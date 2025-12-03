Ilyen gyönyörű Fabergé-tojást még nem látott – az ára túlszárnyalt minden eddigi rekordot

A nemzetközi műtárgypiac újabb látványos rekorddal hívta fel magára a figyelmet, miután a Christie’s londoni árverésén minden korábbinál magasabb áron kelt el a Fabergé-műhely egyik legkülönlegesebb alkotása, az 1913-ban készült Winter Egg – írja az Origo.

Újra rekordot döntött egy kivételes Fabergé tojás / Fotó: ZUMA Press Wire / Reuters

A több mint százéves műremek értékesítése nemcsak a gyűjtők körében keltett visszhangot, hanem a befektetők számára is jelzésértékű: a ritka, történelmi jelentőségű műtárgyak továbbra is stabilan tartják – sőt, erősítik – pozíciójukat a prémiumeszközök piacán. A Fabergé-tojások története mindig kalandos, tele rejtélyekkel, mert valahogy kikerültek Oroszországból vagy a későbbi Szovjetunióból.

A Fabergé-tojás világszám, de a Winter Egg különösen

A műtárgy az 1917-es forradalom után eltűnt, majd évtizedekig nem lehetett tudni, hol van, mígnem a 90-es években egy magángyűjteményben bukkant fel újra. A mostani értékesítés azért is különleges, mert az aukciós rekordok között a Fabergé-művek hagyományosan magas árakat érnek el, de a Winter Egg most minden korábbit felülmúlt.