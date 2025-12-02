Ráharaptak az energetikai felújítási programra – tízmilliárdoknál tartanak a kifizetések, ezrek lépnek előre

A pályázat azért is vonzó, mert a programban jelentős könnyítések léptek életbe október közepével, több állami hozzájárulás nyerhető el hosszabb futamidővel és kevesebb önerővel – áll az Energetikai Minisztérium Facebook-bejegyzésében.

Novemberben értünk el az ötezredik kifizetésig, az utalások összege szintén a múlt hónapban lépte túl a 20 milliárd forintot.

Tíz pályázóból majdnem hat már forráshoz jutott, a kérelmezett támogatások kis híján 45 százalékát kapták eddig kézhez a kedvezményezettek.

A lehetőség most még vonzóbb feltételekkel vár jelentkezőkre az ország bármely településéről, akár a fővárosból is.

A korábbi legfeljebb hat helyett tízmillió forint támogatás,

tizenkettő helyett tizenöt év futamidővel, tehát alacsonyabb törlesztőkkel,

egységesen 75 százalék kifizethető előleggel,

akár már 131 ezer forint önerőtől,

jelzálog és kezelési költség nélkül.

A támogatott fejlesztéseknek köszönhetően legalább 30 százalékkal csökkenő fogyasztás hatása a kisebb energiaszámlákban is megmutatkozik.

Nemcsak a felújítóknak, a vásárlóknak is érdemes figyelniük

Kihirdették a kormány legújabb döntését az Otthon Startról: újabb, mintegy 5000, az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós bemutatta azt a Magyar Közlönyben megjelent, új kormányrendelet-csomagot, amely 11 új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemeltté, vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá.

Felidézte, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. Korábban már 7 projekt esetében megindult a gyorsított engedélyezési eljárás, összesen 6200 új lakás előkészítésével – ezekből 3 budapesti 4 pedig vidéki beruházás.

A döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában, összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány

– közölte az államtitkár.