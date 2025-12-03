Ursula von der Leyen se lát, se hall: letette az utolsó tervet Ukrajna 165 milliárd eurós támogatására – rögtön szembeszállt vele a nyugat-európai tagállam

Az idén uniós pénzügyi lélegeztetőgépre került Ukrajna, ha elnöke nyakáig ér is a korrupció, csak egy hatalmas újabb brüsszeli csomaggal kerülheti el jövőre az összeomlást, és a kép tisztul, ha fel nem is derül. Béke nincs, a friss amerikai javaslatot sikerült megfúrni, de pénz nélkül háború se. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök három javaslatának száma szerdára kettőre csökkent, de az alaposabb szemlélő számára egyre – ami mögött azonban nincs egyetértés a sorsdöntő december 18–19-i európai uniós csúcs előtt.

Ukrajna támogatása – Ursula von der Leyen: Európa békét akar, Vlagyimir Putyin: ha háborút akartok, készen állunk – nem állnak szóba egymással, ne tévesszen meg a kép: 2020-ban készült Berlinben / Fotó: AFP

Von der Leyen szerint erre nincs is szükség – mindjárt bemutatjuk, mire gondolt, azzal az előrevetéssel, hogy ez a logika iszonyatot ébreszt még Brüsszelben is. Brüsszel nemcsak az EU bizottságának székhelye, hanem a belga kormányé is, és Ukrajna ügyében a két Brüsszel ütközőpályára került. Ha Von der Leyen keresztülviszi akaratát, Belgium elképesztő kockázatok rabjává válik.

Ukrajna támogatása – összekalapozni nem sikerült, ami marad: a brüsszeli kényszer

A pénzügyi csődhelyzettel küszködő háborús Ukrajnának a felszínen maradáshoz már jövő tavasztól százmilliárd eurós nagyságrendben lesz szüksége uniós támogatásra. Vopn der Leyen eredeti három alternatív javaslata ez volt:

Kilábalási kölcsön a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával. Az európai uniós tagországok által közösen felvett hitel (eurókötvények) a támogatásra. A tagállamok megállapodása kétoldalú támogatások nyújtásáról.

Az Európai Bizottság szerdán hivatalosan már azt közölte, hogy két javaslatot tesz. Ebből végleg kiderült, hogy – habár a híreket olvasva úgy tűnik Kijevnek tömérdek támogatója van az uniós fővárosokban plusz a Csatorna túloldalán –, összekalapozni a szükséges irdatlan összeget nem sikerült.

A közlemény szerint maradt

az EU‑s kölcsönfelvétel, amely az EU költségvetésére („szabad mozgásterére”) támaszkodna,

valamint egy Jóvátételi Kölcsön, amely felhatalmazná a Bizottságot arra, hogy az EU pénzügyi intézményeitől kölcsönözzön készpénzállományt, amelyek az orosz központi bank befagyasztott eszközeit tartják.

Ursula von der Leyen: az egyik javaslathoz nem kell egyöntetű támogatás

A belga Nieuwsblad a következőt idézi Von der Leyentől: