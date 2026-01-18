Deviza
Rengeteg a félreértés az új autópályamatrica-típus körül, ami sokba kerülhet az autósoknak

Sok autós továbbra sincs tisztában azzal, hogy az újonnan bevezetett M1-matrica mind a négy érintett vármegye fizetős útjaira érvényes. Rengetegen vesznek külön-külön vármegyei matricákat, miközben ez tetemes ráfizetéssel jár. Sokan arról sem tudnak, hogy az éves országos autópálya-matrica már részletfizetéssel is megvásárolható.
Világgazdaság
2026.01.18, 11:45
Frissítve: 2026.01.18, 11:52

Hiába vezették be 2026-ban a rendkívül kedvezményes, az M1 teljes szakaszára fél áron megvehető matricát, az autósok jelentős hányada nem ismeri vagy nem érti az új típust – derül ki az Autópálya Matrica statisztikáiból. A szakportál már többször is felhívta a figyelmet arra, hogy idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni. Mivel a tapasztalatok szerint a legtöbben ebben az esetben is az utolsó pillanatra halasztják az autópálya-matrica megvásárlását, jelenleg több százezer autóst érint ez a helyzet – hívja fel a figyelmet az Origo.

20250114__LSZ2348_428, autópályamatrica
Több ezer forintot buknak az autósok az új autópályamatrica-típus miatt / Fotó: Szakony Attila

Jelentős az ismerethiány az autópályamatrica-rendszer újdonságaival kapcsolatban

Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát. 

Azonban az Autópálya Matrica adataiból jól látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű: a vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

Eközben az is egyértelmű tendencia, hogy a december eleji elővásárlás kezdete óta egyre többen vásárolják az M1 regionális matricát, vagyis még a tévesztésekkel együtt is rendkívül sikeressé vált az új típus; az eddigi adatok szerint 9-ről 14 százalékra nőtt az eladások aránya.

Fizetős útszakasz kezdeti csomópontja, Fizetősútszakaszkezdeticsomópontja 
Fotó: Autópálya Matrica 

Újabb fizetős útszakaszokat hozott 2026

Nagyon sok kérdés érkezik arról, hogy az M0-sra érvényes-e az M1 regionális matrica (igen!), egy-egy konkrét útszakasz esetében (pl. Budapest és Hatvan között) lehet-e ezt a típust venni, illetve hogy melyik csomópontig érvényes. Az Autópálya Matrica szakemberei azt javasolják a bizonytalanoknak, hogy használják a matricakalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban, de térkép is segít a tájékozódásban. 

Az autópálya-matricák vásárlásához köthető további fontos információkról itt olvashat bővebben.

