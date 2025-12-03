Deviza
Megkongatták a vészharangot: csődöt jelentett egy ikonikus áruházlánc

Működésének ellehetetlenülése miatt csődvédelembe menekült a hetvenöt évvel ezelőtt alapított amerikai bútoráruházlánc, az American Signature. Példája nem egyedi, mert a kiskereskedelmi szektornak ez a területe elég nehéz évet zár az Egyesült Államokban.
Világgazdaság
2025.12.03, 14:44
Frissítve: 2025.12.03, 15:23

Újabb bútoráruházlánc jelentett csődöt az Egyesült Államokban, aminek hátterében az állhat, hogy a pénzszűkében lévő amerikaiak visszafogják otthonfelújítási projektjeiket. A 75 éves, a Value City Furniture és az American Signature Furniture üzletláncokat üzemeltető American Signature 17 államban több mint 120 üzletet működtet, és körülbelül 3000 embert foglalkoztat – adta hírül az Origo.

American Signature, Charlotte,,Nc/usa,-,November,9,,2019:,Horizontal,Medium,Closeup,Of
Csődvédelmet kért a Value City Furniture üzletláncot is üzemeltető American Signature / Fotó: Bruce VanLoon / Shutterstock

Mi vezetett az American Signature csődjéhez?

A Daily Mail tudósítása szerint a cég vezetői a közelmúlt egyik legsúlyosabb ingatlanpiaci visszaesésével indokolják a csődhelyzetet. A társaság bedőlése mindenesetre újabb jele annak, hogy az amerikai ingatlanpiac hanyatlik, hiszen több bútoráruházlánc is csődöt jelentett az elmúlt időszakban, a barkácsboltok az eladások visszaesésére panaszkodnak, a bankok pedig egyre több ingatlant árvereztetnek el.

Az American Signature egy szerkezetátalakítási terv végrehajtásával szeretne kilábalni a csődből, amelynek keretében 33 üzlet bezárását tervezi.

Már több helyen is zajlanak a felszámoláshoz kapcsolódó akciók. 

A bútoráruházlánc pénzügyi mutatói meredeken visszaestek az utóbbi években. A nettó árbevétel közel 150 millió dollárral csökkent 2024 és 2025 között, míg a veszteségek 52 millió dollárral nőttek.

Ez pedig drámai fordulat a Covid-világjárvány idején tapasztalható fellendüléshez képest, amikor a lezárások és a gazdasági ösztönző intézkedések hatására a fogyasztók elkezdték felújítani lakótereiket. 2021-ben az American Signature eladásai 37 százalékkal ugrottak meg, de ez a lendület nem tartott sokáig. A csőd további részleteiről ide kattintva olvashat.
 

