Ostrom alatt áll a magyar bor: az aszály és a fertőzések is pusztítanak – a kormány milliárdos mentőövvel támogatja a termelőket
A kormány továbbra is kiemelten támogatja a szőlő- és borágazat szereplőit – hangsúlyozta Hubai Imre a soltvadkerti Márton-napi rendezvényen. Az államtitkár szerint közös érdek, hogy a történelmi borvidékek stabilan, minőségi termeléssel működjenek még akkor is, ha az idei év szinte példátlan kihívásokkal járt a magyar borászatok számára.
A kormány támogatási rendszere kiemelten fontos, mivel idén az aszály és a vízhiány mellett a tavaszi fagykár, majd az aranyszínű sárgaság betegsége is súlyos csapást mért az ültetvényekre.
A fertőzés megjelenésekor az Agrárminisztérium hétpontos országos akciót indított, amely a felderítéstől a laborfejlesztéseken át az országos növényvédő szeres védekezésig minden lépést lefedett.
A legsúlyosabban érintett, elhagyott ültetvényeket kötelezően kivágták. A Nébih 2,5 milliárd, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa pedig 1,3 milliárd forint támogatást kapott a program végrehajtására.
A minisztérium szerint a védekezés mellett a hosszú távú versenyképességre is fókuszálni kell. Ennek része a bővülő beruházási támogatás, amelyre a szőlőtermelők kézimunka-igényes műveletek kiváltását szolgáló új gépek beszerzésére pályázhatnak. Emellett elindul az innovációs beruházási támogatás is, amely modern technológiák és új eljárások bevezetését segíti – ezek a borászatok szerintük új piacokat nyithatnak meg.
A 2025–26-os borpiaci év szerkezetátalakítási kérelmeit a termelők már ezen a nyáron elektronikusan benyújthatták a Magyar Államkincstár felületén.
Nemzetgazdasági érdek a magyar borászatok védelme
Hubai Imre arról is beszélt, hogy bár a szőlőárak idén felfelé korrigáltak, a kunsági termelőknek továbbra is éles árversenyben kell helytállniuk a nemzetközi piacon.
Az alacsony készletek és a változó fogyasztói szokások miatt egyszerre kell kedvező árakkal, stabil minőséggel és innovatív értékesítési módszerekkel dolgozniuk. Mint mondta, a borágazatban ma az alkalmazkodóképesség az egyik legfontosabb tényező.
Taroltak a magyar vörösborok Ázsiában, két aranyérmet is hazahoztak
A magyar vörösbor exportpiaci esélyeit növeli a feltörekvő kelet-ázsiai régióban egy magyar borászat. A villányi Jammertal Borbirtok két aranyérmet nyert a Korea Wine Challenge 2025 nemzetközi versenyen.