Ráharaptak az energetikai felújítási programra – tízmilliárdoknál tartanak a kifizetések, ezrek lépnek előre
A pályázat azért is vonzó, mert a programban jelentős könnyítések léptek életbe október közepével, több állami hozzájárulás nyerhető el hosszabb futamidővel és kevesebb önerővel – áll az Energetikai Minisztérium Facebook-bejegyzésében.
Novemberben értünk el az ötezredik kifizetésig, az utalások összege szintén a múlt hónapban lépte túl a 20 milliárd forintot.
Tíz pályázóból majdnem hat már forráshoz jutott, a kérelmezett támogatások kis híján 45 százalékát kapták eddig kézhez a kedvezményezettek.
A lehetőség most még vonzóbb feltételekkel vár jelentkezőkre az ország bármely településéről, akár a fővárosból is.
- A korábbi legfeljebb hat helyett tízmillió forint támogatás,
- tizenkettő helyett tizenöt év futamidővel, tehát alacsonyabb törlesztőkkel,
- egységesen 75 százalék kifizethető előleggel,
- akár már 131 ezer forint önerőtől,
- jelzálog és kezelési költség nélkül.
A támogatott fejlesztéseknek köszönhetően legalább 30 százalékkal csökkenő fogyasztás hatása a kisebb energiaszámlákban is megmutatkozik.
Nemcsak a felújítóknak, a vásárlóknak is érdemes figyelniük
Kihirdették a kormány legújabb döntését az Otthon Startról: újabb, mintegy 5000, az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós bemutatta azt a Magyar Közlönyben megjelent, új kormányrendelet-csomagot, amely 11 új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemeltté, vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá.
Felidézte, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. Korábban már 7 projekt esetében megindult a gyorsított engedélyezési eljárás, összesen 6200 új lakás előkészítésével – ezekből 3 budapesti 4 pedig vidéki beruházás.
A döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában, összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány
– közölte az államtitkár.