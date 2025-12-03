Deviza
Közölte a BYD a magyarokkal, kiket vesz fel a szegedi gyárába: kitört a roham a 2000 eurós fizetésekért — ezek a szabad állások

Sokan szeretnék megtudni, mivel lehet kitűnni a kínai elektromosautó-gyár álláspályázatain. A BYD Állásbörze HR-specialistája válasszal szolgált arra, hogy mi az a két tudáselem, ami aranyat ér a jelentkezésnél.
VG
2025.12.03, 19:08
Frissítve: 2025.12.03, 19:41

Már a nyolcórás kapunyitáskor szép számmal vonzotta az érdeklődőket a BYD Állásbörze a Délmagyar tudósítása szerint. Szellemi és fizikai munkakörökbe is keresnek munkavállalókat a vállalathoz, amely még a kecskeméti Mercedesnél is jobban fizet majd. Míg a német prémiumgyártó hazai üzemében átlagosan 1600 eurót lehet keresni, a kínai cég 1800–2000 eurót fizet majd havonta.

byd
A BYD kínai autógyártó cég Szegeden épített óriásüzemet. / Fotó: Aleksander Kalka

BYD-állás a szegedi gyárban

Pályakezdők és tapasztalt munkavállalók egyaránt sokan érdeklődtek a BYD makói toborzónapján. A szegedi állásbörze kapunyitásakor is már mindenféle korosztályból érkeztek érdeklődő munkavállalók. A BYD Állásbörze résztvevőinek belépés előtt egy adatlapot kell kitölteniük, amelyben elérhetőségeikről, iskolai végzettségükről, addigi munkatapasztalataikról és nyelvtudásukról kell nyilatkozniuk a gördülékenyebb ügyintézés érdekében.

A megadott adatok alapján kísérik az érdeklődőket az épülő kínai elektromosautó-gyár különböző üzemeinek, gyáregységeinek asztalaihoz, ahol első kézből kaphatnak információkat a számukra ideális BYD-állásokról. 

  • Az összeszerelő üzemtől
  • a présüzemen
  • és a festőüzemen át
  • a hegesztőüzemig,

a fontosabb gyáregységek kitelepültek a BYD Állásbörzére. Minden standnál várják a lelkes és motivált munkavállalókat, akik szeretnének csatlakozni a BYD-hoz. „Sok egyetemi végzettséggel rendelkező mérnököt keresünk, illetve különböző adminisztratív pozíciókba kollégákat, de technikusokat, hegesztőket, villanyszerelőket, targoncásokat, operátorokat, összeszerelő munkásokat is nagy számban keresünk” – mondta el Tapodi Máté nemzetközi HR-specialista.

Azt is elárulta, mi az a két jártasság, ami nagy előnynek számít a jelentkezések elbírálásakor. 

Az autóipari tapasztalat, illetve a szakirányú végzettség, valamint az angol nyelvtudás 

A BYD dinamikusan fejlődő, nemzetközi vállalat, a munkakörei stabilak, időtállók, a jövőbe mutatnak. Versenyképes bérezést kínál, munkavállalói olyan iparághoz csatakozhatnak, amelynek jövője felfelé ível.

Kína verseng, Szeged és Pécs feszülten figyel: amiről a BYD csak álmodik, a GWM már rég meglépte

