Erre egész Európa felfigyel: Budapest határában építenek automata gyógyszergyárat a dánok – innen látnák el a régiót
Automatizált gyógyszergyártó üzemet épít Szigetszentmiklóson a dán Xellia mintegy 28 milliárd forintos beruházással. A projektet a magyar állam hétmilliárd forinttal támogatja, és 91 magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre.
A Xellia Gyógyszervegyészeti Kft. a beruházás keretein belül egy automatizált gyártóüzemet hozna létre, amelyet a magyar állam hétmilliárd forint támogatással segít.
A bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tette a városban pénteken.
A tárcavezető közölte, hogy a beruházás 91 magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre.
A miniszter szerint a projekt nemcsak a magyar gyógyszergyártás számára fontos, hanem az Európai Unió gyógyszerellátásának biztonságát is erősíti. Az új üzem ugyanis teljes egészében exportra fog termelni, ami azt jelenti, hogy a magyarországi gyártás közvetlenül kapcsolódik majd az európai ellátási láncokhoz.
A beruházás egyik kiemelt eleme, hogy a beszállítók között jelentős arányban jelennek meg hazai vállalatok. A kormány közlése szerint a beszállítók mintegy 90 százaléka magyar cég lesz, ami a hazai kis- és közepes vállalkozások számára is komoly lehetőséget jelent. Szijjártó Péter szerint ez a fejlesztés nemcsak egy új gyár építéséről szól, hanem a teljes magyar beszállítói hálózat számára fejlődési lehetőséget teremt.
Óriás lendületet kapott a magyar gyógyszeripar
A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy a kormány stratégiai célja a magyar gyógyszeripar versenyképességének fenntartása. Mint mondta, Magyarország jelenleg a világ húsz legnagyobb gyógyszerexportőre közé tartozik, és az iparág a gazdaság szerkezetváltásában is kulcsszerepet játszik.
A szektor különösen erős a kutatás-fejlesztés területén: a magyarországi iparágak közül a gyógyszeripar költi arányosan a legtöbbet innovációra és K+F-re.
A legfrissebb adatok szerint a magyar gyógyszeripar tavaly 1300 milliárd forintos termelési értéket állított elő.
Az elmúlt tíz évben pedig 36 nemzetközi gyógyszeripari nagyberuházás érkezett az országba, összesen mintegy 260 milliárd forint értékben.
A miniszter külön kitért Szigetszentmiklós fejlődésére is. Elmondása szerint a városban az elmúlt tíz évben 28 nagy beruházás valósult meg, amelyekhez összesen 142 milliárd forint állami támogatás társult, és nagyjából háromezer új munkahely jött létre.
Beszédében Szijjártó Péter a globális gazdasági bizonytalanságokra is utalt. Szerinte az elmúlt másfél évtized válságai és az új világrend kialakulásával járó feszültségek ellenére Magyarország jelentős gazdasági eredményeket ért el.
A miniszter szerint az ország gazdasági teljesítményét jól mutatja, hogy
- ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint egy évtizeddel ezelőtt;
- miközben a munkát terhelő adók Európában a legalacsonyabbak közé tartoznak.
A kormány célja továbbra is az ország biztonságának megőrzése. Magyarország igyekszik kimaradni minden háborús konfliktusból, és nemcsak a fegyveres háborúk, hanem az energiaellátást érintő kockázatok területén is stabilitásra törekszik
– hangsúlyozta a külügyminiszter.
A most bejelentett gyógyszeripari beruházás ebbe a gazdaságpolitikai irányba illeszkedik: a cél a magas hozzáadott értékű iparágak megerősítése, valamint az exportképesség és a beszállítói hálózat bővítése Magyarországon.
