Nyitott kérdések tömege a magyar atomipari fordulat előtt

Jelenleg is folynak a magyar–amerikai egyeztetések az Egyesült Államokban november 7-én az atomipari együttműködésről aláírt szándéknyilatkozat tartalommal való megtöltése érdekében. Amerikának Magyarország nem az egyetlen, de kiemelt célpiaca a saját fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR) telepítése szempontjából. Hasonló okból járt júliusban Szerbiában és Szlovéniában is Justin Friedman, az amerikai külügyminisztérium nukleárisenergia-kereskedelmi versenyképességért felelős vezető tanácsadója és utódja, Christopher Klein.

A Paksi Atomerőmű I. blokkja kóstolhat először amerikai üzemanyagot / Fotó: MVM

A magyar–amerikai szándéknyilatkozat a következő fő pontokat tartalmazza a már közzétettek szerint:

Az amerikai GE Vernova legfeljebb 10 SMR-t adna el Magyarországnak, a térségben feltehetően az első vevőjének. Regionális SMR-piaci központot is létrehozna az országban.

Magyarország 114 millió dollárért vásárol nukleáris üzemanyagot a Westinghouse-tól.

Magyarország amerikai nukleáris hulladéktárolási technológiát is vásárol.

A két ország nukleárisipari együttműködése kiterjed az oktatási és a tudományos területre is.

Ki fogta meg erősebben az isten lábát?

A legújabb, részben a washingtoni bejelentés után született információk fényében érdemes sorra venni, hogy a fentiek milyen előnyökkel járnak Magyarország, milyenekkel az Egyesült Államok számára. Hazai oldalról többnyire a diverzifikációról, a fejlett technológia átvételéről, az ellátásbiztonságról lehet hallani, míg amerikaiként elsősorban a piacszerzésről. De van itt más is.

Kétségtelen, hogy több energiára van szükségünk

Vitathatatlan, hogy a harmadrészben áramimportra szoruló, és jelentős részben fosszilis energiahordozókra támaszkodó Magyarországnak bővítenie kell a villamosenergia-termelését. Ezt minél környezetkímélőbb, minél stabilabb, minél kiszámíthatóbb módon, és minél hamarabb kell megtennie. A felsorolt feltételek mindegyikének egyszerre csak a kis moduláris atomreaktorok tesznek eleget, illetve tennének, ha működnének ilyenek azokon a piacokon, amelyeken Magyarország keresgél.

Nem hivatalos amerikai ígéretek szerint a térségben elsőként Magyarországon épülne amerikai SMR, amelyet a GE Vernova és a Hitachi Nuclear Energy párosa gyártana. Az elsőséggel járó mézesmadzag az, hogy Budapest térségi SMR-központtá válhat, jelentsen ez a központi pozíció bármit is.