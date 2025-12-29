Vezető osztrák közlekedési vállalat cargocége került magyar kézbe, máris átnevezték – most jön még csak a nagy bevásárlás

A Cargo CER Cargo Group tulajdonába került a Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC). Az ausztriai vasútvállalat megvásárlását célzó ügylet 2025. december 23-án zárult le a vevő közleménye szerint.

Csoporton belül van a CER Cargo ausztriai szerzeménye is / Fotó: Soos József / Shutterstock

Felvásárlással erősödött a CER Cargo csoport

A tranzakció lezárásával a vállalat neve CER Cargo Traction GmbH-ra változott. Igazgatóivá Lars Rosét és Anton Forstnert nevezték ki. Az ügylet fontos előrelépés a CER Cargo Group interoperabilitásának és nemzetközi fejlődésének szempontjából, a WLC ugyanis otthon van az intermodális és hagyományos árufuvarozásban is. A CER Cargo – mint írja – az európai makrogazdasági kihívások ellenére nagy bizalommal tekint a 2026-os évre.

A WLC tervezett felvásárlását november 5-én jelentették be. Ausztria egyik vezető vasúti árufuvarozó vállalata akkor azt tette közzé, hogy ez az ügylet biztosítja a hosszú távú jövőjét. A társaság és tulajdonosa, a Wiener Stadtwerke 2025 májusában keresett nyílt pályázaton egy olyan stratégiai partnert, amely továbbfejleszti a WLB-t, és szinergiákat hoz létre. A győztes ajánlattevő a budapesti székhelyű, nemzetközi szinten aktív CER Cargo Group lett. A CER Cargo Groupnak számos dél-, kelet- és közép-európai országban van leányvállalata, a WLC e kör tevékenységét egészíti majd ki Ausztriában és Németországban.

A WLC mozdonyflottája a piacon elérhető legmodernebbek közé tartozik. Összesen 32 villanymozdonyból áll, a gyártók a Siemens és a Bombardier Transportation. Van három dízelmozdonya is, ezek nehéz tolatási műveleteket végeznek. Mindez 245 konténerkocsival egészül ki.

Máris jön a folytatás

A múlt héten a CER Cargo Group Belgrádban aláírt egy meglévő szerbiai vasúti vállalkozás felvásárlásáról szóló szerződést, amelynek lezárására 2026. január végéig kerül sor. E társaságot a közlemény nem nevezte meg, és nem mondtak túl sokat a társaság illetékesei a decemberi, belgrádi áruszállítási konferencián sem. Annyi állítólag elhangzott, hogy a szerbiai terjeszkedés része a csoport szélesebb statratégiájának, amely a Hamburgtól Isztambulig, illetve Athénig történő fuvarozást célzota meg, mégpedig saját szolgáltatásként. A CER a szerelvényeivel Európában már mozdonyváltás nélkül szeretné átlépni az országhatárokat. Terjeszkedése megalapozhatja egy olyan új szolgáltatóvállalat létrehozását, amely Európa és Kína között továbbítja az árut, elsősorban a Távol-Keletről érkező küldeményeket.