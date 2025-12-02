Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF327.98 -0.07% GBP/HUF433.46 0% CHF/HUF407.66 -0.04% PLN/HUF89.9 -0.19% RON/HUF74.82 -0.04% CZK/HUF15.76 -0.07% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF327.98 -0.07% GBP/HUF433.46 0% CHF/HUF407.66 -0.04% PLN/HUF89.9 -0.19% RON/HUF74.82 -0.04% CZK/HUF15.76 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,644.81 +0.21% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,990 +0.33% OTP34,670 -0.14% RICHTER9,710 +0.98% OPUS528 -0.38% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS153.5 +2.28% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,402.97 +0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,353.02 -0.26% BUX110,644.81 +0.21% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,990 +0.33% OTP34,670 -0.14% RICHTER9,710 +0.98% OPUS528 -0.38% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS153.5 +2.28% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,402.97 +0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,353.02 -0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gdp adat
GDP
bruttó hazai termék
szolgáltatások
magyar gdp
fogyasztás
magyar ipar
magyar gazdaság
építőipar

Az építés már pörgeti a magyar gazdaságot, de a német bajok ráfékeztek

Stagnáló gazdasági teljesítmény mellett is pozitív éves GDP-t mutat a harmadik negyedév. A harmadik negyedévben a magyar gazdaság GDP-jének volumene 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá.
VG
2025.12.02, 08:30
Frissítve: 2025.12.02, 09:28

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a magyar gazdaság teljesítménye stagnált. 2025 első–harmadik negyedévében a GDP a nyers adatok esetében 0,3 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta a 2024 azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden.

Az építés pörgeti a magyar gazdaságot, de a német bajok ráfékeztek
Az építés pörgeti a magyar gazdaságot, de a német bajok ráfékeztek / Fotó: AFP

2025 harmadik negyedévében a GDP volumene a nyers, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A második becslésben közölt volumenindexek az első becsléshez képest nem változtak.

Termelési oldal

Az építőipar hozzáadott értéke 2,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az ipar teljesítménye 1,7, azon belül a feldolgozóiparé 0,8 százalékkal csökkent. 

A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közúti jármű gyártása járult hozzá a teljesítmény szűküléséhez, illetve a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. 

Ismeretes, a német autóipar – amelybe erősen integrált a közép-európai, beleértve a magyar – krízissel küszködik, ami elbocsátási hullámokhoz vezetett.

A mezőgazdaság hozzáadott értéke 6,2 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit a magyar GDP-ben.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,5 százalékkal emelkedett. A legnagyobb növekedés (3,8 százalék) a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban következett be. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 3,0, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, valamint az oktatás hozzáadott értéke egyaránt 2,9 százalékkal bővült. A kereskedelem teljesítménye 2,6, a humánegészségügyi, szociális ellátásé 2,3, az információ, kommunikációé 1,7 százalékkal emelkedett. A szállítás, raktározás ág hozzáadott értéke 0,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások teljesítménye 0,1, az ingatlanügyleteké 0,3, a közigazgatásé 0,6 százalékkal csökkent.

A bruttó hazai termék 2025. harmadik negyedévi 0,6 százalékos növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan (0,9 százalékponttal),

azon belül leginkább a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység és a kereskedelem ágak (egyaránt 0,2 százalékponttal). Az építőipar teljesítménye 0,1 százalékponttal segítette a növekedést, míg az iparé 0,3, a mezőgazdaságé 0,2 százalékponttal mérsékelte a nemzetgazdaság teljesítményét. A termékadók és -támogatások egyenlege 0,1 százalékponttal emelte a GDP volumenét.

Felhasználási oldal

A háztartások tényleges fogyasztása 1,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,6 százalékkal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 3,2 százalékkal nagyobb lett. A hazai fogyasztási kiadások volumene minden csoportban nőtt: a tartós termékek esetében 8,2, a féltartósok esetében 4,1, a nem tartósok esetében 2,3, a szolgáltatások esetében 2,6 százalékkal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,6 százalékkal, a közösségi fogyasztásé 6,3 százalékkal alacsonyabb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,0 százalékkal nőtt.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 0,6 százalékkal emelkedett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás a harmadik negyedévben 3,0 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit. Az építési beruházások volumene mérséklődött, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett.

A bruttó felhalmozás 11,5 százalékkal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten.

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a harmadik negyedévben összességében 3,9 százalékkal bővült.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 1045 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumene 0,6 százalékkal mérséklődött, míg az importé 3,9 százalékkal magasabb lett. A külkereskedelem majdnem 80 százalékát kitevő áruforgalomban a kivitel 0,8 százalékkal csökkent, míg a behozatal 6,5 százalékkal emelkedett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 0,8 százalékkal, importja 7,4 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2025. harmadik negyedévi, 0,6 százalékos bővüléséhez a végső fogyasztás 0,4, a bruttó felhalmozás 3,5 százalékponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 3,3 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítményt.

A harmadik negyedéves, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye stagnált.

A termelési oldalon a mezőgazdaság teljesítménye 1,0, az iparé és a szolgáltatásoké pedig egyaránt 0,3 százalékkal nőtt. Az építőipar teljesítménye 4,0 százalékkal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 0,5 százalékkal emelkedett, míg a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásoké és a közösségi fogyasztásé 0,3 és 1,3 százalékkal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,4 százalékkal visszaesett. A külkereskedelemben az import volumene 2,9 százalékkal, az exporté 0,4 százalékkal magasabb lett.

Nagy Márton: életveszély lenne hozzányúlni a nyugdíjrendszerhez

Nagy Márton szerint a háború és a német recesszió fékezi a növekedést, ezért aktív gazdaságpolitika kell. A parlament költségvetési bizottsága előtt Nagy Márton ismertette a költségvetési hiány emelésének okait, bírálta a jegybank szigorú kamatpolitikáját, és kitért a bankokra, a reptérbővítésre, a munkaerőpiacra és a nyugdíjrendszer védelmére is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu