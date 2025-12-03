Váratlan részletek derültek ki az amerikai-orosz tárgyalásokról

Usakov azt nyilatkozta, hogy az orosz katonák hősiessége észszerűbbé tette a Nyugat – és nem csak az amerikaiak – ukrajnai helyzetre vonatkozó értékelését is – közölte a Kreml.

Vlagyimir Putyin (balra) tárgyalt Steve Witkoffal a Kremlben / Fotó: AFP

A diplomata szerint az orosz harci sikerek és Volodimir Zelenszkij valótlan állításai, amelyek szerint ukrán erők még mindig harcolnak az orosz hadsereg által rég elfoglalt helyeken, megváltoztathatják Európa hozzáállását az ukrán konfliktushoz. Kifejezte reményét, hogy ebben a kérdésben „végül is a józan ész fog diadalmaskodni”.

A részletekkel még titokzatoskodnak

A megbeszélésről szólva megismételte: a felek megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a részleteket, mert „a tárgyalások zárt körben zajlottak”. A keddi, éjszakába nyúló megbeszéléseken orosz részről Vlagyimir Putyin orosz elnök, Usakov és Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója vett rész.

Az amerikai felet Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner, az amerikai elnök veje, az Affinity Partners cég alapítója képviselte.

Usakov szerint Oroszország őszintén kifejtette az Egyesült Államoknak a Washingtonból hozott dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeit. Felhívta a figyelmet arra, hogy Washington kész figyelembe venni Moszkva észrevételeit az ukrajnai helyzet rendezése érdekében, ami az orosz elnök tanácsadójának szavai szerint „megfelel a mi céljainknak is”.

Rendkívüli: vége az orosz–amerikai tárgyalásnak Ukrajnáról, Putyinnak nagyon nem tetszik pár dolog – új béketervet küldött Trump, Zelenszkij hiába várja, Witkoff hazamegy

A Kreml folytatja a tárgyalást az Egyesült Államokkal

A tárgyalást hasznosnak minősítette, és úgy vélekedett, hogy a kapcsolatok folytatódni fognak.

Közölte, hogy Putyin és az amerikai delegáció megvitatta Ukrajna NATO-tagságát, amelyet a párbeszéd egyik kulcsfontosságú pontjának nevezett.

Elmondta, hogy Oroszország jelenleg senkivel sem folytat tárgyalásokat Ukrajnáról, kivéve az Egyesült Államokat. Emlékeztetett rá, hogy párbeszédet „az ukránok elutasították”.