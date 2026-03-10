Pénzesőfelhő gomolyog a magyar kkv-k feje fölött: ezt nem láttuk jönni – ilyen kedvezmények nagyon régen nem voltak

A Nemzetgazdasági Minisztérium a tervezett beruházások finanszírozásának megkönnyítésére és a vállalkozások teljesítményének növelésére 2026. március 1-jétől módosította a fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ termékek feltételrendszerét.

Pénzeső érkezik a magyar vállalkozókra, és még a hitelfelvételben is hatalmas kedvezményekhez juthatnak / Fotó: Pru Studio / Shutterstock

Több száz millió forinttal emelkedett az igényelhető hitelösszeg kerete

A változások célja, hogy a kkv-k gyorsabban, rugalmasabban és nagyobb volumenben tudják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal erősítve versenyképességüket és piaci pozíciójukat.

A magyar vállalkozások még intenzívebb támogatása érdekében a maximálisan igényelhető hitelösszeget a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1,4 milliárd forintról 2 milliárd forintra emelték. A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, technológiai korszerűsítést, digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, valamint

kapacitásbővítést vagy akár új telephelyek létrehozását.

A módosítások értelmében lehetőség nyílik hitelkiváltásra is: a vállalkozás saját, korábbi – bármely altípusú – Széchenyi Beruházási Hiteléből, illetve Agrár Széchenyi Beruházási Hiteléből eredő tartozásának kiváltása akkor lesz lehetséges, ha a vállalkozás a hitelkiváltással egyidejűleg egy hitelkérelemben a kiváltandó hitel tőketartozásának legalább 25 százalékát elérő összegű új beruházást is megvalósít Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ vagy Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ keretében.

Hogy mindenki tudjon fejlődni

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte: a módosítások egyszerre szolgálják a pénzügyi stabilitást és a fejlődést, ugyanis a kkv-k egy időben tudnak reagálni a piaci lehetőségekre, javítani termelékenységüket és közben hiteleiket kedvezőbb struktúrába helyezni.

A 3 százalékos fix kamatozás továbbra is kiszámítható finanszírozási környezetet teremt, míg a módosítások hozzájárulhatnak a beruházások számának növekedéséhez, a vállalkozások teljesítményének további erősítéséhez, valamint a gazdaság hosszú távú fenntartható fejlődéséhez.