Az elmúlt napokban a Tisza Párt gazdasági kormányprogramja vált a magyar közélet egyik legvitatottabb témájává. A párt több száz oldalas, részletes dokumentumot készített, amely komoly baloldali megszorításokat tartalmazna, és jelentős terheket róna a társadalomra, különösen a vállalkozói szektorra. A tervezet hitelességét a készítők aláírásai is megerősítik – írja a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt álcája mögött rejtőzhet a gazdasági armageddon / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A Tisza Párt titkos programja?

A program nyilvánosságra kerülése új fényt vet a párt vezetőinek korábbi nyilatkozataira. Ruszin-Szendi Romulusz, a politikába belépett volt katona, májusban, Komáromban adott interjújában elmondta, hogy

Nem beszélünk ilyenről, mert először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.

Hasonló kijelentéseket tett Tarr Zoltán, a párt alelnöke is. Szerinte

választást kell nyerni, utána mindent lehet – hozzátéve – nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Kockázatos adóemelések és privatizációk

A dokumentum szerint a Tisza Párt tervei között szerepelne

a személyi jövedelemadó emelése,

kedvezmények csökkentése,

adóztatás háziállatok után,

32 százalékos áfa bevezetése,

a társadalombiztosítás magánosítása,

kisebb vállalkozások terheinek jelentős növelése

és brutális vagyonadó bevezetése, amivel ezermilliárdokat venne el.

Ezek az intézkedések önmagukban is politikai kockázatot hordoznának, mivel nagymértékben terhelnék a gazdaságot és a társadalmat. A részletek napvilágra kerülése újra felveti a kérdést, vajon miért akarta a Tisza Párt a programot titokban tartani a választók elől, és milyen hatással lehet ez a politikai versenyre?