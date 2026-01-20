Deviza
Ilyen erőművet 15 éve nem építettünk – a napelemek tömege miatt kell, és hazai cég húzza fel

Az új áramtermelő erőmű a Mátrai Erőmű visontai telephelyén szolgálja majd az ország és a térség áramszolgáltatásának zavartalanságát. A kivitelezést egy háromtagú (hazai többségű) nemzetközi konzorcium végzi, és a projekt megvalósítása során is jelentős szerepet kapnak a magyar beszállítók.
VG
2026.01.20, 15:23
Frissítve: 2026.01.20, 15:39

A visontai gázerőmű még május végén kapta meg a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. Az MVM csoport megbízásából építendő létesítményre Magyarország villamosenergia-ellátása, valamint villamosenergia-rendszere egyensúlyának fenntartása miatt van kiemelkedő szükség.

Megkezdődött a Mátrai Erőmű új, kombinált ciklusú gázturbinás CCGT blokkjának megvalósítása Visontán. Fotó: Shutterstock/Varga Jozsef Zoltanó
Megkezdődött a Mátrai Erőmű új, kombinált ciklusú gázturbinás CCGT blokkjának megvalósítása Visontán / Fotó: Shutterstock / Varga József Zoltán

Visontai gázerőmű: ütemterv szerint halad Magyarország egyik legjelentősebb energetikai beruházása

Az alapkő 2025. szeptemberi elhelyezésével megkezdődött a Mátrai Erőmű új, kombinált ciklusú gázturbinás CCGT blokkjának (CCGT – az angol Combined Cycle Gas Turbine rövidítése) megvalósítása Visontán. A kombinált ciklusú gázerőmű több mint 330 milliárd forintból, hazai költségvetési forrásból épül meg. A kivitelezést egy háromtagú nemzetközi konzorcium végzi: a magyar tulajdonú Status KPRIA Zrt., a WEST HUNGÁRIA BAU Kft., valamint az egyiptomi Elsewedy Power System Projects – számolt be róla a Magyar Építők.

A fejlesztés várhatóan 2028-ra, 520 megawatt rugalmasan szabályozható kapacitást ad a hazai villamosenergia-rendszerhez, a kereskedelmi üzem pedig 2029 elején indulhat el.

Magyarországon mintegy másfél évtizede nem épült új áramtermelő alaperőmű. Eközben az időjárásfüggő megújuló energiaforrások – elsősorban a napenergia – aránya gyorsan növekszik, ami egyre nagyobb igényt támaszt a gyorsan indítható, jól szabályozható erőművek iránt.

A visontai CCGT blokk pontosan ezt a szerepet tölti majd be:

  • egy rugalmasan visszaterhelhető zsinóráramforrás, amely képes kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások ingadozását, 
  • hozzájárul az ellátásbiztonság erősítéséhez,
  • és jelentősen alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással működik, mint a korábbi lignittüzelésű blokkok. 

A kombinált ciklusú gázerőművek lényege, hogy a gázturbina és a gőzturbina egy rendszerben működik, így ugyanabból az energiahordozóból jóval nagyobb hatásfokkal állítanak elő villamos energiát. 

A Mátrában épülő blokk esetében ez kiegészül egy további fontos jellemzővel: a beépített Ansaldo Energia GT26 típusú gázturbina részben zöldhidrogén tüzelésére is alkalmas.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben még tovább csökkenthető a fosszilis energiafelhasználás. A szóban forgó innovatív szakmai megoldást elsőként itt fogják Magyarországon alkalmazni.

Fontos megjegyezni, hogy a projekt megvalósítása során jelentős szerepet kapnak a hazai beszállítók. Az erőmű hálózati kitáplálás gerincét adó nagytranszformátorok szállítását a 150 éves múltra visszatekintő Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. végzi, illetve a nyomástartó edények gyártását és beszerelését is magyar cégek valósíthatják meg az elkövetkező időszakban.

