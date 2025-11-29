Az ország leggyorsabban bővülő bankja tovább gyorsít – új stratégiai lépések az MBH-nál
A befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényigénylési tranzakciót hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén. Miért lépték ezt most meg?
Az MBH Bank 2023-as megszületésével a magyar nemzetgazdaság és pénzügyi piac egyik kulcsfontosságú szereplőjévé vált. A bank azóta nem csupán gyorsan integrálódott a gazdasági életbe, hanem a teljes magyarországi ügyfélpaletta minden szegmensét kiszolgálni képes szereplővé vált –akár a kis-, közép- és nagyvállalatokra, akár a magyar lakosságra gondolunk. Sikerünk egyik jelentős oka, hogy kiterjedt hálózatunk és szakmai tapasztalatunk révén közel vagyunk hozzájuk – pénzügyi szolgáltatóként komoly versenyelőny, hogy „egy nyelvet beszélünk” az ügyfelekkel. A bank tehát a magyar pénzügyi piac egyik sikertörténetévé vált; most pedig elért oda, hogy a Budapesti Értéktőzsdén is szintet lépjen, egy nagyobb részvényértékesítési tranzakció formájában. Befektetőink – többnyire magyar családok és intézmények – egy sikeres bank útját tudják innentől kezdve végigkísérni és potenciálisan a részvények után fizetendő osztalékon, illetve a részvényárfolyam emelkedésén keresztül közvetlenebbül is részesedhetnek annak eredményeiből is. A bank eddigi teljesítményét nézve optimisták lehetünk ebben a tekintetben.
Hogyan tudnak a részvényigénylésről a leendő befektetők tájékozódni?
Minden egyes ilyen tranzakció esetében a szabályozás, illetve a felügyelet egy nagyon mély és sokrétű információkkal rendelkező tájékoztató kiadására kötelezi a kibocsátót, amelyben gyakorlatilag a bankunk minden egyes területének az értékelése, a teljesítménye, illetve a jövőbeli potenciál is szerepel, csakúgy, mint az esetleges kockázatok, hiszen ezekre mindig fel kell hívni a befektetők figyelmét. A lakossági befektetők számára kollégáink a teljes, 400 egységből álló
- fiókhálózatunkban,
- személyesen
- és a call centerben
is rendelkezésre állnak. Ők részletesen be tudják mutatni, milyen lehetőségeket nyújthat egy ilyen befektetés és mik lehetnek a lehetséges kockázatai. Én magam is felügyeleti oldalon kezdtem a pályafutásom, ezért is tartom fontosnak a befektetők transzparens tájékoztatását és a tudatos pénzügyi döntéshozatalt – de azt is gondolom, hogy egy erős értékajánlatot tudunk eléjük tenni.
Mit várnak a részvénytranzakciótól, milyen eredményekkel lennének elégedettek?
Úgy látjuk, hogy a magyar tőkepiac, illetve a magyar lakossági és intézményi befektetők már ki vannak éhezve egy újabb nagy tőzsdei sikertörténetre. Fontos számunkra, hogy a befektetők, akik minket választanak és bizalmukkal ruháznak fel, már rövid- és középtávon is elégedettek legyenek a befektetésükkel. Ennek megfelelően határoztuk meg az árazást és nyújtunk – az intézményi árhoz képest – 10 százalékos kedvezményt a lakossági befektetőknek. A mi dolgunk a továbbiakban, hogy minél inkább rászolgáljunk a befektetők bizalmára.
A bejelentéskor elhangzott, céljuk a blue chipek közé kerülés – ez azért erős hívószó, nem?
Egy ilyen nagyságú és tőzsdén lévő vállalatnak, mint a miénk, ideálisabb, ha a papírjaival képes minél nagyobb tőzsdei forgalmat generálni. Ráadásul ez abból a szempontból is fontos, hogy a tőzsdei értékeltségünk reális legyen, tükrözze a vállalat valós értékét, potenciálját és ambícióit. A tőzsdei kereskedés aktivizálása tehát a bank számára visszacsatolást és egyben ösztönzést jelent. Ez a „nemzeti bajnok” víziónk megvalósításában a következő lépcsőfokot jelentő külföldi terjeszkedés megvalósításához elengedhetetlen. Ilyen szempontból a tőzsdei jelenlét nem csak a mi elemi érdekünk, de úgy gondolom, a nemzetgazdaságé is. Egy stabil, szuverén gazdaságnak szüksége van külföldön is versenyképesnek számító tudással rendelkező nemzeti bajnokokra. Maga a blue chip kategória vagy a BUX indexbe való bekerülés különösen a külföldi intézményi befektetők bevonzása szempontjából fontos, hiszen számukra jelenleg ezek a vállalatok láthatóak a magyar tőzsdén. A mi méretünkkel és üzleti, pénzügyi teljesítményünkkel pedig teljesen reális célkitűzés ebbe a csoportba belátható időn belül felnőni. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy emiatt az MBH Bank tranzakciója a teljes hazai tőkepiac szempontjából is az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb előrelépése.
