polgármester
lárvákat csokimikulás
Hajdúböszörmény

Kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben az ellenzéki képviselő– sokan rosszul lettek

A Tisza Párt Hajdu-Bihar 6. választókerületi képviselőjelöltje, Hajdúböszörmény polgármestere lárvákat tartalmazó csokimikulást osztogatott a gyerekeknek, akik közül sokan rosszul lettek. A csokimikulásban a beszámolók szerint légy vagy molylárvák voltak.
2025.12.07, 13:42
Frissítve: 2025.12.07, 13:44

Lárvák voltak abban a csokimikulásban, amit a hajdúböszörményi gyerekek kaptak, óvodákban és iskolákban is – ez volt a desszert a pénteki ebédhez. Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének Hajdu-Bihar 6. választókerületi képviselőjelöltje, Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere Facebook-bejegyzésében sietett elnézést kérni az érintettektől, amiért kukacos csokimikulás került a gyerekekhez – írta az Origo.

Production for the Christmas season in the chocolate factory csoki mikulás
Lárvákat tartalmazhattak a csokimikulások / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lárvákat találtak a böszörményi iskolásoknak kiosztott mikuláscsokiban; a polgármester vizsgálatot ígért. A polgármester elnézést kért minden érintettől, azt írta, a szavatossági idő ugyan nem járt le, de a minőségi kivizsgálás még folyamatban van.

A Bethlen iskolában az első osztályos gyerekektől visszaszedték, de a nagyobbak közül sokan megették a lárvákat tartalmazó csokimikulásokat. Van aki hányt tőle, meg a hasukra panaszkodtak a gyerekek – idézte a hozzá érkezett szülői bejelentést Göröghné Bocskai Éva.

Az Eötvös-iskolában is hasonlókat tapasztaltak, ahol a pedagógusok szembesültek először a problémával. A lejárata a csokiknak 2027, tehát kivételesen nem azzal volt gond – írta az egyik hozzászóló, hozzátéve, hogy ők inkább molylárvákra gyanakszanak. 

A városüzemeltetéstől kapott válasz – miszerint bontsák ki a csokikat, mielőtt odaadják a gyerekeknek – érthetetlen volt számukra. A kommentelők szerint a jelenség nem korlátozódik Hajdúböszörményre. Hajdúdorogon is hasonlókról számoltak be.

Begyűjtik a csokimikulásokat

December 6-án a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft is reagált. A város önkormányzatának hivatalos oldalán azt írták, jelezték a problémát a beszállítónak, és szintén elnézést kértek a lakosságtól. Tájékoztatásuk szerint a kartoncsomagolások begyűjtése folyamatban van. A vizsgálati eljárást megindították,

  • a türelmet
  • és megértést

köszönik. A hírről többek között a 444 és a 24.hu is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak” a kukacos csokimikulások kapcsán, csak éppen a lényeg maradt ki – mutatott rá a Mandiner, utalva arra, hogy a szóban forgó személy Magyar Péter helyi képviselőjelöltje. 

