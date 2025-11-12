Deviza
elszállásolás
lakótelep
orosz
paks II atomerőmű
Alekszandr Merten

Ötszáz lakásos paksi lakótelep épül az atomerőmű orosz kivitelezőinek

Februárban öntik ki a Paks II. Atomerőmű első blokkjának betonalapját – közölte az orosz kivitelező azt követően, hogy az Országos Atomenergia Hivatal néhány napja megadta az ehhez szükséges engedélyeket. Már a második lakótelep épül a projekten dolgozó orosz alkalmazottak családjainak.
B. H. L.
2025.11.12., 08:11

Várhatóan 2026 februárjában kezdődik a Paks II. Atomerőmű első blokkjának alapozásához szükséges első beton öntése, miután november 4-én az Országos Atomenergia Hivatal kiadta az ehhez, valamint az atomerőmű-sziget épületeinek építéséhez szükséges engedélyeket. Alekszandr Merten, a kivitelező Atomsztrojekszport nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnöke azt is kiemelte cége anyavállalata, a Roszatom vállalati lapjában, hogy a kiadott engedélyek megerősítik, hogy a projekt megfelel a nemzetközi, európai és nemzeti nukleáris biztonsági követelményeknek. A munka felpörgésével újabb lakótelepre is szükség van az orosz alkalmazottak és családjaik elszállásolására.

lakótelep
A Liget után hamarosan a Léna lakótelep is várja az atomerőmű orosz dolgozóit / Fotó: Roszatom 

Az orosz kivitelezők a felépítendő két blokkot nem első új, illetve második új egységként, hanem paksi 5., illetve 6. blokként említik. A lap felidézi, hogy az első négy blokkot – tehát az üzemelő Paksi Atomerőművet (Paks I.-et) szovjet szakemberek építették az 1980-as években, Budapesttől mintegy 100 kilométere délre.

  • A létesítményt négy, nyomottvizes technológiájú, VVER-440 reaktorral szerelték.
  • Együttes teljesítmény 2000 megawatt.
  • Az atomerőmű termeli az országban előállított villamos energia közel felét,
  • és elégíti ki a helyi áramszükséglet harmadát.

Az ötödik és hatodik, VVER-1200 reaktorokkal szerelt blokkok üzembe helyezése után a meglévő négy és a két új blokk együttes kapacitása 4400 megawatt lesz. Ezek adhatják Magyarország energiatermelésének a 70 százalékát.

Szijjártó: kisebb gázimportra lehet szükség 

Márciusban befejeződtek az ötödik blokk alapjainak földmunkái. Ahogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte, az építkezés az amerikai szankciók feloldása után a 2030-as évek közepére fejeződhet be. „Az új blokkokkal Magyarország körülbelül 3,5 milliárd köbméterrel tudja csökkenteni éves földgázimportját” – hangsúlyozta.

Az új projektben orosz és magyar vállalatok mellett más európai, ázsiai és amerikai nagyvállalatok is részt vesznek. Az atomreaktorok és az atomsziget kulcsfontosságú alkatrészeinek orosz gyártói már megkezdték a berendezések gyártását. A magyar szabályozó hatóság 2022 augusztusában adta ki a Paksi Atomerőmű második ütemének építésére vonatkozó főengedélyt.

A már kész Liget lakótelep 92 lakásos, a Léna 500 lakásos lesz  

„Egy építőmunkásokból álló csapat, amely részt vett a fehérorosz atomerőmű építésében és üzembe helyezésében, Pakson dolgozik. Sokan a Paksi Atomerőmű blokkjaira vonatkozó szerződés aláírása óta a helyszínen vannak. A csapat jelentős része, több mint 60 fő, magyar állampolgár” – mondta Tatjana Terentyeva, a Roszatom humánerőforrásfőigazgató-helyettese a lapnak. Tájékoztatása szerint a mérnökök családjukkal érkeznek. 

Oroszországból jelenleg több mint negyven iskoláskorú gyermek van Pakson. Mindannyian tanulhatnak az orosz iskolai tanterv szerint.

A városban épült egy 92 lakásos, Liget nevű lakótelep az orosz alkalmazottaknak és családjaiknak. Minden családnak külön lakása van, és vannak háromgyermekes családok is, akik négyszobás lakásokban élnek. A Liget lakóparkot már 2023-ban átadták, a részletekről a Világgazdaság akkor részletesen írt.

Az 500 lakásos Léna lakótelep a mostani közlés szerint szakaszosan, 2026-ban készül el. A Lénáról a Magyar Építők már egy éve beszámolt, eszerint a kivitelezés körülbelül 2024 februárjában indult, és 2025 végére tervezték befejezni. A szaklap cikkéből nem derül ki, hogy a lakótelep (legalábbis induláskor) az orosz kivitelezők elszállásolását szolgálná. A Léna három tömbből áll majd, az egyik 4-6 emeletes, a másik 3-4, a harmadik pedig háromemeletes lesz. Mindegyikhez kialakítanak mélygarázst. A lakópark megközelítéséhez új utak is épülnek. A kivitelező konzorciumot az Épkar Zrt., a West Hungária Bau Kft. és a Magyar Építő Zrt. alkotja. A helyszín a Pollack Mihály utca addig beépítetlen területe.

 

