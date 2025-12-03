Nyitott kérdések tömege a magyar atomipari fordulat előtt
Jelenleg is folynak a magyar–amerikai egyeztetések az Egyesült Államokban november 7-én az atomipari együttműködésről aláírt szándéknyilatkozat tartalommal való megtöltése érdekében. Amerikának Magyarország nem az egyetlen, de kiemelt célpiaca a saját fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR) telepítése szempontjából. Hasonló okból járt júliusban Szerbiában és Szlovéniában is Justin Friedman, az amerikai külügyminisztérium nukleárisenergia-kereskedelmi versenyképességért felelős vezető tanácsadója és utódja, Christopher Klein.
A magyar–amerikai szándéknyilatkozat a következő fő pontokat tartalmazza a már közzétettek szerint:
- Az amerikai GE Vernova legfeljebb 10 SMR-t adna el Magyarországnak, a térségben feltehetően az első vevőjének. Regionális SMR-piaci központot is létrehozna az országban.
- Magyarország 114 millió dollárért vásárol nukleáris üzemanyagot a Westinghouse-tól.
- Magyarország amerikai nukleáris hulladéktárolási technológiát is vásárol.
- A két ország nukleárisipari együttműködése kiterjed az oktatási és a tudományos területre is.
Ki fogta meg erősebben az isten lábát?
A legújabb, részben a washingtoni bejelentés után született információk fényében érdemes sorra venni, hogy a fentiek milyen előnyökkel járnak Magyarország, milyenekkel az Egyesült Államok számára. Hazai oldalról többnyire a diverzifikációról, a fejlett technológia átvételéről, az ellátásbiztonságról lehet hallani, míg amerikaiként elsősorban a piacszerzésről. De van itt más is.
Kétségtelen, hogy több energiára van szükségünk
Vitathatatlan, hogy a harmadrészben áramimportra szoruló, és jelentős részben fosszilis energiahordozókra támaszkodó Magyarországnak bővítenie kell a villamosenergia-termelését. Ezt minél környezetkímélőbb, minél stabilabb, minél kiszámíthatóbb módon, és minél hamarabb kell megtennie. A felsorolt feltételek mindegyikének egyszerre csak a kis moduláris atomreaktorok tesznek eleget, illetve tennének, ha működnének ilyenek azokon a piacokon, amelyeken Magyarország keresgél.
Nem hivatalos amerikai ígéretek szerint a térségben elsőként Magyarországon épülne amerikai SMR, amelyet a GE Vernova és a Hitachi Nuclear Energy párosa gyártana. Az elsőséggel járó mézesmadzag az, hogy Budapest térségi SMR-központtá válhat, jelentsen ez a központi pozíció bármit is.
Elsőnek lenni, vagy nem lenni?
Az elsőség vonzó, azonban kockázatot is rejt. A korábban megfogalmazott magyar érdek szerint éppen a kockázatok kizárása miatt kell előbb megvizsgálni a már működő SMR-eket, és csak utána elköteleződni egy szállító mellett. Ugyanakkor működő, üzemelési tapasztalatokat is kínáló SMR-je az amerikai-japán párosnak nincs, de 2030-től már lehet a kanadai Darlingtonban, Ontario államban. A létesítmény telephelyét 2022 decemberében kezdték el előkészíteni, az építési engedélyét 2025 áprilisában adták ki, most pedig már építik. A dátumok azért érdekesek, mert a 2022-től 2030-ig eltelő időszak alapján aligha beszélhetünk gyors projektről, márpedig a gyors kivitelezést mondják a kis moduláris reaktorok egyik vonzerejének. Igaz, a beruházási idő csak akkor rövidül majd le, ha megszületik az SMR-ek szabványa, és érvényesülhetnek a modularitásuktól várt előnyök.
Nagy a nemzetközi érdeklődés
Attól viszont nem kell tartani, hogy az amerikai külügy által ajánlott gyártónak a kanadai lenne az egyetlen referenciája. Lesz más is, de azokra még többet kell várni. A svédországi Vattenfall és a finn Fortum már együtt keresi az amerikai-japán duó BWRX-300 típusának helyét, az Egyesült Államokban pedig egy Tennessee-beli helyszínt mérlegelnek. Az utóbbi SMR-é lehetne a BWRX-300-as globális szabványterve.
Lengyelország 2023-ban döntött 24 SMR építéséről. Az elsőt, egy BWRX-300-ast Wloclawek közelében adnák át, 2035 táján. Románia is az Egyesült Államokkal működik együtt a technológia bevezetésében, míg Csehország a brit Rolls-Royce-szal fogna össze, amellyel az év elején Magyarország is partnerséget indított.
Összességében tehát, ha Magyarország kitart amellett, hogy csak kiforrott technológiát vásárol, akkor a beruházási döntésére akár a következő évtized elejéig is várni kell. A politika persze ezt felülírhatja, gyorsabb lépést kikényszerítve.
