orosz-ukrán háború
Ukrajna
hadsereg
költségvetési hiány
költségvetés

Elfogadták Ukrajna 2026-os költségvetését: ekkora hiányt ritkán látni Európában – a kiadások 60 százaléka a hadseregre megy

Az ukrán parlament elfogadta a 2026-os állami költségvetést. A védelmi kiadások 2800 milliárd hrivnyát (kb. 26 ezermilliárd forintot) tesznek ki, ami az összes kiadás közel 60 százaléka, miközben Ukrajna bevétele 2918 milliárd hrivnya. A kiadások viszont elérik a 4781 milliárd hrivnyát.
VG/MTI
2025.12.03, 18:48
Frissítve: 2025.12.03, 19:00

Az ukrán parlament elfogadta szerdán a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslatot, amelyet 257 képviselő szavazott meg. Az előterjesztés elfogadásához legalább 226 támogató szavazatra volt szükség.

Ukrajna
Ukrajna 2026-os költségvetése: ekkora hiányt is ritkán látni / Fotó: NurPhoto via AFP

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a parlamentben tartott felszólalásában kiemelte, hogy a költségvetés megőrzi az alapvető prioritásokat, amelyek a törvényjavaslat benyújtásakor is szerepeltek: a biztonsági és védelmi szektor, az oktatás, valamint a polgárok szociális védelmének finanszírozását. 

Ukrajna 2026-os költségvetése: ekkora hiányt is ritkán látni

A dokumentum szerint muszáj magas költségvetési hiányt fenntartani az Oroszországi Föderáció folytatódó katonai agressziója miatt, amely elvonja az alapvető erőforrásokat. A miniszter közölte, hogy az állami költségvetés bevételei 2918 milliárd hrivnyát (körülbelül 27 259 milliárd forint) tesznek ki. Hozzátette, hogy a költségvetés kiadásai 4781 milliárd hrivnyát (44 662 milliárd forint) tesznek ki.

A költségvetési hiány maximális mértékét csaknem 6 milliárd hrivnyával (56 milliárd forint) növelték 1900 milliárd hrivnyára (17 749 milliárd forint),

így a hiány a bruttó hazai termék (GDP) 18,5 százalékát teszi ki.

A pénzügyminiszter szerint a biztonsági és védelmi szektorra a költségvetés 2806 milliárd hrivnyát (26 213 milliárd forint) irányoz elő, ami a GDP 27,2 százaléka.

„A második prioritás az oktatási szektor, amelyre jelentős forrást biztosítunk, lehetővé téve a pedagógusok bérének emelését nemcsak az iskolákban, hanem az egész oktatási szektorban” – mondta Marcsenko. Hozzátette, hogy az állampolgárok szociális támogatására csaknem 470 milliárd hrivnyát (4391 milliárd forint) szánnak, a veteránpolitika költségvetése 19 milliárd hrivnya (177 milliárd forint).

Az egészségügyre mintegy 260 milliárd hrivnyát (2429 milliárd forint) terveznek fordítani, ami 39 milliárd hrivnyával (364 milliárd forint) haladja meg a 2025-ös költségvetés szintjét. „Jelenleg elég nehéz tárgyalások zajlanak. Meg kell mutatnunk, hogy van költségvetésünk, és hatékony az együttműködés a kormány és a parlament között. A következő évre nemzetközi partnereinktől több mint 45 milliárd dollárra van szükségünk” – mutatott rá a miniszter. 

Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon kiemelte, hogy a jövő évben Ukrajna a hadseregre 2800 milliárd hrivnyát (26 157 milliárd forint) fordít, ami az összkiadások csaknem 60 százaléka.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12476 cikk

