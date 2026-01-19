Érdemes beszerezni az orvosi igazolást, hiszen vannak betegségek, amelyek után idén akár 200 ezer forint adókedvezmény jár
A betegség után járó személyi adókedvezmény sokak számára teljesen ismeretlen lehetőség, pedig 2026-ban már csaknem 200 ezer forinttal csökkentheti az éves adófizetési kötelezettséget. Az erről szóló jogszabály egy hosszú betegséglistát tartalmaz, amelyre olyan gyakori betegségek is felkerültek, mint például a gluténérzékenység. A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. A 335/2009-es kormányrendelet melléklete pontosan felsorolja azokat a betegségeket és BNO-kódokat, amelyek alapján jár a kedvezmény. Jó hír, hogy a személyi kedvezmény visszamenőleg is érvényesíthető – legfeljebb öt évre.
Vannak olyan betegségek, amelyek után 2026-ban jelentős adókedvezmény jár
A kedvezmény összege a minimálbérhez igazodik. Mivel 2026-ban a minimálbér bruttó 322 800 forintra emelkedett, ezzel együtt nő az igénybe vehető adócsökkentés mértéke is. A hatályos szabályok szerint havonta a minimálbér egyharmadának 15 százaléka vonható le az adóból: 16 100 forint, azaz 193 200 forint évente. Ennyivel kevesebb személyi jövedelemadót kell tehát fizetnie annak, aki jogosult a kedvezményre – számolt be róla a Heol.
Sokan nem is tudják, hogy az adókedvezményre való jogosultság többek között az alábbi, viszonylag gyakori betegségek esetében is fennállhat:
- cöliákia (gluténérzékenység),
- Crohn-betegség,
- I-es típusú cukorbetegség,
- szövődményes II-es típusú diabétesz,
- endometriózis,
- bizonyos formájú laktózintolerancia,
- több autoimmun betegség,
- egyes daganatos megbetegedések,
- veleszületett anyagcsere-rendellenességek.
Az érintetteknek az adókedvezményhez egy szakorvosi igazolásra van szüksége, amely tartalmazza:
- a betegség megnevezését,
- a BNO-kódot,
- valamint azt, hogy mikortól áll fenn az állapot.
