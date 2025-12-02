Hamarosan valóban elindulhat a Hungary Airlines újabb járata Kínába és Hongkongba

Az izraeli IAI által átalakított repülőgépet személyzettel, karbantartással és biztosítással együtt (úgynevezett CMI konstrukcióban) az Air Atlanta Europe üzemelteti majd a Universal Translink csoporthoz tartozó Hungary Airlines számára – írja az Airportal.hu.

A Fly Meta üzemelteti a Hungary Airlines gépeit / Fotó: NurPhoto via AFP

A Boeing 777-300ERSF az Air Atlanta korábbi közlése szerint már novembertől Kínába és Hongkongba repült volna Budapestről, ám az internetes flottakövető adatbázisok szerint a 9H-JJB lajstromjelű gép egyelőre Tel-Avivban parkol.

A közlemény kitér arra, hogy jövőre két további repülőgép átadása várható, 2026 második és negyedik negyedévében.

A Boeing 747-400F és 777-300ERSF repülőgépeket üzemeltető Fly Meta 2026-ban további kapacitásbővítést tervez, hogy megfeleljen az Ázsia, Európa, a Közel-Kelet és Afrika közötti, gyorsan növekvő áruszállítási keresletnek

az e-kereskedelmi, expressz és speciális küldemények piacán.

Mint ismert, a Hungary Airlines jelenleg Csengcsouba közlekedik hetente öt alkalommal a magyar államtól bérelt Airbus A330F repülőgépével, míg a csoporthoz tartozó Fly Meta az Air Atlanta Europe által üzemeltetett Boeing 747-400F gépekkel Hangcsou és Budapest között teljesít járatokat az UTA-csoport számára.

Big Twin váltja le a Jumbokat

Az Israel Aerospace Industries (IAI) 2019 októberében jelentette be 777-300ER konverziós programját a GE Capital Aviation Services (GECAS) lízingcéggel közösen, utóbbit később felvásárolta az Aercap. Az első példány átalakítását 2020 júniusában kezdték meg Tel-Avivban, és 2023 márciusában szállt fel először.

A „Big Twin” fantázianevű típusváltozat első példányának átadását eredetileg 2023-ra tervezték, ám a program számos, főleg külső tényező hatására jelentős csúszást szenvedett.

Az IAI szeptember elején jelentette be, hogy megszerezte az áruszállítóként történő forgalomba állításhoz szükséges kiegészítő típusbizonyítványt

(STC) az amerikai Szövetségi Légi közlekedési Hivataltól (FAA) és az Izraeli Polgári Légi közlekedési Hatóságtól (CAAI) egyaránt.

A GE90-es hajtóművekkel felszerelt 777-300ERSF egy tonna árura vetítve akár 21 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszthat, mint négyhajtóműves elődei. A típus fő fedélzetén 47 standard méretű palettapozíció található, ami a gyári 777F (amely a rövidebb törzsű 777-200LR-en alapul) kapacitásánál tízzel, a 747-400F-énél pedig nyolccal több.