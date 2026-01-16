Deviza
Magyarok tízezrei felejtik a NAV-nál az adókedvezményüket, pedig ezzel nőne a nettó fizetésük: most még nyilatkozhatnak róla

Több mint egymillió magyar jogosult valamilyen adóalap- vagy adóelőleg-kedvezményre, mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni a NAV-nál. Azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek.
VG
2026.01.16, 07:17
Frissítve: 2026.01.16, 08:12

Összességében több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre. A korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni. A legegyszerűbb és leggyorsabb – akár mobiltelefonon – online nyilatkozni.

_IMG_5766 Magyarok tízezrei felejtik a NAV-nál az adókedvezményüket, pedig ezzel nőne a nettó fizetésük: most még nyilatkozhatnak róla
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint például 2024 januárjában 53 ezer négygyermekes anya tett adóelőleg-nyilatkozatot, miközben a 2024-es szja-bevallásban 70 ezren vették igénybe ezt a kedvezményt.

Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a két, három és a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg-nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet.

A kedvezmény igénybevételét megkönnyíti a NAV: az adóelőleg-nyilatkozatok néhány kattintással rögtön elérhetők a honlapján. 

Az adatok begépelésével sem kell bíbelődni, az űrlapok nagy része már eleve ki van töltve, szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen. Akik még nem rendelkeznek Ügyfélkapu+-szal vagy DÁP-mobilalkalmazással, még regisztrálhatnak, és leadhatják sokkal egyszerűbben, online a nyilatkozatukat, vagy választhatják a két példányban kitöltendő, papíralapú verziót, ezek is elérhetők a NAV honlapján.

Azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek. A fizetésből le nem vont kedvezmény összege majd csak 2027-ben az szja-bevallásban kérhető vissza, ám ehhez az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetet az érintetteknek kell kiegészíteniük.  

Érdemes tehát a jogosultaknak mielőbb beküldeniük az adóelőleg-nyilatkozatukat, hogy a magasabb összegű jövedelmüket kapják. Ha pedig valaki még bizonytalan, milyen kedvezményre jogosult, a NAV tájékoztatójából azt is megtudhatja.

