Ursula von der Leyen se lát, se hall: letette az utolsó tervet Ukrajna 165 milliárd eurós támogatására – rögtön szembeszállt vele a nyugat-európai tagállam
Az idén uniós pénzügyi lélegeztetőgépre került Ukrajna, ha elnöke nyakáig ér is a korrupció, csak egy hatalmas újabb brüsszeli csomaggal kerülheti el jövőre az összeomlást, és a kép tisztul, ha fel nem is derül. Béke nincs, a friss amerikai javaslatot sikerült megfúrni, de pénz nélkül háború se. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök három javaslatának száma szerdára kettőre csökkent, de az alaposabb szemlélő számára egyre – ami mögött azonban nincs egyetértés a sorsdöntő december 18–19-i európai uniós csúcs előtt.
Von der Leyen szerint erre nincs is szükség – mindjárt bemutatjuk, mire gondolt, azzal az előrevetéssel, hogy ez a logika iszonyatot ébreszt még Brüsszelben is. Brüsszel nemcsak az EU bizottságának székhelye, hanem a belga kormányé is, és Ukrajna ügyében a két Brüsszel ütközőpályára került. Ha Von der Leyen keresztülviszi akaratát, Belgium elképesztő kockázatok rabjává válik.
Ukrajna támogatása – összekalapozni nem sikerült, ami marad: a brüsszeli kényszer
A pénzügyi csődhelyzettel küszködő háborús Ukrajnának a felszínen maradáshoz már jövő tavasztól százmilliárd eurós nagyságrendben lesz szüksége uniós támogatásra. Vopn der Leyen eredeti három alternatív javaslata ez volt:
- Kilábalási kölcsön a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával.
- Az európai uniós tagországok által közösen felvett hitel (eurókötvények) a támogatásra.
- A tagállamok megállapodása kétoldalú támogatások nyújtásáról.
Az Európai Bizottság szerdán hivatalosan már azt közölte, hogy két javaslatot tesz. Ebből végleg kiderült, hogy – habár a híreket olvasva úgy tűnik Kijevnek tömérdek támogatója van az uniós fővárosokban plusz a Csatorna túloldalán –, összekalapozni a szükséges irdatlan összeget nem sikerült.
A közlemény szerint maradt
- az EU‑s kölcsönfelvétel, amely az EU költségvetésére („szabad mozgásterére”) támaszkodna,
- valamint egy Jóvátételi Kölcsön, amely felhatalmazná a Bizottságot arra, hogy az EU pénzügyi intézményeitől kölcsönözzön készpénzállományt, amelyek az orosz központi bank befagyasztott eszközeit tartják.
Ursula von der Leyen: az egyik javaslathoz nem kell egyöntetű támogatás
A belga Nieuwsblad a következőt idézi Von der Leyentől:
„Ukrajna pénzügyi szükségleteinek kétharmadát fedezni fogjuk” ez egy ígéretnek tűnik, holott a döntést a december 17–18-i EU-csúcs résztvevőinek kell meghozniuk.
Ezen felül két megoldást fogunk bemutatni a tagállamoknak. Az egyik megoldás egy kölcsön, amelyet a tagállamok vállalnak. Ehhez a megoldáshoz a tagállamok egyhangú jóváhagyása szükséges. A másik megoldás egy helyreállítási kölcsön (az orosz vagyon terhére, szerk.), amelyben a pénzt, amit pénzügyi intézmények tartanak, egy európai eszközbe helyezik át. Ezt a megoldást egy minősített többséggel lehet jóváhagyni (a tagállamok 55 százaléka, akik együttesen a lakosság 65 százalékát képviselik, szerk.)
– tette hozzá Von der Leyen „finoman”, a belga lap megfogalmazása szerint.
Egy csak egy maradhat
A brüsszeli ügyekben gyakran jólértesült Politico már kevésbé finoman jelzi, hogy tulajdonképp egyetlen javaslat maradt (habár ez már Von der Leyen szavaiból is kikövethezhető, hiszen a közös hitelfelvétel mögött nincsen egyöntetű támogatás, ha csak Budapest ellenzésére gondolunk is).
