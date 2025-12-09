Lerohanták az új diszkontüzletet a magyar vásárlók, ha Mere helyett Basket Plus is a neve

A Basket Plus iránti felfokozott érdeklődés több dolog miatt is figyelemre méltó. Az egyik az, hogy a Besence utcai üzlet Budapest külvárosában található, ami önmagában még nem irányjelzés, de az már az lehet, hogy a XVIII. kerület lakóövezetének szélén, főként ipari-kereskedelmi egységeket koncentráló övezetben helyezkedik el – írja helyszíni riportjában az Origo. A közelben egyébként Lidl, Aldi is található, s csak egy ugrás a soroksári Auchan és az azzal szemben álló pesterzsébeti Tesco. Másrészt az érdeklődés azért is figyelemre méltó, mert a vállalat nem csapott különösebb hírverést a nyitásnak. Mint az Origo a helyszínen megtudta, a környéken terítettek szórólapokat, és nem budapesti, regionális jellegű rádióban ment néhány hirdetésük is, de a vásárlói érdeklődést a közösségi média hatásának tulajdonítják.

Az első magyarországi Basket Plus áruházról készült felvétel / Fotó: Havran Zoltán

Basket Plus: teljesen „analóg” boltba kell az olcsó árakért zarándokolni

A lap által készített riportból kiderül, hogy Budapest távolabbi pontjairól is érkeztek vásárlók a XVIII. kerületben, de a boltban járt olyan vevő is, aki Szolnokról utazott fel kifejezetten a Basket Plus kedvééet. A cikkben közöltek szerint a vevők többsége elégedett volt a bolt áraival.

Az ultrafapados modell azonban nem csak a külsőségekről szól, vagy arról, hogy az áruk raklapokról, illetve ipari polcrendszerekről szedhetők a bevásárlókocsikba.

Hanem arról is, hogy nincsenek más láncoknál már látott digitális megoldások, beléptetőkapuk, önkiszolgáló kassza, az applikációról nem is beszélve.

A Basket Plus a kínálatban is megerősítette a Mere láncról kialakult képet, azaz a legtöbb termékcsoportból általában egyféle kapható az üzletben, ami épp annyira saját (fantázianevű) márkás terméket jelent, mint más láncok nem márkázott termékei. Vagy még márkát sem, mert például a hasábburgonya hasábburgonya, és akinek ez nem lenne elég, annak elég kézbe vennie az átlátszó zacskóba csomagolt terméket, aminek a csomagolásán csak a legszükségesebb információk találhatók, afféle kötelező minimumként.

Az Origo gyűjtése szerint néhány, árréscsökkentéssel érintett termék ára a következők szerint alakult:

alma kilónként 362 forintért kapható;

vöröshagymát kilós zsákban 289 forintért;

a tejből pedig UHT-t, 1,5 százalékos zsírtartalmút találtunk 279 forintért lehet vásásrolni.

A bolt iránti fokozott vásárlói érdeklődésről a Világgazdaság is beszámolt.

