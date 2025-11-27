A Tisza Párt álcája mögött rejtőzhet a gazdasági armageddon
Az elmúlt napokban a Tisza Párt gazdasági kormányprogramja vált a magyar közélet egyik legvitatottabb témájává. A párt több száz oldalas, részletes dokumentumot készített, amely komoly baloldali megszorításokat tartalmazna, és jelentős terheket róna a társadalomra, különösen a vállalkozói szektorra. A tervezet hitelességét a készítők aláírásai is megerősítik – írja a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt titkos programja?
A program nyilvánosságra kerülése új fényt vet a párt vezetőinek korábbi nyilatkozataira. Ruszin-Szendi Romulusz, a politikába belépett volt katona, májusban, Komáromban adott interjújában elmondta, hogy
Nem beszélünk ilyenről, mert először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.
Hasonló kijelentéseket tett Tarr Zoltán, a párt alelnöke is. Szerinte
választást kell nyerni, utána mindent lehet – hozzátéve – nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
Kockázatos adóemelések és privatizációk
A dokumentum szerint a Tisza Párt tervei között szerepelne
- a személyi jövedelemadó emelése,
- kedvezmények csökkentése,
- adóztatás háziállatok után,
- 32 százalékos áfa bevezetése,
- a társadalombiztosítás magánosítása,
- kisebb vállalkozások terheinek jelentős növelése
- és brutális vagyonadó bevezetése, amivel ezermilliárdokat venne el.
Ezek az intézkedések önmagukban is politikai kockázatot hordoznának, mivel nagymértékben terhelnék a gazdaságot és a társadalmat. A részletek napvilágra kerülése újra felveti a kérdést, vajon miért akarta a Tisza Párt a programot titokban tartani a választók elől, és milyen hatással lehet ez a politikai versenyre?