A lap az általa megszerzett dokumentumokból úgy tudja, „a” javaslat a következő: 165 milliárd euró (63 ezermilliárd forint) „jóvátételi kölcsön” Ukrajna számára a Belgiumban tartott, befagyasztott orosz állami eszközök készpénzértékéből.
A jóvátételi kölcsön – folytatja a Politico – egy nagyobb, akár 210 milliárd eurós pénzügyi csomag része, amelynek célja, hogy az elkövetkező években pénzügyi értelemben a felszínen tartja Ukrajnát. (Amely ország az elnöki dolgozószobáig kiáradt korrupciós botránnyal küzd, miközben a nyomozók Brüsszelben is nagyágyúk ajtain kopogtatnak, sőt ennél is többet tesznek – a Politico ezt nem teszi hozzá, bár a háttérből nehezen kihagyható.)
A 165 milliárd eurós jóvátételi kölcsön tartalmazza a blokkban magánbanki számlákon tartott 25 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami eszközt, valamint a Belgiumban található Euroclear bankban tartott 140 milliárd eurót. Ukrajna háborús tartaléka várhatóan áprilisra kimerül – sommáz a lap.
Brüsszel feszül Brüsszel ellen
Az egyetlen megmaradt javaslat ügyében Brüsszel feszül Brüsszel ellen. A város nem csak Von der Leyen bizottságnak székhelye, hanem a belga kormányé is, és ha az egyeztetéshez nem is kellett sokat utazni, az orosz vagyon ügyében nem sikerült egyetértést csiholni.
A belgák bizonnyal nincsenek elragadtatva a kilátástól, hogy a javaslathoz nem kell egyöntetű döntés az EU-csúcson. Attól félnek, hogy ha rosszul sülnek el a dolgok, az országra hatalmas pénzügyi teher zuhanhat. Az Európai Központi Bank kedden közölte: az Európai Bizottság terve megsértené a jegybanki mandátumot, ezért nem hajlandó szavatolni a tervezett hatalmas ukrajnai kifizetést.
Ugyancsak Belgium aggodalma Bart De Wever belga miniszterelnök szerint, hogy veszélyeztetheti az ukrajnai békekötés esélyeit az uniós terv, amely a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával finanszírozná Ukrajnát.
A fő buktató tehát továbbra is a belga kormány hitellel szembeni ellenállása.
A Bizottság által ma benyújtott szöveg nem foglalkozik kielégítő módon az aggályainkkal – mondta Maxime Prévot belga külügyminiszter szerda reggel újságíróknak a NATO-ülés margóján. "Az a frusztráló érzésünk van, hogy nem hallottak meg minket".
Dehát Von der Leyen, aki a belga lap szerint „fontosnak tartja kezelni Belgium aggodalmait és kockázatait”, szintén azt mondta – idézi a Nieuwsblad –, hogy „békét akarunk. Európa békét akar,” majd lezserül hozzáteszi:
„De biztosítanunk kell, hogy Oroszország fizeti a háború költségeit.”
Von der Leyen: békét akarunk – Putyin: háborút akartok
Ki-ki döntse el maga, nem áll-e ellentétben egymással a bizottsági elnök két állítása. Hogy mit gondol az európai és ukrajnai aggályok nyomán felvizezett amerikai béketervről Vlagyimir Putyin, azt az orosz elnök egyértelműen közölte kedden a nála járt washingtoni küldöttséggel: ez így nem lesz jó, tárgyaljunk tovább, Európa hozzájárulása romboló.
A találkozó előtt ennél sokkal súlyosabb üzenetet is megfogalmazott Putyin az európaiak számára, amiből kiderült, az európaiak viselkedését Moszkva úgy értelmezi, hogy Oroszország megtámadására készülnek. „Ha Európa háborút akar, mi készen állunk” – ez volt az orosz üzenet.