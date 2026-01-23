Húst eszik? Készüljön fel az őrült drágulásra – itt az európai terv, hogyan adóztatnák meg

A zöld forradalomba belecsavarodott, tudósnak álcázott politikai aktivisták továbbra is képtelenek túllépni a húsevés megbélyegzésén és a hústermelő ágazat ellehetetlenítésén: a Guardian által ismertetett legújabb tanulmány szerint jelentősen mérsékelhető lenne az európai háztartások környezeti terhelése, ha a húsfélékre megszűnnének az áfakedvezmények, és mindenhol a teljes áfakulcs vonatkozna rájuk.

Az európai húsfogyasztás már régóta célkeresztben van annak környezeti hatásai miatt. / Fotó: Vémi Zoltán

A húsfogyasztás környezeti hatásainak „gyorsan és viszonylag olcsó csökkentése” érdekében a Nature Food folyóiratban publikált tanulmányt jegyző Potsdami Klímakutató Intézet munkatársai az uniós országokban megtermelt

marha-,

sertés-,

bárány- és

csirkehúsra

is a teljes áfakulcsot alkalmaznák, ami szerintük 3–6 százalékkal csökkentené az élelmiszer-fogyasztás környezeti ártalmait.

A hús: az örök ellenség

A tanulmány szerint az állati eredetű élelmiszerek adják az Európai Unió étrendhez köthető ökológiai lábnyomának legnagyobb részét. A háztartások étrendje felel

az üvegházhatású gázok közel negyedéért,

a biodiverzitás-csökkenés több mint feléért,

a foszforszennyezésért és

a vízfelhasználás közel háromnegyedéért.

Mindezek ellenére az Európai Unió 27 tagállamából 22-ben kedvezményes áfakulcs vonatkozik a húsra. Írországban például 0 százalékos az áfa a húsra, miközben az általános kulcs 23 százalék. Franciaországban 15, Németországban és Olaszországban 12, Spanyolországban 11 százalékpontos a különbség.

Teljes áfakulcs csak Bulgáriában, Dániában, Észtországban, Lettországban és Litvániában érvényes.

Mit hozna a drágítás?

A Guardian által idézett számítás szerint, ha megszűnne a hús áfakedvezménye, az élelmiszer-fogyasztás okozta környezeti károk akár 3,5–5,7 százalékkal csökkennének.

A klímavédelmi hatás évente mintegy 30 millió tonna szén-dioxid-egyenérték megtakarítását jelentené, ami az EU kibocsátásának körülbelül 5 százaléka.

Az intézkedés évi 109 euróval terhelné meg egy átlagos uniós háztartás költségvetését.

A tanulmány szerzői persze igyekeznek kedvezőbb fényben feltüntetni az anyagi vonzatokat, mondván:

ha az állam az extra bevételt visszaosztaná a lakosságnak, a nettó teher csak évi 26 euró lenne”.

A kutatók szerint egy „még hatékonyabb”, „még nagyobb környezeti hasznot hozó”, de politikailag bonyolultabb megoldás lenne az élelmiszerekre kivetett 52 eurós szén-dioxid-ár, amitől szerintük valahogy 12 euróra csökkenne az uniós háztartások teljes éves kiadása. (Ennek a legvalószínűbb módja az lenne, hogy a magas árak miatt senki sem vásárolna ennivalót – a szerk.)