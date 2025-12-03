Csilingel a kassza: több tízmilliárd forintot költenek SZÉP-kártyával a magyarok havonta -
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a családok gondtalan pihenését a kormány a SZÉP-kártyán keresztül kiemelten támogatja, amely októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a kártyabirtokosok összesen 36,3 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 14 százalékos növekedés tavalyhoz képest.
A SZÉP-kártya érdemben hozzájárult ahhoz, hogy októberben 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában. A kormány a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött, így 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a kártyákon lévő összegeket. A kormány ezáltal nemcsak a turizmust, hanem a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján
2025 októberében a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke mintegy 37,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 37 százalékkal volt magasabb.
A kártyabirtokosok összesen 36,3 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, így a SZÉP-kártyás fizetések több mint 14 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Az év tizedik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 159 ezer helyszínen használhatják SZÉP-kártyájukat, ami 9,1 százalékos növekedés az előző évhez viszonyítva.
Legtöbbet a Balatonnál költötték
A SZÉP-kártya az október 23-i ünnepi hosszú hétvége alatt és a tanítási szünetben is számos magyar család pihenését támogatta. A legtöbbet a balatoni szálláshelyeken költöttek a családok a SZÉP-kártyáikról, ahol ez az összeg az októberi belföldi szálláshelyi költések 9 százalékát át tette ki. A szálláshelyek Sopron-Fertő turisztikai térségben köszönhették bevételeiket a legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 11 százalékát SZÉP-kártyával egyenlítették ki.
A SZÉP-kártya októberben is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt:
2025 októberében közel 1,7 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 11 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. A belföldi vendégek száma 821 ezer volt. A vendégéjszakák száma összesen 3,8 millió volt, ebből a belföldi vendégek közel 1,8 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken.
Az év első tíz hónapjában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések jelentősen, közel 11 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest.
Október végén közel 97,8 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon, hogy a magyar családok őszi és év végi pihenését támogassa.