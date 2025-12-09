Deviza
BUX108,545.1 +0.61% MTELEKOM1,732 -1.27% MOL2,944 +1.02% OTP33,770 +0.3% RICHTER9,640 +1.45% OPUS545 +0.92% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,340 +0.75% BUMIX10,228.41 +0.5% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,370.33 +0.97%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lerohanták az új diszkontüzletet a magyar vásárlók, ha Mere helyett Basket Plus is a neve

Megnyitott az első magyarországi Mere, azaz itteni, immár helyesírásnak megfelelő átírással megjelenő nevén az első hazai Basket Plus üzlet, az orosz hátterű Szvetofor csoport ultradiszkontüzlete. A tulajdonosi háttér alapján ténylegesen a vállalatcsoport szerb ágához tartozó első magyar Basket Plus üzlet Budapesten a Besence utcában nemcsak „ultrafapados” kialakítással, hanem azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy egyes árucikkekből már a nyitást követő néhány nap alatt kifogytak a vásárlók érdeklődése miatt.
VG
2025.12.09, 14:31
Frissítve: 2025.12.09, 14:46

A Basket Plus iránti felfokozott érdeklődés több dolog miatt is figyelemre méltó. Az egyik az, hogy a Besence utcai üzlet Budapest külvárosában található, ami önmagában még nem irányjelzés, de az már az lehet, hogy a XVIII. kerület lakóövezetének szélén, főként ipari-kereskedelmi egységeket koncentráló övezetben helyezkedik el – írja helyszíni riportjában az Origo. A közelben egyébként Lidl, Aldi is található, s csak egy ugrás a soroksári Auchan és az azzal szemben álló pesterzsébeti Tesco. Másrészt az érdeklődés azért is figyelemre méltó, mert a vállalat nem csapott különösebb hírverést a nyitásnak. Mint az Origo a helyszínen megtudta, a környéken terítettek szórólapokat, és nem budapesti, regionális jellegű rádióban ment néhány hirdetésük is, de a vásárlói érdeklődést a közösségi média hatásának tulajdonítják.

Az első magyarországi Basket Plus áruházról készült felvétel, Besence utca, XVIII. ker.
Az első magyarországi Basket Plus áruházról készült felvétel / Fotó: Havran Zoltán

Basket Plus: teljesen „analóg” boltba kell az olcsó árakért zarándokolni

A lap által készített riportból kiderül, hogy Budapest távolabbi pontjairól is érkeztek vásárlók a XVIII. kerületben, de a boltban járt olyan vevő is, aki Szolnokról utazott fel kifejezetten a Basket Plus kedvééet. A cikkben közöltek szerint a vevők többsége elégedett volt a bolt áraival.

Az ultrafapados modell azonban nem csak a külsőségekről szól, vagy arról, hogy az áruk raklapokról, illetve ipari polcrendszerekről szedhetők a bevásárlókocsikba.

Hanem arról is, hogy nincsenek más láncoknál már látott digitális megoldások, beléptetőkapuk, önkiszolgáló kassza, az applikációról nem is beszélve.

A Basket Plus a kínálatban is megerősítette a Mere láncról kialakult képet, azaz a legtöbb termékcsoportból általában egyféle kapható az üzletben, ami épp annyira saját (fantázianevű) márkás terméket jelent, mint más láncok nem márkázott termékei. Vagy még márkát sem, mert például a hasábburgonya hasábburgonya, és akinek ez nem lenne elég, annak elég kézbe vennie az átlátszó zacskóba csomagolt terméket, aminek a csomagolásán csak a legszükségesebb információk találhatók, afféle kötelező minimumként.

Az Origo gyűjtése szerint néhány, árréscsökkentéssel érintett termék ára a következők szerint alakult:

  • alma kilónként 362 forintért kapható;
  • vöröshagymát kilós zsákban 289 forintért;
  • a tejből pedig UHT-t, 1,5 százalékos zsírtartalmút találtunk 279 forintért lehet vásásrolni.

A bolt iránti fokozott vásárlói érdeklődésről a Világgazdaság is beszámolt.

További részletek az Origó cikkében olvashatók.

