Érdemes beszerezni az orvosi igazolást, hiszen vannak betegségek, amelyek után idén akár 200 ezer forint adókedvezmény jár

A betegség után járó személyi adókedvezmény sokak számára teljesen ismeretlen lehetőség, pedig 2026-ban már csaknem 200 ezer forinttal csökkentheti az éves adófizetési kötelezettséget. Az erről szóló jogszabály egy hosszú betegséglis­tát tartalmaz, amelyre olyan gyakori betegségek is felkerültek, mint például a gluténérzékenység. A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. A 335/2009-es kormányrendelet melléklete pontosan felsorolja azokat a betegségeket és BNO-kódokat, amelyek alapján jár a kedvezmény. Jó hír, hogy a személyi kedvezmény visszamenőleg is érvényesíthető – legfeljebb öt évre.

Vannak olyan betegségek, amelyek után 2026-ban jelentős adókedvezmény jár

A kedvezmény összege a minimálbérhez igazodik. Mivel 2026-ban a minimálbér bruttó 322 800 forintra emelkedett, ezzel együtt nő az igénybe vehető adócsökkentés mértéke is. A hatályos szabályok szerint havonta a minimálbér egyharmadának 15 százaléka vonható le az adóból: 16 100 forint, azaz 193 200 forint évente. Ennyivel kevesebb személyi jövedelemadót kell tehát fizetnie annak, aki jogosult a kedvezményre – számolt be róla a Heol.

Sokan nem is tudják, hogy az adókedvezményre való jogosultság többek között az alábbi, viszonylag gyakori betegségek esetében is fennállhat:

cöliákia (gluténérzékenység),

Crohn-betegség,

I-es típusú cukorbetegség,

szövődményes II-es típusú diabétesz,

endometriózis,

bizonyos formájú laktózintolerancia,

több autoimmun betegség,

egyes daganatos megbetegedések,

veleszületett anyagcsere-rendellenességek.

Az érintetteknek az adókedvezményhez egy szakorvosi igazolásra van szüksége, amely tartalmazza:

a betegség megnevezését,

a BNO-kódot,

valamint azt, hogy mikortól áll fenn az állapot.

