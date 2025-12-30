Lehet olcsón virslit kapni a szilveszteri asztalra — de találjuk ki, mennyivel drágább a prémium?

A virslik ára az év végén rendkívül széles sávban mozog az Árfigyelő adatai alapján . Az alsó árszegmensben elsősorban baromfihús-alapú, kisebb hústartalmú termékek jelennek meg, jellemzően saját márkás kínálatban. Ezeknél a kisebb kiszerelések és az akciók miatt a kilogrammonkénti ár több üzletben 1900-2100 forint körül alakul.

Széles sávban mozognak a virsliárak / Fotó: foodcollection via AFP

A felső árszegmensben ezzel szemben egészen más árszintek láthatók. Az Árfigyelő listájában szerepel például a Wiesbauer bécsi jellegű sertésvirsli, amelynél az üzlettől és a csomagolástól függően a kilogrammonkénti ár 3800-4000 forint körül mozog. Hasonló árszinten találhatók más, magas hústartalmú, sertéshúsból készült prémiumvirslik is, amelyek stabilan jelen vannak a nagyobb láncok kínálatában.

Üzletláncok szerint is nagy az eltérés

Az Árfigyelő adatai alapján az árkülönbségek üzletlánconként is jól kirajzolódnak. A nagy áruházláncoknál – például a Lidlben és az Aldiban – a saját márkás, baromfihús-alapú virslik akciós időszakban kilogrammonként 2 ezer forint körüli szinten érhetők el. Ezek a termékek adják a forgalom jelentős részét, és az árverseny itt a legerősebb. A Tescóban és a SPAR-ban is egyszerre jelennek meg az olcsóbb saját márkás termékek és a prémiumvirslik, utóbbiaknál azonban már jellemző a 3500–4000 forintos kilogrammonkénti árszint. A választék szélessége miatt ugyanazon bevásárlás során is tetemes árkülönbség adódhat pusztán a termékválasztásból.

Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy a láncok egyszerre szolgálják ki az árérzékeny és a minőségre fókuszáló vásárlókat, miközben az ünnepi időszakban a magasabb árrésű termékek szerepe felértékelődik.

Ez hajtja fel a virsli árát

A virslipiacon kialakult árszintek mögött több tényező áll. A húsipari termékeknél továbbra is meghatározó az alapanyag ára, különösen a sertéshúsé. Emellett

az energiafelhasználás,

a csomagolóanyagok drágulása

és a bérköltségek emelkedése

is megjelenik a fogyasztói árakban.

A prémiumtermékek esetében azonban nem csupán a költségek számítanak. A márkanév, az összetétel hangsúlyozása és a hagyományos receptúrákra építő pozicionálás tudatosan magasabb árszintet indokol. A szilveszteri időszak erre különösen alkalmas, mert a kereslet rövid idő alatt sűrűsödik, és a vásárlók egy része ilyenkor kevésbé árérzékeny.