Az SMR-ek a geopolitikai változások eszközei
„A kis moduláris reaktoroknak jelenleg közel 70-féle dizájnja létezik világszerte, melyek különböző fejlettségi és előrehaladottsági szinten állnak. (...) A technológia még kiforratlan. Két ilyen működő kis erőműről beszélhetünk – bár néhányan idesorolják az atom-tengeralattjárók meghajtását biztosító reaktorokat is –, a kínai HTR-PM reaktorról és Oroszország úszó atomerőművéről. Egyelőre ezek nyújtanak kezdeti betekintést abba, mire lehet képes a technológia” – írja elemzésében a Magyar Külügyi Intézet (MKI).
Szintén az intézet mutat rá, hogy Washington részéről nem csupán üzletről, hanem politikai befolyásszerzésről van szó. Az USA az SMR-eladásaival „leválaszthatja a térség országait Oroszország energetikai gravitációjáról”. Ám nemcsak az érdekes, hogy ki építi a reaktort, hanem az is, hogy ki adja hozzá a fűtő- és alapanyagot. Geopolitikai szempontból meghatározó az urán bányászatán túl annak dúsítása.
Az SMR-technológiák ugyanis meghatározó többségben 5–20 százalék közöttire dúsított fűtőanyaggal terveznek működni (úgynevezett Haleuval) – magyarázza az MKI –, míg a jelenleg hagyományosan használt fűtőanyagok maximum 5 százalékos dúsításúak. Ezért egy teljesen új piaci szegmenst kell kialakítani, ami egyúttal egy újabb verseny színtere. Ez már elkezdődött, és ezen az USA is nagy erőkkel dolgozik, de a közelmúltig egyetlen globális kereskedelmi beszállítója Oroszország volt.
Jelen állás szerint a nyugati SMR- tervek működtetése is Oroszországtól függ.
Mindenesetre Magyarország már megjelent az amerikai SMR-üzemanyaggyártás közelében.
A paksi üzemanyagbiznisz lehet a puding próbája
Az SMR-telepítéseknél sokkal korábban – de még nem látható, mikor – hagyományos atomerőművi üzemanyag is érkezhet Magyarországra a szándéknyilatkozat szerint. Szállításával – a Világgazdaság korábbi feltételezésével ellentétben – nem kell kivárni a jelenleg érvényes, az oroszországi TVEL-lel kötött szerződések kifutását, de még a francia Framatome-mal kötöttét sem. Ezek ugyanis olyan keretmegállapodások, amelyek alapján mindig akkor és annyit szállít a gyártó, amennyit aktuálisan rendel az atomerőmű. Legfeljebb azt kell kivárni, hogy legyen hely a tárolóban a három évre bespájzolt orosz üzemanyag mellett.
Csakhogy még itt is a fejlesztések elején járunk, annak ellenére, hogy van gyakorlati tapasztalat is. A Westinghouse olyan üzemanyaga, amely a paksihoz hasonló, VVER 440-es típusú reaktorba való, jelenleg négy orosz tervezésű atomerőműben van használatban. Ezek az
- ukrajnai Dél-ukrán Atomerőmű,
- az ukrajnai Rivne Atomerőmű,
- a finnországi Loviisában működő atomerőmű 2. reaktora,
- és a csehországi Dukovany atomerőmű.
A következőnek a paksi I. blokk ígérkezik.
A jól hangzó diverzifikáció és az egyoldalú kitettség csökkentése mellett itt sem szabad elfelejtkezni a kockázatokról. Ezek abból adódnak, hogy az amerikai vállalat olyan eszközökbe (atomreaktorokba) gyárt részegységeket (üzemanyagpálcát, üzemanyaggal), amelyről nincsenek pontos ismeretei, üzleti titokról lévén szó. Ebből volt is már probléma néhány éve a Dél-ukrán Atomerőműben. Ezen a kockázaton is oldhat azonban a szintén beharangozott műszaki és tudományos együttműködés.
Ki tanul kitől?
E partnerség kapcsán a korábban közöltek szerint a fejlett amerikai technológia megismeréséről van szó, de szóba kerül a magyar kutatók és szakemberek felkészültsége is. Talán éppen a mondat második felén van a hangsúly. Egy magyar–amerikai műszaki és tudományos atomipari együttműködés ugyanis hozzásegítheti a tengerentúli szakembereket az orosz nukleáris technológiával kapcsolatos azon tudáshoz is, amelyre szükségük van a riválissal folyó versenyben, és amelyhez más módon nehezen, vagy nem is fér hozzá. Úgy tudjuk, a magyar–amerikai atomipari energiapartnerség tudományos része máris a fókuszban van.
Kiégett atomerőművi üzemanyag tárolása, új módon
Amerikából a jelenleg használttól eltérő technológiát is vásárolna Magyarország a Paksi Atomerőmű használt üzemanyagának biztonságosabb tárolásához. A megfogalmazás kicsit aggasztó, mert azt sugallja, mintha eddig nem lett volna elég biztonságos a tárolás. Márpedig úgy tudjuk, hogy ez a tevékenység Pakson a hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően, rendszeres ellenőrzés mellett zajlik. Valódi előrelépés e téren a kiégett üzemanyagok újrahasznosítása lenne, de erre vonatkozó ajánlat egyelőre csak Oroszországból érkezett.