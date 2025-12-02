Debrecen újabb ipari nagyberuházást kap: román–kínai együttműködésben vonatgyár épül a városban, miközben egy tavalyi megállapodás alapján már más vasúti és energetikai óriásprojektek is készülnek Magyarországon. A Grampet–CRRC társulás mostani döntése jól illeszkedik abba a beruházási hullámba, mely 2024-ben indult el, és mely Magyarország vasúti járműgyártását, energetikai fejlesztéseit és ipari digitalizációját is új pályára állíthatja.

Bejelentés: új vonatgyár épül Magyarországon, vidéki nagyvárosban lesz az üzem – meglepő, kik állnak a cég mögött / Fotó: Monton Tiemrak

A román Grampet-GFR és a kínai CRRC Shandong nemrég társulási szerződést írt alá egy új magyarországi vonatgyár létrehozásáról. A beruházás helyszíne Debrecen, ahol a Grampetnek már működik egy üzeme, mely vasúti járművek javítására és korszerűsítésére specializálódott. Az új létesítmény nyitott teherkocsikat, pőre vagonokat és konténerszállító kocsikat fog gyártani, a termelés pedig várhatóan 2025-ben indul.

A helyszínválasztást több tényező indokolja:

a Grampet stabil magyarországi jelenléte, a mérsékelt működési költségek, az ország logisztikai előnyei és a hatósági környezet nyitottsága mind hozzájárultak ahhoz, hogy a felek Magyarország mellett döntsenek.

A CRRC Shandong a világ egyik legnagyobb vasúti járműgyártó csoportjához tartozik, míg a Grampet csoport a közép- és délkelet-európai régió legnagyobb magántulajdonú teherszállítási szereplője, éves áruszállítása meghaladja a 15 millió tonnát. A csoport zászlóshajója, a Grup Feroviar Român több mint 2600 főt foglalkoztat, és 2023-ban 1,027 milliárd lej árbevételt ért el.

A 2024-es vasúti együttműködések előképe volt a mostani beruházás

Fontos kiemelni, hogy a mostani projekt nem előzmény nélkül érkezett: 2024-ben már született egy hasonló jelentőségű megállapodás, mely mintegy előkészítette a pályát a mostani debreceni beruházásnak. Akkor az Acemil Zrt. és a CRRC Zhuzhou Locomotive működött együtt abból a célból, hogy újraindítsák a magyarországi mozdonygyártást, valamint közös tehervagon-összeszerelő kapacitást építsenek ki – épp a mostani partnerrel, a CRRC Shandongdal.

A 2024-es együttműködés részeként négy szakmai központ létrehozását is bejelentették, melyek vasúti karbantartással, oktatással és kutatás-fejlesztéssel foglalkoznának. A projektek mögött

a MÁV-ÖBB tulajdonú TS-MÁV Gépészet is megjelent,

míg potenciális vevőként az RCH, a MÁV-Start és a MÁV-Rail Tours is szóba került.

A mostani, új vagongyár tehát egy olyan vasúti ipari hálózat része lehet, mely már tavaly elkezdett formát ölteni.