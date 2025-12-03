Energiaválság küszöbén Ukrajna: hiába a rekordgázimport az energiarendszer az összeomlás szélére került
2025 első öt hónapjában Ukrajna 1,12 milliárd köbméter földgázt importált, ami tízszerese az előző év azonos időszakának. A drasztikus növekedés hátterében az ukrán energetikai infrastruktúra elleni célzott orosz támadások állnak, amelyek különösen a gáz- és áramtermelő létesítményeket érintik – mutatott rá szerdán megjelent elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Az októberben végrehajtott támadások a gázkitermelés szempontjából kritikus területeket romboltak le, így a belföldi termelés önmagában már nem elegendő a téli időszak átvészelésére.
Ugyan az ukrán tározókban jelentős készletek halmozódtak fel, ezek csak akkor használhatók biztonsággal, ha közben a hazai kitermelés is folytatódik, ami pedig egyre bizonytalanabb.
Ukrajna energetikai helyzete továbbra is sérülékeny. A stabil energiaellátás helyreállításához elengedhetetlen lenne a támadások megszűnése, mivel a tartós bizonytalanság az ország gazdasági teljesítményére és társadalmi helyzetére egyaránt jelentős teher.
Ukrajna energiaellátása mindinkább energiaimportra támaszkodik
A villamosenergia-területet érő sorozatos csapások miatt Ukrajna az áramellátás stabilizálásához szintén egyre nagyobb mértékben fordul importhoz, elsősorban közvetlen szomszédaihoz. Január és május között a földgázimport 99,8 százaléka három szomszédos országból érkezett: Magyarország biztosította az összmennyiség felét, Lengyelország közel 26 százalékát, míg Szlovákia 24 százalék körüli arányt képviselt. Elenyésző mennyiség érkezett a transzbalkáni útvonalon is. A behozott földgáz többsége európai kereskedőktől származik, és részben orosz eredetű is lehet.
A folyamatot tovább nehezíti, hogy az európai piacokon magasabbak az energiaárak, így Ukrajna jelentős felárral vásárolja meg az ellátáshoz szükséges mennyiséget.
A logisztikai útvonalak sérülékenysége az állandó orosz támadások miatt további kockázatot jelent.
A Naftogaz közlése szerint Ukrajna igyekszik diverzifikálni az importot – európai közvetítéssel például amerikai LNG is érkezik –, ám ha a támadások folytatódnak, ez sem garantálja a biztonságos téli ellátást. A vállalat szerint a következő télen akár 30-40 százalékkal is nőhet a gázimport aránya.
Az energiahiány az ipart is sújtja
Bár 2025 első nyolc hónapjában 0,7 százalékpontos növekedést mértek az előző évhez képest az iparban, az októberi támadások hatása még nem látható a statisztikákban. Az ukrán ipar jelentős része exportra termel, így az energiaellátás akadozása közvetlenül rontja az exportteljesítményt. Ez már most is komoly visszaesést okozott. Az áruexport értéke a 2021-es 69,2 milliárd dollárról 2024-re 26 milliárd dollárra zsugorodott.
A legnagyobb veszteséget az energiahordozói ágazat, a vegyipar, valamint a fémipar szenvedte el.
A növekvő importigény a külkereskedelmi mérleget is tovább rontja. Az energia drágulása az ipar költségeit is megemeli, ami áremelkedést és elbocsátásokat hozhat több ágazatban. A lakosság pedig az idei télen is gyakori gáz- és áramkimaradással számolhat, ami pedig újabb elvándorlási hullámot indíthat el.
Az ukrán energia-infrastruktúra van Moszkva célkeresztjében – ez vészjósló
Tömeges csapást mért Ukrajna hadi- és energiaiparának létesítményeire, valamint nagy hatótávolságú drónok az ország nyugati régióiban található raktáraira az orosz hadsereg – közölte a moszkvai katonai tárca.