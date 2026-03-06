Erre egész Európa felfigyel: Budapest határában építenek automata gyógyszergyárat a dánok – innen látnák el a régiót

Automatizált gyógyszergyártó üzemet épít Szigetszentmiklóson a dán Xellia mintegy 28 milliárd forintos beruházással. A projektet a magyar állam hétmilliárd forinttal támogatja, és 91 magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre.

Új, nagy értékű beruházás érkezik a magyar gyógyszeriparba / Fotó: PeopleImages / shutterstock

A Xellia Gyógyszervegyészeti Kft. a beruházás keretein belül egy automatizált gyártóüzemet hozna létre, amelyet a magyar állam hétmilliárd forint támogatással segít.

A bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tette a városban pénteken.

A tárcavezető közölte, hogy a beruházás 91 magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre.

A miniszter szerint a projekt nemcsak a magyar gyógyszergyártás számára fontos, hanem az Európai Unió gyógyszerellátásának biztonságát is erősíti. Az új üzem ugyanis teljes egészében exportra fog termelni, ami azt jelenti, hogy a magyarországi gyártás közvetlenül kapcsolódik majd az európai ellátási láncokhoz.

A beruházás egyik kiemelt eleme, hogy a beszállítók között jelentős arányban jelennek meg hazai vállalatok. A kormány közlése szerint a beszállítók mintegy 90 százaléka magyar cég lesz, ami a hazai kis- és közepes vállalkozások számára is komoly lehetőséget jelent. Szijjártó Péter szerint ez a fejlesztés nemcsak egy új gyár építéséről szól, hanem a teljes magyar beszállítói hálózat számára fejlődési lehetőséget teremt.

Óriás lendületet kapott a magyar gyógyszeripar

A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy a kormány stratégiai célja a magyar gyógyszeripar versenyképességének fenntartása. Mint mondta, Magyarország jelenleg a világ húsz legnagyobb gyógyszerexportőre közé tartozik, és az iparág a gazdaság szerkezetváltásában is kulcsszerepet játszik.

A szektor különösen erős a kutatás-fejlesztés területén: a magyarországi iparágak közül a gyógyszeripar költi arányosan a legtöbbet innovációra és K+F-re.

A legfrissebb adatok szerint a magyar gyógyszeripar tavaly 1300 milliárd forintos termelési értéket állított elő.

Az elmúlt tíz évben pedig 36 nemzetközi gyógyszeripari nagyberuházás érkezett az országba, összesen mintegy 260 milliárd forint értékben.

A miniszter külön kitért Szigetszentmiklós fejlődésére is. Elmondása szerint a városban az elmúlt tíz évben 28 nagy beruházás valósult meg, amelyekhez összesen 142 milliárd forint állami támogatás társult, és nagyjából háromezer új munkahely jött létre.