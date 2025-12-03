Deviza
Energiaválság küszöbén Ukrajna: hiába a rekordgázimport az energiarendszer az összeomlás szélére került

Ukrajna idén rendkívüli mértékben rászorul az energiaimportra. A háború sújtotta ország január és május között tízszer több földgázt vásárolt külföldről, mint egy évvel korábban. Az orosz támadások súlyos károkat okoztak a gáz- és áramtermelő infrastruktúrában, ami a lakossági ellátást, az ipari termelést és az exportot is veszélybe sodorja. Az ukrán lakosság az idei télen is komoly energiaellátási zavarokkal számolhat.
VG
2025.12.03, 18:05
Frissítve: 2025.12.03, 18:10

2025 első öt hónapjában Ukrajna 1,12 milliárd köbméter földgázt importált, ami tízszerese az előző év azonos időszakának. A drasztikus növekedés hátterében az ukrán energetikai infrastruktúra elleni célzott orosz támadások állnak, amelyek különösen a gáz- és áramtermelő létesítményeket érintik – mutatott rá szerdán megjelent elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

energia UKRAINE- UZHGOROD - WAR - MEDIEVAL - YOUTH - RUINS - CASTLE - NEVITSKE
Energiaimportból próbálja túlélni a telet Ukrajna / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az októberben végrehajtott támadások a gázkitermelés szempontjából kritikus területeket romboltak le, így a belföldi termelés önmagában már nem elegendő a téli időszak átvészelésére. 

Ugyan az ukrán tározókban jelentős készletek halmozódtak fel, ezek csak akkor használhatók biztonsággal, ha közben a hazai kitermelés is folytatódik, ami pedig egyre bizonytalanabb.

Ukrajna energetikai helyzete továbbra is sérülékeny. A stabil energiaellátás helyreállításához elengedhetetlen lenne a támadások megszűnése, mivel a tartós bizonytalanság az ország gazdasági teljesítményére és társadalmi helyzetére egyaránt jelentős teher.

Ukrajna energiaellátása mindinkább energiaimportra támaszkodik

A villamosenergia-területet érő sorozatos csapások miatt Ukrajna az áramellátás stabilizálásához szintén egyre nagyobb mértékben fordul importhoz, elsősorban közvetlen szomszédaihoz. Január és május között a földgázimport 99,8 százaléka három szomszédos országból érkezett: Magyarország biztosította az összmennyiség felét, Lengyelország közel 26 százalékát, míg Szlovákia 24 százalék körüli arányt képviselt. Elenyésző mennyiség érkezett a transzbalkáni útvonalon is. A behozott földgáz többsége európai kereskedőktől származik, és részben orosz eredetű is lehet.

A folyamatot tovább nehezíti, hogy az európai piacokon magasabbak az energiaárak, így Ukrajna jelentős felárral vásárolja meg az ellátáshoz szükséges mennyiséget.

A logisztikai útvonalak sérülékenysége az állandó orosz támadások miatt további kockázatot jelent.

A Naftogaz közlése szerint Ukrajna igyekszik diverzifikálni az importot – európai közvetítéssel például amerikai LNG is érkezik –, ám ha a támadások folytatódnak, ez sem garantálja a biztonságos téli ellátást. A vállalat szerint a következő télen akár 30-40 százalékkal is nőhet a gázimport aránya.

Az energiahiány az ipart is sújtja

Bár 2025 első nyolc hónapjában 0,7 százalékpontos növekedést mértek az előző évhez képest az iparban, az októberi támadások hatása még nem látható a statisztikákban. Az ukrán ipar jelentős része exportra termel, így az energiaellátás akadozása közvetlenül rontja az exportteljesítményt. Ez már most is komoly visszaesést okozott. Az áruexport értéke a 2021-es 69,2 milliárd dollárról 2024-re 26 milliárd dollárra zsugorodott. 

A legnagyobb veszteséget az energiahordozói ágazat, a vegyipar, valamint a fémipar szenvedte el.

A növekvő importigény a külkereskedelmi mérleget is tovább rontja. Az energia drágulása az ipar költségeit is megemeli, ami áremelkedést és elbocsátásokat hozhat több ágazatban. A lakosság pedig az idei télen is gyakori gáz- és áramkimaradással számolhat, ami pedig újabb elvándorlási hullámot indíthat el.

Az ukrán energia-infrastruktúra van Moszkva célkeresztjében – ez vészjósló

Tömeges csapást mért Ukrajna hadi- és energiaiparának létesítményeire, valamint nagy hatótávolságú drónok az ország nyugati régióiban található raktáraira az orosz hadsereg – közölte a moszkvai katonai tárca.

