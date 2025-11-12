Igazi száguldás indul Debrecen után – terítéken a 106-os vasútvonal fejlesztése

Arról, hogy mikor indulhat meg a vasúti forgalom a Debrecen–Berettyóújfalu–Nagyvárad vonalon, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) sajtóirodájától a Haon nem kapott választ. Sejthető, hogy a közeljövőben ez nem várható. A részletes tervezés ugyanis még két-három évig tart, utána jöhet a közbeszerzés, és csak azután a kivitelezés.

Vasútfejlesztés: új vonalat építenek Debrecen és Nagyvárad között / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A két nagyváros közötti vasúti összeköttetés megvalósulásával páthuzamosan fut a 106-os vasútvonal (Debrecen–Nagykereki) „újjászületése” is. A 106-oson azonban csak akkor indulhat újra a forgalom, ha elkészül a Debrecen–Nagyvárad vonal. Vagyis az október 19-től leállított vonatforgalom még évekig nem indulhat el. Hogy erre meddig kell várni, arra sem adott választ a minisztérium. Az ÉKM ugyanakkor közölte, hogy

a Debrecen–Nagyvárad vasútvonalra korábban beharangozott, közel 160 kilométer per órás sebesség csak a Sáránd és Berettyóújfalu közötti, mintegy 25 kilométeres szakaszon valósul meg. Derecske és Berettyóújfalu között pedig nem terveznek új megállóhelyet

– ami a Tépén élőknek szomorú hír.

A minisztérium válasza szerint a Debrecen–Nagykereki (106-os) és a Debrecen–Berettyóújfalu (104-es) vasútvonal fejlesztése még csak az előkészítési fázisnál tart. A részletes műszaki tartalom – nyomvonal, sebesség, vágányszám, állomások – csak két-három év múlva lesz ismert.

A jelenleg is zajló közbeszerzés címe: „Debrecen–Berettyóújfalu között vasútvonal fejlesztése”, amely új, nagy sebességű pályát tartalmaz Debrecen Nagyállomás és Berettyóújfalu között.

Ennek részeként a 106-os vonal átépítése és részbeni új nyomvonalra helyezése is szerepel a tervekben Debrecen és Sáránd között. A 104-es és a 106-os az első 12 kilométeren párhuzamosan futna, majd eltérne egymástól.

Minden vonal mást szolgál

A jövőben a városi-elővárosi közlekedést a 106-os, míg a nagy sebességű, nemzetközi kapcsolatot a 104-es vasútvonal szolgálná. A megvalósíthatósági tanulmány szerint Debrecen és Sáránd között 80–120, Berettyóújfaluig 160 kilométer per órás sebességre tervezik a pályát. A 106-oson új megállóhelyek létesítését is vizsgálják, és Sáránd–Derecske-Vásártér között felújítanák a meglévő állomásokat, beleértve az állomásépületeket és a magasperonokat. A 104-es vonalon ezzel szemben nem terveznek új megállókat.