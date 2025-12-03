A NAV arra kéri az érintetteket, hogy essenek „komába”

Jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA), a hatóság újítása számukra már kézzelfogható előnyökkel jár. A hatóság most arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkinek lehetősége van kérni a felvételét az adatbázisba, aki megfelel a feltételeknek. A felhasználók az Ügyfélportálra belépve, a felület legalján találhatják meg az adatbázis alapján elnevezett KOMA menüpontot. Az Origo a NAV tájékoztatása alapján arról ír, hogy mindenkinek megéri kérni a felvételt, mert a KOMA-ban való szereplés kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb eljárásban, ahol jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását – legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről.

A NAV egyik adatbázisa már 240 ezer ügyfelet gyűjt, de mindenkinek, aki a feltételeknek megfelel, érdemes bekerülnie (illusztráció) / Fotó: Székelyhidi Balázs

Ezt mondja a NAV az adatbázisról

A lap szerint a NAV alkalmazása, az Ügyfélportál nemcsak abban segít, hogy jelzi, ha a KOMA-ba kerüléshez valamelyik feltétel hiányzik, hanem elnavigál más, online adóhivatali szolgáltatás (például az ONYA) felé. Így sokkal könnyebb eljutni az adószámlához, rendezni a tartozást, illetve pótolni a hiányzó bevallást.

Az adatbázisba az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott, ötezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs 30 ezer forintot meghaladó, adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem.

Ezen túl az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségnek is maradéktalanul eleget kell tenni. Természetesen azok a cégek sem kerülhetnek be a KOMA-ba, amelyek végelszámolási, kényszertörlési, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt állnak.

A törvény szerint a KOMA-ba a kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veheti fel a NAV a kérelmezőket. Így azok, akik a feltételeknek megfelelve december 31-ig kettőt kattintanak az Ügyfélportálon, már 2026. január 10-én „komások” lesznek – írja a hatóság.

