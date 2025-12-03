Magyarország és Szlovákia közösen perelné be az EU-t az orosz energia tilalma miatt

A magyar kormány kész a bíróság elé vinni az Európai Unió azon tervezetét, amely megtiltaná az orosz földgáz- és olajimportot, és ehhez szoros együttműködést fontolgat Szlovákiával. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy a szükséges jogi előkészületek már megkezdődtek, miután a két ország külügyminisztere egyeztetett a közös fellépésről.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A RePowerEU nevű szabályozás, amely még csak tervezet formájában létezik, 2027 végéig tenné tilossá az orosz energia behozatalát az EU-ba, miközben a cseppfolyósított orosz gázt már a jövő év végéig kiiktatná a piacról. A tagállamoknak diverzifikációs terveket kellene benyújtaniuk, hogy alternatív forrásokból biztosítsák az ellátást.

Szijjártó a döntést brüsszeli diktátumként jellemezte, amely szerinte fizikailag kivitelezhetetlen Magyarországnak. „Az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag, a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elég kőolajjal és földgázzal nem lehet” – fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva az ország energiafüggőségét a meglévő csővezetékektől.

A politikus hangsúlyozta: a szlovák kormány hasonló aggályokat fogalmazott meg, ezért szerdán egyeztetett szlovák kollégájával. A pozsonyi kormány már korábban jelezte, hogy bírósághoz fordul a szabályozás ellen, így a két ország összehangolja a jogi lépéseit.

A tárcavezető arra is kitért, hogy az elmúlt hetekben Magyarország mentességet harcolt ki az Egyesült Államok által az orosz energetikai szektorra kivetett szankciók alól.