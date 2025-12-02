Deviza
EUR/HUF380.95 0% USD/HUF327.98 -0.07% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF407.66 -0.04% PLN/HUF89.85 -0.25% RON/HUF74.84 -0.01% CZK/HUF15.76 -0.09% EUR/HUF380.95 0% USD/HUF327.98 -0.07% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF407.66 -0.04% PLN/HUF89.85 -0.25% RON/HUF74.84 -0.01% CZK/HUF15.76 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,308.54 -0.1% MTELEKOM1,752 -0.8% MOL2,966 -0.47% OTP34,640 -0.23% RICHTER9,710 +0.98% OPUS523 -1.34% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,354.09 +0.29% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,353.43 -0.25% BUX110,308.54 -0.1% MTELEKOM1,752 -0.8% MOL2,966 -0.47% OTP34,640 -0.23% RICHTER9,710 +0.98% OPUS523 -1.34% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,354.09 +0.29% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,353.43 -0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlanpiac
közszolgálat
otthonteremtés

Olyan magyar támogatás nyílt meg, ami tömegeket indít el bizonyos fajta lakások felé

A vissza nem térítendő egymillió forintos támogatás felpörgetheti a kínálat „alján” lévő lakások iránti keresletet is.
Andor Attila
2025.12.02, 10:44
Frissítve: 2025.12.02, 11:05

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján 2026-tól évi nettó egymillió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást igényelhetnek a közszférában dolgozók. A támogatás hiteltörlesztéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges önerőhöz használható fel, alanyi jogon jár, és egyszerre szolgál lakhatási, foglalkoztatási és társadalompolitikai célokat. A Duna House elemzői szerint mindez komolyan befolyásolhatja a keresletet, különösen az alsó- és középkategóriás lakások piacán.

ingatlanpiac
Az otthontámogatás felpörgetheti az ingatlanpiac „belépő kategóriáját” is / Fotó: Kallus György

Az új támogatás kiszámítható finanszírozási elemet hoz a rendszerbe, amely évi több tízezer potenciális vásárlót mozgathat meg a közszférából. Ez elegendő lehet ahhoz, hogy a lakáspiacon – főleg az alsó- vagy középkategóriás lakásoknál – keresletnövekedést és hitelezési aktivitást indítson el

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A támogatás széles kör számára nyílik meg

A rendelet értelmében orvosok, ápolók, pedagógusok, rendvédelmi dolgozók, szociális és kulturális területen foglalkoztatottak, valamint több más közfeladatot ellátó munkavállaló élhet a támogatással . A keret évente legfeljebb nettó egymillió forint, amely hiteltörlesztésre havonta, önerő esetén egy összegben vehető igénybe. A jogosultság alanyi jogon jár, így a támogatás – korábbi otthonteremtési konstrukciókkal szemben – nem függ családi státusztól vagy gyermekvállalástól.

Pörgetheti a belépő szegmenst

A Duna House szerint a támogatás elsősorban azokat a piacokat mozdíthatja meg, ahol a közszférában dolgozók jelentős arányt képviselnek. 

A vidéki nagyvárosok, agglomerációs települések és budapesti lakótelepek lakásai iránt nőhet meg leginkább a kereslet, 

mivel az egymillió forintos összeg ezekben a szegmensekben nagyobb súlyt képvisel az önerőben.

A program a hiteltörlesztésekhez való hozzájárulás miatt stabilizáló szerepet is betölthet: 

várhatóan csökken a fizetési nehézségek miatti kényszerértékesítések száma.

A munkáltatói regisztráció 2025 decemberében indul, az első támogatások pedig 2026-ban érhetők el. A Credipass magyarországi szakmai és értékesítési vezetője, Fülöp Krisztián arra számít, hogy a jövő év elején továbbra is magas szinten marad a hitelkérelmek száma, és 2026-ban kiemelt figyelmet kap az ingatlanpiac. A támogatás a CSOK Plusz és a FIX 3 százalék mellé egy új, tervezhető otthonteremtési pillért épít be, ami hosszabb távon is bővíti a keresletet. „A közszférában dolgozó háztartásoknál egy hosszabb távra tervezhető támogatási forma jelenik meg, amely nemcsak az önerőt, hanem a hitelterhek csökkentését is segíti” – tette hozzá Fülöp Krisztián.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu