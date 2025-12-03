Energiaválság küszöbén Ukrajna: hiába a rekordgázimport az energiarendszer az összeomlás szélére került

2025 első öt hónapjában Ukrajna 1,12 milliárd köbméter földgázt importált, ami tízszerese az előző év azonos időszakának. A drasztikus növekedés hátterében az ukrán energetikai infrastruktúra elleni célzott orosz támadások állnak, amelyek különösen a gáz- és áramtermelő létesítményeket érintik – mutatott rá szerdán megjelent elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Energiaimportból próbálja túlélni a telet Ukrajna / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az októberben végrehajtott támadások a gázkitermelés szempontjából kritikus területeket romboltak le, így a belföldi termelés önmagában már nem elegendő a téli időszak átvészelésére.

Ugyan az ukrán tározókban jelentős készletek halmozódtak fel, ezek csak akkor használhatók biztonsággal, ha közben a hazai kitermelés is folytatódik, ami pedig egyre bizonytalanabb.

Ukrajna energetikai helyzete továbbra is sérülékeny. A stabil energiaellátás helyreállításához elengedhetetlen lenne a támadások megszűnése, mivel a tartós bizonytalanság az ország gazdasági teljesítményére és társadalmi helyzetére egyaránt jelentős teher.

Ukrajna energiaellátása mindinkább energiaimportra támaszkodik

A villamosenergia-területet érő sorozatos csapások miatt Ukrajna az áramellátás stabilizálásához szintén egyre nagyobb mértékben fordul importhoz, elsősorban közvetlen szomszédaihoz. Január és május között a földgázimport 99,8 százaléka három szomszédos országból érkezett: Magyarország biztosította az összmennyiség felét, Lengyelország közel 26 százalékát, míg Szlovákia 24 százalék körüli arányt képviselt. Elenyésző mennyiség érkezett a transzbalkáni útvonalon is. A behozott földgáz többsége európai kereskedőktől származik, és részben orosz eredetű is lehet.

A folyamatot tovább nehezíti, hogy az európai piacokon magasabbak az energiaárak, így Ukrajna jelentős felárral vásárolja meg az ellátáshoz szükséges mennyiséget.

A logisztikai útvonalak sérülékenysége az állandó orosz támadások miatt további kockázatot jelent.

A Naftogaz közlése szerint Ukrajna igyekszik diverzifikálni az importot – európai közvetítéssel például amerikai LNG is érkezik –, ám ha a támadások folytatódnak, ez sem garantálja a biztonságos téli ellátást. A vállalat szerint a következő télen akár 30-40 százalékkal is nőhet a gázimport aránya.