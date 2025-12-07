Hetek múlva startol az új otthontámogatási program

Sok más kérdés mellett így az egyik legizgalmasabb az, mi várható januártól az ingatlanpiacon, amikor a nagyon sikeres Otthon Start Program mellé elindul a közszolgálati dolgozók otthontámogatása (aminek összege a lakásvásárlók által hitelfelvételnél hozzátehető az önrészhez). Egyes megállapítások szerint az Otthon Start Program kezdeti lendülete mostanra alábbhagyott, de Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Origónak nyilatkozva elmondta: szerinte ez nem megalapozott állítás. Inkáb egyszerű szezonalitásról van szó, a decemberi ünnepi időszak közeledtével ugyanis jellemzően mindig lassul a piac. Az ünnepek alatt viszont számos családnál megszületnek azok a döntések, amelyek januárban újra lendületbe hozzák a piacot, sőt, Balogh László szerint már a karácsonyi és az újév ünnepe közötti napokban általában láthatók e döntések jelei. Ehhez adódhat hozzá a közszolgálatban dolgozókat elérő otthontámogatási program hatása.

Januártól az ingatlanpiacnak további lendületet adhat az otthontámogatási program (illusztráció)

Otthontámogatás és Otthon Start Program: ez várható a szakértő szerint

A lap az ingatlanpiaci elemzőt megszólaltatva azt írja, hogy 2026-ban mind az Otthon Start Program, mind az otthontámogatási program még inkább kidomborítja, azaz az egyébként szokottnál is nagyobb vevői érdeklődés várható januárban, illetve az utána következő hónapokban a hazai ingatlanpiacon.

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy a kínálat bővülése mennyire tartja majd a lépést a kereslettel, mert ha utóbbi emelkedik, annak lehet árfelhajtó hatása. Ám Balogh László szerint az új lakások jelentette kínálatbővülés ellentart majd ennek, és lehet arra is számítani, hogy ahogy korábban az Otthon Start indulásakor, úgy most is lesznek olyan tulajdonosok, akik eddig befektetésként tartott lakásukat dobják most piacra, szintén bővítve a lakáskínálatot.

Balog László szerint vevői, keresleti oldalon óriási jelentősége lehet annak, hogy

az otthontámogatás 1 millió forintja közszolgálatban dolgozó párok esetén akár 2 millió forintra is duplázódhat, ha a házaspár mindkét tagja megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Ez pedig jelentősen nagyobb pénzügyi mozgásteret jelent az ingatlanvásárlás előtt állóknak, amennyiben arra magukat épp a közszolgáknak járó otthontámogatási program miatt szánják rá, mely az Otthon Start Programmal is kombinálható, annak összege önerőként felhasználható a hiteligényléshez.

