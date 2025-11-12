Ötszáz lakásos paksi lakótelep épül az atomerőmű orosz kivitelezőinek

Várhatóan 2026 februárjában kezdődik a Paks II. Atomerőmű első blokkjának alapozásához szükséges első beton öntése, miután november 4-én az Országos Atomenergia Hivatal kiadta az ehhez, valamint az atomerőmű-sziget épületeinek építéséhez szükséges engedélyeket. Alekszandr Merten, a kivitelező Atomsztrojekszport nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnöke azt is kiemelte cége anyavállalata, a Roszatom vállalati lapjában, hogy a kiadott engedélyek megerősítik, hogy a projekt megfelel a nemzetközi, európai és nemzeti nukleáris biztonsági követelményeknek. A munka felpörgésével újabb lakótelepre is szükség van az orosz alkalmazottak és családjaik elszállásolására.

A Liget után hamarosan a Léna lakótelep is várja az atomerőmű orosz dolgozóit / Fotó: Roszatom

Az orosz kivitelezők a felépítendő két blokkot nem első új, illetve második új egységként, hanem paksi 5., illetve 6. blokként említik. A lap felidézi, hogy az első négy blokkot – tehát az üzemelő Paksi Atomerőművet (Paks I.-et) szovjet szakemberek építették az 1980-as években, Budapesttől mintegy 100 kilométere délre.

A létesítményt négy, nyomottvizes technológiájú, VVER-440 reaktorral szerelték.

Együttes teljesítmény 2000 megawatt.

Az atomerőmű termeli az országban előállított villamos energia közel felét,

és elégíti ki a helyi áramszükséglet harmadát.

Az ötödik és hatodik, VVER-1200 reaktorokkal szerelt blokkok üzembe helyezése után a meglévő négy és a két új blokk együttes kapacitása 4400 megawatt lesz. Ezek adhatják Magyarország energiatermelésének a 70 százalékát.

Szijjártó: kisebb gázimportra lehet szükség

Márciusban befejeződtek az ötödik blokk alapjainak földmunkái. Ahogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte, az építkezés az amerikai szankciók feloldása után a 2030-as évek közepére fejeződhet be. „Az új blokkokkal Magyarország körülbelül 3,5 milliárd köbméterrel tudja csökkenteni éves földgázimportját” – hangsúlyozta.

Az új projektben orosz és magyar vállalatok mellett más európai, ázsiai és amerikai nagyvállalatok is részt vesznek. Az atomreaktorok és az atomsziget kulcsfontosságú alkatrészeinek orosz gyártói már megkezdték a berendezések gyártását. A magyar szabályozó hatóság 2022 augusztusában adta ki a Paksi Atomerőmű második ütemének építésére vonatkozó főengedélyt.