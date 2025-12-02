Elképesztő mennyiségű uniós pénz érkezhet Magyarországra – akár hónapokon belül megérkezhet a több milliárd eurós előleg

Teljeskörűen elkészült Magyarország beruházási terve az európai biztonsági eszköz (Security Action for Europe, SAFE) forrásainak lehívása érdekében, az uniós pénzek igényléséhez szükséges dokumentumot a kormány már be is nyújtotta – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) keddi közleményéből.

Hazánk védelmi képességeit lehet az uniós pénzből nmegerősíteni/Fotó: Magyar Honvédség

Még több uniós pénz érkezhet a magyar hadiipar fejlesztésére

A tárca azt is elárulta, hogy a korábban jelzett 16,2 milliárd eurós összegnél magasabb, 17,4 milliárd eurós összeg szerepel a tervben, amit a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteinek valós, részletesen alátámasztott igényei indokolnak. További érvként merülhet fel a SAFE-programból való jelentős részesedés mellett hazánk földrajzi elhelyezkedése, a régióban betöltött stabilizáló szerepe, valamint elkötelezett NATO- és EU-tagsága is.

Az uniós fegyverkezési program hozzájárulhat a honvédelmi képességek erősítése és a hazai hadiipar fejlesztése mellett a magyarországi beszállítói láncok és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, sőt a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is. Az Európai Unió hitele ugyanis olcsóbb a piaci forrásoknál, várhatóan mintegy 200 bázisponttal kedvezőbb kamattal kínál ugyanis fokozatosan felvehető hitel.

Ez hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást jelenthet az államháztartás számára – akár devizahitelek kiváltásán keresztül.

Ezért hozták létre a SAFE-hitelt

Az eszköz célja az európai biztonság megerősítése a tagállamok védelmi képességeinek fejlesztésén keresztül, ezt segíti kedvező pénzügyi konstrukciókkal. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy amennyiben az Európai Bizottság kedvező döntést hoz, úgy az ország kedvező feltételekkel, hosszú futamidővel és alacsony kamatozással juthat hozzá a szükséges forrásokhoz. A források nagysága jelentősen hozzájárulhat a hazai ipari és katonai, valamint kettős célú fejlesztések felgyorsításához.

Az NGM közleményéből az is kiderül, hogy

a Nemzeti Beruházási Terv elkészítésének teljes folyamatában Magyarország rendszeres egyeztetéseket folytatott a Bizottság szakértőivel Budapesten és Brüsszelben.

A benyújtott dokumentáció tartalmazza a teljes Nemzeti Beruházási Tervet, annak kötelező mellékleteit és minden egyéb szükséges alátámasztó anyagot, az előírt határidőre és a bizottság által meghatározott technikai követelményeknek megfelelően.