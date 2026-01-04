Deviza
EUR/HUF386,85 +0,15% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF415,11 +0,25% PLN/HUF91,79 +0,1% RON/HUF76,01 +0,18% CZK/HUF15,95 +0,05% EUR/HUF386,85 +0,15% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF415,11 +0,25% PLN/HUF91,79 +0,1% RON/HUF76,01 +0,18% CZK/HUF15,95 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12% BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
távközlés
5G
Észak-Macedónia
4iG
frekvenciapályázat

Nyeregben a One Macedonia: fontos 5G frekvenciapályázaton nyert a 4iG leányvállalata

A kereskedelmi 5G szolgáltatások bevezetése 2027 márciusában indulhat. A 4iG Csoport a One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán.
VG
2026.01.14, 18:14
Frissítve: 2026.01.14, 18:14

A macedón Elektronikus Hírközlési Ügynökség (AEK), Észak-Macedónia elektronikus hírközlési piacát felügyelő szabályozó hatóság bejelentette, hogy az országos 5G frekvenciapályázatának nyertese a budapesti székhelyű 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia. A döntés megnyitja az utat az ország első, teljes lefedettségű, önálló (standalone) 5G hálózatának kiépítése előtt, amely előrelépés lehet a régióban a biztonságos és hosszú távon is megbízható digitális konnektivitás fejlesztésében – tudatta szerda esti közleményében a 4iG.

220728_VG-4ig_03_VZ 4iG One
A 4iG Csoport a One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pályázati eljárás eredményeként a One Macedonia jogosultságot szerzett a régió egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére. A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

A vállalat közleménye szerint az új 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, az alapoktól megtervezve, a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiai architektúrára építve. A fejlesztés magában foglalja a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati elemek kialakítását, valamint lehetővé teszi egy modern, nagy teljesítményű és skálázható hálózati környezet létrehozását. A legújabb technológiai megoldásokra épülő infrastruktúrának köszönhetően a One Macedonia országos léptékben nyújthat újgenerációs konnektivitási lehetőségeket lakossági és üzleti ügyfelei számára egyaránt.

4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 375 HUF 0 / +0,69 %
Forgalom: 403 156 930 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Nyugat-Balkánon egyre erősebb a 4iG Csoport

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő. A fejlesztés célja, hogy a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára gyors, megbízható és magas szintű védelmet nyújtó mobilkapcsolatot biztosítson, összhangban az európai szabványokkal. Az új hálózat stabil és jövőorientált digitális infrastruktúrát teremt, amely ösztönzi az innovációt és hozzájárul a hosszú távú gazdasági növekedéshez.

„A közép-kelet-európai régió egyik meghatározó technológiai és távközlési vállalatcsoportjához, a 4iG Csoporthoz tartozó One Macedonia aktív szerepet vállal Észak-Macedónia digitális ökoszisztémájának fejlesztésében és az ország technológiai fejlődésének felgyorsításában” – emelte ki a cég közleménye. Hozzátették, hogy a nagyvállalat a One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán: Albániában vezetékes és mobil távközlési szolgáltatásokat nyújt, Montenegróban pedig mobilszolgáltatóként működik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu