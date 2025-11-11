Deviza
Fiatalok, figyelem! Ezrével érkeznek az új lakások: Budapesten és vidéken is egyszerűbbé válik az otthonteremtés

A fiatalok az Otthon Start program keretében kedvezményes, fix 3 százalékos hitellel juthatnak saját otthonhoz. A kormány 11 új lakásfejlesztést indít el, összesen ötezer lakás épül Budapesten, Debrecenben, Budaörsön és Pécsen.
VG/MTI
2025.11.11, 19:27

A kormány újabb lépést tett a fiatalok lakhatásának biztosításáért: a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós keddi videójában bejelentette, hogy tizenegy projekt keretében összesen ötezer új lakás épül Budapesten és vidéken.

PANYI Miklós panyi miklós új lakások
Panyi Miklós kedden bejelentette, hogy ötezer új lakás építését kezdik meg a következő hetekben, ami rengeteg fiatal számára teszi lehetővé az otthonteremtést / Fotó: Purger Tamás

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tizenegy projekt közül nyolc a fővárosban, három pedig vidéki városokban valósul meg: Debrecenben, Budaörsön és Pécsen. 

Az új lakások a fiatalok számára kedvező Otthon Start program keretében, fix 3 százalékos hitellel vásárolhatók majd meg.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az ötezer új lakással már több mint tizenegyezer, a fiatalok lakhatási céljait szolgáló lakás gyorsított engedélyezési eljárása indult el.

 

Új lakások áradata teszi lehetővé a fiatalok otthonteremtését

„Érkeznek az új lakások nagy számban, Budapesten és vidéken egyaránt. De itt nem állunk meg” – mondta, hozzátéve, hogy a következő hetekben további több ezer otthon startos lakás fejlesztéséről születhet döntés.

Ez a program egyértelműen jelzi: a kormány célja, hogy a fiatalok minél könnyebben jussanak saját lakáshoz, mind a fővárosban, mind vidéken.

Otthon Start-láz: sokan felveszik a legnagyobb hitelt, pedig a töredéke is elég lenne az álmaik megvalósításához

Az Otthon Start program érezhetően felpezsdítette a lakáshitelpiacot, a CIB Bank adatai szerint egy átlagos hónaphoz képest mintegy harmadával nőtt az érdeklődők száma. A pénzintézet tapasztalatai szerint, bár sokaknak elég a tervei megvalósításához mindössze néhány millió forint hitel, sokan az Otthon Start maximálisan felvehető összegét igénylik. Az otthonteremtők a 3 százalékos lakáshitelt gyakran kombinálják más állami támogatásokkal is.

 

