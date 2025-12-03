Magyarország és Szlovákia közösen perelné be az EU-t az orosz energia tilalma miatt
A magyar kormány kész a bíróság elé vinni az Európai Unió azon tervezetét, amely megtiltaná az orosz földgáz- és olajimportot, és ehhez szoros együttműködést fontolgat Szlovákiával. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy a szükséges jogi előkészületek már megkezdődtek, miután a két ország külügyminisztere egyeztetett a közös fellépésről.
A RePowerEU nevű szabályozás, amely még csak tervezet formájában létezik, 2027 végéig tenné tilossá az orosz energia behozatalát az EU-ba, miközben a cseppfolyósított orosz gázt már a jövő év végéig kiiktatná a piacról. A tagállamoknak diverzifikációs terveket kellene benyújtaniuk, hogy alternatív forrásokból biztosítsák az ellátást.
Szijjártó a döntést brüsszeli diktátumként jellemezte, amely szerinte fizikailag kivitelezhetetlen Magyarországnak. „Az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag, a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elég kőolajjal és földgázzal nem lehet” – fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva az ország energiafüggőségét a meglévő csővezetékektől.
A politikus hangsúlyozta: a szlovák kormány hasonló aggályokat fogalmazott meg, ezért szerdán egyeztetett szlovák kollégájával. A pozsonyi kormány már korábban jelezte, hogy bírósághoz fordul a szabályozás ellen, így a két ország összehangolja a jogi lépéseit.
A tárcavezető arra is kitért, hogy az elmúlt hetekben Magyarország mentességet harcolt ki az Egyesült Államok által az orosz energetikai szektorra kivetett szankciók alól.
Ukrajna magát is lábon lőtte az árnyékflotta elleni támadásokkal
Meglett a hatásuk az árnyékflotta elleni ukrán támadásoknak a Fekete-tengeren, a térség kikötőibe tartó hajók biztosítási díja az egekbe lőtt. Az orosz kikötőkbe látogató tankerek után több mint háromszor akkora összeget kérnek a biztosítók a világ legnagyobb biztosításbrókere, a Marsh adatai szerint. Ez nemcsak az orosz, de az ukrán kikötőkbe tartó hajókat is érinti.