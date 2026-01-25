Válságban az állattenyésztés: milliárdos támogatásokkal segíti a kormány a sertéságazatot
A sertéstartás továbbra is a magyar állattenyésztés egyik meghatározó pillére, ugyanakkor az ágazat az elmúlt időszakban egyszerre több, egymást erősítő kihívással szembesült. Az aszály hatásai, az energiaárak emelkedése, a növekvő termelési költségek és a piaci bizonytalanság érdemben rontották a gazdálkodók jövedelmi helyzetét. Erre reagálva a kormány célzott támogatási és pénzügyi eszközökkel igyekszik stabilizálni a sertéságazat működését.
Nagy István agrárminiszter Facebook-videójában arról számolt be, hogy rendkívüli, négymilliárd forintos támogatási program indult a tenyészkocatartók számára. A konstrukció iránt jelentős az érdeklődés: eddig több mint 550 kérelem érkezett be, ezek feldolgozása jelenleg is folyamatban van. A tárca célja ezzel az intézkedéssel az, hogy enyhítse a tenyésztők likviditási gondjait, és hozzájáruljon az állományok megtartásához.
A miniszter kitért arra is, hogy az állatjóléti támogatások keretösszege érdemben bővült.
- Az állatjóléti program éves forrását 500 millió forinttal, összesen 8,3 milliárd forintra emelték,
- emellett további 10,2 milliárd forint áll rendelkezésre a sertés- és hízóállatjóléti támogatásokra.
Ezek az intézkedések a tartási körülmények javítását, valamint az uniós és hazai elvárások teljesítését szolgálják, miközben közvetetten a termelés versenyképességét is erősítik.
A járványügyi és állategészségügyi kockázatok kezelése szintén hangsúlyos eleme a kormányzati csomagnak. Az állatbetegségek megelőzésére és felszámolására 12,5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, mely az állományok védelmét és a termelés biztonságát hivatott garantálni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az ágazat érzékenyen reagál minden külső sokkra.
A sertéspiaci túlkínálat kezelésére pénzügyi könnyítéseket is bevezettek. A károkat elszenvedett sertéstartók élhetnek a hitelmoratórium lehetőségével, miközben kamat- és költségmentes hitelkonstrukciók is segítik a mindennapi működés fenntartását. A tárca kommunikációja szerint ezek az eszközök együtt azt a célt szolgálják, hogy a sertéságazat számára hosszabb távon is stabilabb és kiszámíthatóbb működési környezet alakuljon ki Magyarországon.
Húst eszik? Készüljön fel az őrült drágulásra – itt az európai terv, hogyan adóztatnák meg
Egy nemzetközi tanulmány újra napirendre tette a húsfogyasztás visszaszorításának kérdését az Európai Unióban, ezúttal az áfakedvezmények megszüntetését javasolva környezetvédelmi indokokra hivatkozva. A Potsdam Institute for Climate Impact Research kutatói szerint a marha-, sertés-, bárány- és csirkehús teljes áfakulcs alá vonása mérsékelhetné az élelmiszer-fogyasztás környezeti terhelését, ugyanakkor jelentősen megdrágítaná a mindennapi bevásárlást.
A számítások alapján egy átlagos uniós háztartás évente több mint száz euróval költene többet élelmiszerre, miközben a kibocsátáscsökkentési hatás az EU teljes emissziójához mérten korlátozott maradna. A javaslat így nemcsak klímapolitikai, hanem társadalmi és agrárgazdasági kérdéseket is felvet, különösen azokban az országokban, ahol az állattenyésztés stratégiai ágazatnak számít.