Elhangzott, hogy a nemzetgazdaságot erősíti a lépés. Ez valóban kijelenthető?
Egy jól működő tőkepiac egy adott nemzetgazdaság szempontjából jelentős tényező, pláne, ha azon a tőkepiacon a legnagyobb szereplők, a legnagyobb vállalatok vesznek részt. Ez nemcsak transzparencia kérdése, hanem nemzeti stratégiai kérdés is, hiszen a „nemzeti bajnok” vállalatokat sokkal jobban a magunkénak érezzük. Látni kell, hogy a Budapesti Értéktőzsde forgalmának túlnyomó többségét ma a négy „blue chip” adja, közülük is kiemelkedik legnagyobb piaci versenytársunk. Ha újabb erős bankpiaci papírral bővül a tőzsde, az egy komoly lehetőség, hogy a magyar háztartások megtakarításai a reálgazdaságba áramoljanak. A magyar tőkének a magyar családokat kell elsősorban szolgálnia, ez pedig azzal is erősíthető, ha a megtakarítások nem parlagon hevernek, hanem új értéket teremtenek. Érdemes a magyar befektetőket a helyi vállalatokkal összekötni, ezáltal is egymást erősítjük.
Említette, hogy mostanra jutottak arra a szintre, hogy megléphessenek egy ilyen tranzakciót. Milyen fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt időszakban?
Maga a hármas bankfúzió terve is azzal a céllal született meg, hogy a három, önmagában is értékes intézményből egy még értékesebbet építsünk, ami úgy gondolom, hogy teljes mértékben sikerült. Büszkék vagyunk az elmúlt évek teljesítményére, akár a gazdaságra gyakorolt hatásunkat, akár a termék- és szolgáltatáspalettát, akár a stabil és jövedelmező működésünket nézzük. Az a vízió, amely mentén a bankot elképzeltük – miszerint Magyarország egyik meghatározó lakossági és vállalati bankja legyünk –, teljesült. Folyamatosan fejlesztettük rendszereinket, törekedtünk az ügyféligényekhez minél jobban alkalmazkodó folyamatok, illetve a megfelelő informatikai környezet és személyes kiszolgálás kialakítására. Az ügyfeleink ezzel nap mint nap találkozhatnak, legyen szó az ország számos pontján megújult fiókokról vagy a jelentősen megnövelt méretű ATM-hálózatról, amelyeken keresztül mi is közelebb kerültünk az ügyfelekhez. A háttérben már eddig is számtalan informatikai fejlesztést valósítottunk meg, ezeket a közeljövőben is folytatjuk, egy olyan csúcstechnológiás digitális banki alaprendszerre építve, amellyel Kelet-Közép-Európában egyedülállók leszünk.
Lehet egy pénzintézet ügyfélbarát?
Mi arra törekszünk, hogy az ügyfeleket az érdekeiknek minél inkább megfelelő termékekkel szolgáljuk ki, és ha esetleg bajba kerülnének, akkor segítsük őket. Ezek hosszú távú kapcsolatok. E tekintetben gyakran kerül elő a hazai tulajdon és irányítás jelentősége. Mi ismerjük a hazai ügyfelek igényeit, hiszen itt élünk ebben az országban. Például, értjük az otthonteremtés fontosságát, a hazai agrárium sajátosságait, de az önkormányzatok igényeit is ismerjük. Nem ijedünk meg a kormányzati programokban való részvételtől, az elmúlt években is az élen jártunk a különböző, lakosságnak és vállalatoknak szóló támogatott hitelkonstrukciók forgalmazásában. A vállalatunk kultúrája és annak minden alkotóeleme is a helyi gazdaságból nőtt ki. Mi akár jobban is érthetjük a helyi gazdaságot, mint egy külföldi bank, és nem kockázatot, hanem potenciált láthatunk az egyes szektorokban. A helyi bank hosszabb időre tervez és köteleződhet el a nemzetgazdaság mellett. Mindezt úgy, hogy hosszabb távon nem sérül az üzleti teljesítménye, sőt. Egy hazai irányítású bank válsághelyzetben sem vonja ki a tőkét Magyarországról, hanem folytatja a finanszírozást, ezzel is segítve a gazdaságot. Nem csak jó időkben van jelen, hogy pénzt vigyen ki, hanem rossz időkben is itt marad, hogy pénzt tegyen be a gazdaságba – készülve az újabb jó évekre. Mi itt vagyunk, itt akarunk sikeresek lenni, méghozzá úgy, hogy hozzájárulunk ügyfeleink és az egész ország gyarapodásához, miközben a saját sikereinket megosztjuk a társadalommal és – a mostani részvényigénylési programon keresztül – a kisbefektetőkkel is. Ez rendkívül széleskörű és mély beágyazottságot jelent a magyar gazdaságba és társadalomba, ami üzleti szempontból is érték.
