalékkal tudták mérsékelni a fuvarozók.

Még a gyenge bázistól is elmaradt a hatékonyság

Az iparág hatékonysági és termelékenységi mutatói jelentősen romlottak, még a gyenge előző évi bázishoz viszonyítva is. Az előző évhez képest a járművek futásteljesítménye 1,8–2,4 százalékkal esett, miközben az üres futások aránya 1,2–1,6 százalékkal emelkedett, ami szintén emelte az egy kilométerre jutó önköltséget. A jelenség hátterében a csökkenő árumennyiség, valamint a hazai utakon zajló felújításokkal és bővítésekkel járó országos torlódások állnak.

Már a külső tényezők sem tompították az önköltség emelkedését.

Az előző negyedévben (2025 Q2) az önköltség csökkenéséhez jelentősen hozzájárult a gázolaj hazai árának 8 százalékot meghaladó visszaesése és a forint 3,3 százalékos gyengülése. A harmadik negyedévben azonban ezek a kedvező hatások mérséklődtek: az üzemanyag ára mindössze közel 3 százalékkal csökkent, míg a forint „csupán” 0,4 százalékkal volt gyengébb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Kevesebb áru, élesedő verseny

A hazai GDP a nyers, valamint a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint is 0,6 százalékkal nőtt a KSH adatai alapján a III. negyedévben. Ez önmagában akár jó jel is lehetne a korábbi gyenge értékekhez viszonyítva, de a GDP közel 60 százalékát a szolgáltatások adják, azokban a szegmensekben pedig nem sok szállítási igény jelentkezik. A fennmaradó 40 százalékon az ipari, az építőipari és a mezőgazdasági termelés osztozik. A közúti fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – ami a GDP közel 25 százalékát teszi ki – sajnos a harmadik negyedévben is gyengén teljesített éves összehasonlításban.