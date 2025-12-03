Deviza
null
aukciós rekord
Christie ’ s
fabergé-tojás

Ilyen gyönyörű Fabergé-tojást még nem látott – az ára túlszárnyalt minden eddigi rekordot

Minden korábbi aukciós rekordot megdöntött egy Fabergé-tojás. A legendás Winter Egg kalandos sorsát magasan árazták be a licitálók, ahogy minden felbukkanó, Fabergé műhelyéből származó műtárgyét. A ritka cári műkincs iránti kiugró érdeklődés jól mutatja, hogy a nemzetközi műtárgypiac továbbra is rajong a Romanov család kincseiért.
VG
2025.12.03., 18:49
Fotó: Reuters

A nemzetközi műtárgypiac újabb látványos rekorddal hívta fel magára a figyelmet, miután a Christie’s londoni árverésén minden korábbinál magasabb áron kelt el a Fabergé-műhely egyik legkülönlegesebb alkotása, az 1913-ban készült Winter Egg – írja az Origo. 

fabergé, Christie'S Presents Highlights From Classic Week Sales
Újra rekordot döntött egy kivételes Fabergé tojás / Fotó: ZUMA Press Wire / Reuters

A több mint százéves műremek értékesítése nemcsak a gyűjtők körében keltett visszhangot, hanem a befektetők számára is jelzésértékű: a ritka, történelmi jelentőségű műtárgyak továbbra is stabilan tartják – sőt, erősítik – pozíciójukat a prémiumeszközök piacán. A Fabergé-tojások története mindig kalandos, tele rejtélyekkel, mert valahogy kikerültek Oroszországból vagy a későbbi Szovjetunióból. 

A Fabergé-tojás világszám, de a Winter Egg különösen

A műtárgy az 1917-es forradalom után eltűnt, majd évtizedekig nem lehetett tudni, hol van, mígnem a 90-es években egy magángyűjteményben bukkant fel újra. A mostani értékesítés azért is különleges, mert az aukciós rekordok között a Fabergé-művek hagyományosan magas árakat érnek el, de a Winter Egg most minden korábbit felülmúlt. Hogy mennyiért kelt el, és milyen körülmények között, itt olvashatja tovább.

Ilyen gyönyörű Fabergé-tojást még nem látott – az ára túlszárnyalt minden eddigi rekordot