Az MBH is látja az Otthon Start Program népszerűségét
Ha már az otthonteremtést is említette, szeptemberben életbe lépett az Otthon Start Program. Mekkora érdeklődést látnak?
Magyarországon a saját otthon megteremtése fontos cél minden ember, minden család számára, ilyenek a preferenciáink, a kultúránk. Mi az első pillanattól komoly hangsúlyt fektetünk a jelzáloghitelekre és ezen belül az Otthon Startra is. Nem kérdés, hogy egy ilyen programra mindenképpen szükség volt. A konstrukció népszerűségét pedig már látjuk, az elmúlt hónapokban a kollégáink nagy érdeklődésről számoltak be, a növekedést pedig a számaink is alátámasztják. Nem titkolt célunk, hogy ebből a piacból is minél nagyobb szeletet hasítsunk ki.
Ez egy olyan konstrukció, ahol kormányrendelet szabályozza a kamatot, a feltételeket… Hogyan tervezik magukhoz vonzani az ügyfeleket?
Az otthonteremtés fontos, személyes ügy, amit ennek megfelelően mindenki személyesen szeret intézni – nem online vagy videóbankon keresztül. Ezért is nagy a jelentősége annak, hogy a miénk a legnagyobb fiókhálózat az országban. Hozzáteszem, az ügyfeleket a tavaly megvásárolt Fundamenta Lakáskassza személyi bankárai is aktívan tudják támogatni, az Otthon Centrum megvásárlása révén pedig rövidesen az otthonteremtési értéklánc teljes spektrumát lefedjük. Vagyis: mindenhol, ahol a lakásvásárlással vagy hitelezéssel kapcsolatos érdeklődések és döntések megszületnek, mi jelen vagyunk. Ezzel a háttérrel már teljesen átfogó módon ki tudjuk szolgálni ügyfeleink igényeit, végigvezetve őket a teljes folyamaton, hogy az otthonteremtés örömteli legyen, és ne a bürokrácia miatti frusztráció maradjon meg. Ha az otthonteremtés gördülékenyebbé válik, azzal nemcsak az ügyfélélmény javul, hanem a teljes magyar ingatlanpiac hatékonysága is, ez pedig a munkaerőpiacra, a demográfiára és a növekedésre is hatással lesz. Úgy látjuk, a piac minőségi átalakulás előtt áll: modernebb lakhatási megoldások, jobb élhetőség, szélesebb kínálat és fejlettebb működési gyakorlatok jönnek.
Milyen volt az idei évük, illetve mennyire optimisták a jövő évre tekintve?
Ha a nemzetközi vagy hazai makrogazdasági környezetet nézzük, az idei év nem volt túl kedvező sem a bankok, sem az ügyfelek számára. Mindennek ellenére, a kormányzati döntések következtében legalább a lakossági hitelezés és így a lakossági fogyasztás fel tudott pörögni. Várakozásaink szerint a 2026-os év az ideinél jobb lehet. A GDP-növekedés, illetve a vállalati beruházási kedv és így a vállalati hitelezés is beindulhat – ennek már láthatók jelei. Azt biztosan elmondhatjuk, hogy az elmúlt tizenegynéhány év gazdaságpolitikájának következtében a magyar vállalatok valóban megerősödtek: stabilak, egészségesek, tőkeerősek és a megfelelő likviditással is rendelkeznek. A vállalatok részéről tapasztalható némi óvatosság – ami teljesen érthető –, ugyanakkor azt látjuk, hogy a szilárd gazdasági alapok, a kedvező finanszírozási feltételek és a támogatott programok egyre több céget ösztönöznek. A hajlandóság tehát már kezd egyértelműen körvonalazódni. A bank feladata ilyenkor az, hogy segítsen meglátni a lehetőségeket, és támogatást adjon ahhoz, hogy a cégek elköteleződjenek a beruházásaik, a jövőjük mellett. A hitelvezérelt növekedéshez mi aktívan hozzá tudunk járulni, és biztosak vagyunk benne, hogy ez a gazdasági teljesítményben is megjelenik majd. A lakossági piacon az Otthon Start program miatt az ingatlanpiac élénkülésében bízunk. Ha a szomszédunkban dúló háború lezárása megtörténne, az szintén jót tenne nemcsak a turizmusnak, de az általános befektetési klímának is. A remény és a pozitívra forduló hangulat pedig megjelenne a még bátrabb fogyasztási és beruházási döntésekben. Az MBH Bank mindenféle piaci környezethez megfelelően tud alkalmazkodni, ezt már bebizonyítottuk – de biztosan könnyebb lenne jó szélben navigálni.