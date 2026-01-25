A sertéstartás továbbra is a magyar állattenyésztés egyik meghatározó pillére, ugyanakkor az ágazat az elmúlt időszakban egyszerre több, egymást erősítő kihívással szembesült. Az aszály hatásai, az energiaárak emelkedése, a növekvő termelési költségek és a piaci bizonytalanság érdemben rontották a gazdálkodók jövedelmi helyzetét. Erre reagálva a kormány célzott támogatási és pénzügyi eszközökkel igyekszik stabilizálni a sertéságazat működését.

Válságban az állattenyésztés: milliárdos támogatásokkal segíti a kormány a sertéságazatot / Fotó: Németh András Péter

Nagy István agrárminiszter Facebook-videójában arról számolt be, hogy rendkívüli, négymilliárd forintos támogatási program indult a tenyészkocatartók számára. A konstrukció iránt jelentős az érdeklődés: eddig több mint 550 kérelem érkezett be, ezek feldolgozása jelenleg is folyamatban van. A tárca célja ezzel az intézkedéssel az, hogy enyhítse a tenyésztők likviditási gondjait, és hozzájáruljon az állományok megtartásához.

A miniszter kitért arra is, hogy az állatjóléti támogatások keretösszege érdemben bővült.

Az állatjóléti program éves forrását 500 millió forinttal, összesen 8,3 milliárd forintra emelték,

emellett további 10,2 milliárd forint áll rendelkezésre a sertés- és hízóállatjóléti támogatásokra.

Ezek az intézkedések a tartási körülmények javítását, valamint az uniós és hazai elvárások teljesítését szolgálják, miközben közvetetten a termelés versenyképességét is erősítik.

A járványügyi és állategészségügyi kockázatok kezelése szintén hangsúlyos eleme a kormányzati csomagnak. Az állatbetegségek megelőzésére és felszámolására 12,5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, mely az állományok védelmét és a termelés biztonságát hivatott garantálni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az ágazat érzékenyen reagál minden külső sokkra.

A sertéspiaci túlkínálat kezelésére pénzügyi könnyítéseket is bevezettek. A károkat elszenvedett sertéstartók élhetnek a hitelmoratórium lehetőségével, miközben kamat- és költségmentes hitelkonstrukciók is segítik a mindennapi működés fenntartását. A tárca kommunikációja szerint ezek az eszközök együtt azt a célt szolgálják, hogy a sertéságazat számára hosszabb távon is stabilabb és kiszámíthatóbb működési környezet alakuljon ki Magyarországon.