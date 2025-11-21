Otthon Start: turbórajtot vett az MBH, 20 százalék máris az övék a 250 milliárdos piacból

Puskás András, az MBH vezérigazgató-helyettese lapunknak elmondta, hogy jövőre az ügyfelekért folyó verseny további erősödésével számol az MBH az Otthon Start programban. Többféle termékkel is készülnek, annál is inkább, mert vidéken 20 százalék fölötti részarányt tudhatnak magukénak, Budapesten viszont még nem érték el ezt az arányt, és a céljuk az, hogy a részesedésüket itt is számottevő mértékben növeljék.

Puskás András, az MBH vezérigazgató-helyettese: vidéken 20 százalék fölötti részarányt értek el az Otthon Start program hitelezésében / Fotó: Czeglédi Zsolt

Ennek elérése nem ígérkezik éppen könnyű menetnek, mivel a legnagyobb keresleti potenciált képviselő fővárosban minden bank teljes fegyverzettel száll harcba az ügyfelekért. Az MBH a megnövekedő keresletre és a pénzintézetek között várhatóan erősödő versenyre több új termékkel is készül. Ezek bemutatása az elkövetkezendő hetekben várható.

Van, aki karácsonykor szereti

Nem egységes a vidéki kép sem:

meglepő módon a korábban messze alacsonyabb kereslettel jellemezhető Kelet-Magyarország – főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye – sokkal jobban teljesít,

mint a pár éve még húzó területnek számító Dunántúl.

Ebben a régióban a bank piaci részesedése meghaladja a 20 százalékot,

Nyíregyházán pedig a közelgő karácsony ellenére is folyamatos emelkedést mutat a kereslet.

Ez azért is lehet kissé meglepő, mert a lakásvásárlást banki tapasztalatok szerint többnyire nem a nagy téli ünnepek környékére szokás időzíteni. Szabolcs-Szatmár Beregben egyébként más szegmensekben is erős az MBH: Nyíregyháza például az egyike annak a nyolc megyei jogú városnak, ahol a számlavezetését is sikerült megcsípnie az egyébként is piacvezető pozíciókra törő honi kézben lévő pénzintézetnek.

Az Otthon Start hitel keresleti görbéje a töretlen szabolcsi dinamikától eltekintve az ország más térségeiben többnyire enyhe visszaesést mutat, általános élénkülésre csak januártól számít az MBH.

A jellemző hiteligény jelenleg 30 millió forint. Az 50 millió forintos plafontól jelentősen elmaradó összeg azzal függ össze, hogy kérelmezőknek mindössze 10 százaléka akar új lakást vásárolni; 90 százalék használt lakásban gondolkodik.

Ez a kirívó aránytalanság Puskás András szerint nem kis részben azért alakult ki, mert nem épülnek olyan ütemben új lakások, mint ahogyan az a piac diktálná. 2026-ban azonban ez gyökeresen megváltozhat, mivel úgy tűnik, az ingatlanfejlesztők a keresleti nyomás hatására egyre inkább hajlandók invesztálni a lakásépítésekbe.