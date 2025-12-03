Vaskos áprilisi tréfába fut Románia, még az is megdrágul, amiből pedig nekik rengeteg van

A román infláció – a legmagasabb Európában – az év végén 10 százalék közelében futhat, és az év első hónapjaiban csak valamicskét csökkenhet, ráadásul keleti szomszédunk háztartásai szerdán újabb rossz hírt kapnak. Nem áprilisi tréfa, inkább április 1-jei várható valóság: felszökik a gáz ára, holott az ország az elmúlt években az Európai Unió legnagyobb gáztermelőjévé vált, és a Fekete-tengeren hatalmas gázmezőkkel rendelkezik.

A gáz ára még úgy is emelkedik, hogy övék az EU legnagyobb gázkitermelése / Fotó: NurPhoto via AFP

Ilie Bolojan június óta kormányzó kabinetje hatalmas, és várhatóan évekig tartó megszorításokra kényszerül elődei elképesztő mértékű költekezése után, amellyel mesterségesen felpumpálták az életszínvonalat, majdnem túltéve az eladósításban még Európa rekorderein, Magyarország utolsó szocialista kormányain is.

A rezsitámogató kompenzációs rendszert még hagyják kifutni, de nem hosszabbítják meg, ennek következtében április 1-jétől körülbelül 5 százalékkal növekszik a gázszámla Laurentiu Urluescu, a Román Energiaellátók Szövetségének elnöke szerint. A román rezsicsökkentés amúgy sem sikerült úgy, mint a magyar, amely az unió legalacsonyabb háztartási rezsiköltségeit biztosította be. (Ráadásul még abba is belefutottak, hogy lóhalálában kell elintézniük, hogy az orosz Lukoiltól elszedjék helyi finomítóját és benzinkútjait, mert nem kaptak mentességet az amerikai szankciók alól, mint a magyarok.)

Jelenleg mi, mint a lakossági és távfűtési szolgáltatók, 120 lej per megawattóra beszerzési árral dolgozunk, ehhez jön hozzá a tárolási költség is, és azt várjuk, hogy április 1-jétől a piaci árra térünk át, amely nagyjából 170 lej per megawattóra körül van. (A számla) április 1-jétől legalább 5 százalékkal emelkedhet

– mondta Urluescu az Adevarul jelentése szerint.

2026. március 31-ig a földgázszolgáltatók által számlázott végső ár lakossági fogyasztók esetében legfeljebb 0,31 lej per kilowattóra áfával, a nem lakossági fogyasztók esetében pedig legfeljebb 0,37 lej, amennyiben az előző évben az éves fogyasztásuk nem haladta meg az 50 ezer megawattórát.

A gáz ára – ha nem hagyják felmenni, az adósság nő, ha igen, az infláció: a választás megtörtént

A gázárplafon miatt bevezetett állami kompenzációs rendszerben ráadásul a kormány adóssághegyet halmozott fel, a piaci becslések szerint 7 milliárd lej körüli összeggel (520 milliárd forinttal) tartozik az energiaszolgáltatóknak. Változatlan piaci ár mellett és kifizetetlenül ez a tartozás addig nő, amíg meg nem szüntetik a kompenzációs rendszert. De megszüntetik.