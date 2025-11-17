Kitört a népharag a vidéki városban: átépítették az egyik legnagyobb boltot, önkiszolgáló kasszákkal adták vissza - "Szegény idős emberek"

Reggelente sok áruházban látni, ahogy az önkiszolgáló kasszasor mellett tanácstalanul toporgó vásárlók próbálják megfejteni, miért villog pirosan a gép, miközben a rendszer újra és újra ugyanazt kéri: „helyezze a terméket a csomagolófelületre”. Amikor átalakították az egyik legnagyobb miskolci hipermarketet, és több új önkiszolgáló kasszát helyeztek el, a kommentek azonnal elárasztották a boon.hu kommentszekcióját.

Megosztják a vásárlókat az önkiszolgáló kasszák / Fotó: Hans Lucas via AFP

A reakciókból gyorsan kiderült, hogy

kevés olyan bolti fejlesztés van ma, amely ennyire megosztaná a vásárlókat.

Az áruházláncok között ráadásul nagy a szórás: van, ahol külön személyzet felügyeli az egész sort, máshol egyetlen dolgozónak kell egyszerre tíz gépet kezelnie, ami gyakran azonnali torlódást okoz. Olvasóink egy része szerint ezek a kasszák gyorsabban viszik előre a sort, vagy épp nyugodtabb környezetet teremtenek, mások viszont lassúnak, zavarónak vagy igazságtalannak érzik a működésüket. A legélesebb bírálatok arról szóltak, hogy a technológia sokszor inkább hátráltat, és különösen nehéz az idősebbek számára. A legtöbb vélemény elvi alapon utasítja el az önkiszolgáló kasszákat. Szerintük a rendszer csökkenti a pénztárosok szerepét és elvárja, hogy a vevő végezze el a munkát.

Van, aki szerint túl kicsi a mérleg, sok terméket nem érzékel, az életkor-ellenőrzés és egyéb problémák miatt pedig gyakran így is meg kell várni a személyzetet.

5 tipikus hiba az önkiszolgáló kasszáknál

A mérleg nem érzékeli a terméket

Rossz vonalkód, vagy több próbálkozás kell

18+ termék miatt hosszú várakozás

“Helyezze a terméket a pakolófelületre!” hibaüzenet

Túl kicsi a pakolófelület



Magyarországon tarol a rendszer

Miközben a vélemények megoszlanak, a számok egyértelműek. A Shopfully európai kutatása szerint tízből heten már használják az önkiszolgáló kasszát Magyarországon. Az önkiszolgáló kassza tehát terjed, és úgy tűnik, a gyakorlati problémák sem lassítják a térhódítását. Persze van, aki Borsodban egyedi módon kezeli az önkiszolgáló kassza fogalmát, de bizony a rendőrségen végzi.