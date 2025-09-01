Deviza
Még több pénzt kér az állam a kamionosoktól

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete a nemzetközi szállításokban közlekedő tranzitforgalom autópályára terelését javasolta a minisztériumban folytatott egyeztetésen a nagyobb útdíjbevétel érdekében, a lépés elsősorban a külföldieket érintette volna. A Lázár János miniszter által bejelentett változás azonban a teljes hazai közúti fuvarozásra is pluszterhet róna. Árvay Tivadar, az egyesület főtitkára az útdíjak rugalmasabb kezelését szeretné.
B. H. L.
2025.09.01., 16:48

A most bejelentett formájában meglepte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét (MKFE) a közlekedési és építési miniszter azon bejelentése, hogy a kamionokat az autópályákra és a gyorsforgalmi utakra fogják terelni. A sor az M1-essel indul, napokon belül kihelyezik a közúti fuvarozást új utakra terelő táblákat.

közúti fuvarozás
Új szabályok vonatkoznak a közúti fuvarozásra / Fotó: Makovics Kornél

„Amikor az útdíjbevétel lehetséges növeléséről egyeztettünk a minisztériumban, arra tettünk javaslatot, hogy a nemzetközi szállításokban közlekedő tranzitforgalmat tereljék autópályára. Ez elsősorban a külföldieket érintő díjemelkedést jelentene” – reagált a hírre a Világgazdaság érdeklődésére az MKFE főtitkára, kommunikációs vezetője, Árvay Tivadar. Magyarázata szerint főleg az ország keleti és délkeleti részén jellemző, hogy a nemzetközi fuvarozók a magasabb költséggel járó autópályák helyett az olcsóbb autóutakat használják. Nem véletlen, hogy Lázár János az M1-es mellett a 42-es utat is az elsők között említette, mert nagy teher Berettyóújfalu és térsége számára, hogy a kamionok a 42-est használják az M4–M35-ös útvonal helyett. Árvay Tivadar közölte: észszerű döntés a tranzitforgalmat az autópályákra terelni. Semmi nem indokolja, hogy a nehézgépjárművek az alsóbbrendű utakat használják.

Kisebb értékű szolgáltatást kap a közúti fuvarozás ugyanannyi pénzért

Azt viszont nem értik a közúti fuvarozók, hogy miért nem jelentkezik az általuk fizetett díjban annak a hatása, hogy az M1-esen, annak felújítása idején csökkentett szolgáltatáshoz jutnak. Ugyanezért az útdíjért ugyanis

  • az eljutás ideje drasztikusan hosszabb lesz,
  • pedig a fizetett pénzért legalább két autópályasávnak kellene a rendelkezésükre állnia,
  • és azon legalább 80 kilométeres óránkénti sebességre kellene hogy legyen lehetőségük.

A  miniszter jelezte ugyan, hogy a lakosság kap 15 ezer forintos jóváírást, de a fuvarozókat nem említette. Márpedig ők adják össze az évente több mint 800 milliárd forintos útdíj mintegy kétharmadát. Árvay Tivadar szerint megoldás lehet, ha az adott időszakban, azaz a következő két-három évben a közúti fuvarozóknak az M1-es autópálya használatáért csak gyorsforgalmi útdíjat kellene fizetniük.

Hatalmas kerülők a szabályozás miatt

Az MKFE főtitkára a belföldi fuvarozásban azt látná jó iránynak, ha a szabályozás rugalmasabb lenne nemcsak a fuvarozók, hanem az általuk kiszolgált ügyfelek érdekében is. Konkrétan megnyílhatna a főútvonalak használatának a lehetőség a fuvarozók számára, hogy áruikat eljuttathassák a lakossághoz, az intézményekhez, a cégekhez. Most ugyanis bőven van arra példa, hogy egy 10 kilométeres út helyett azért fuvaroznak 60 kilométeresen, mert a rövidebb útvonalon a KRESZ szerint nem közlekedhet a nehéz-tehergépjármű. Ez

  • megnöveli a szállítás idejét,
  • megdrágítja a fuvarozást,
  • végső soron megdrágítja a szállított árut.

A főtitkár szerint ma már az újonnan épített vagy felújított két számjegyű utak is olyan minőségűek, hogy bírják a korszerű nehézgépjárműveket is, amelyeket jellemzően útkímélő tengelyekkel gyártanak, ezért kevésbé terhelik az utakat, a környezetet. „Nem kellene hagyni, hogy az útdíjbevétel-növelési szándéknak áldozatául essen ez az alágazat, amely az elmúlt években folyamatosan a talpon maradásáért, a versenyképessége megőrzéséért küzd” – jelentette ki Árvay Tivadar. Ráadásul – mint a Világgazdaság beszámolt – rendkívüli mértékben megnőtt a közúti fuvarozókat sújtó bírságok mértéke is.


 

