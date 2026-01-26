Az EU a "méregzöld", és Magyarország körözi le klímavédelemben – mit csinálnak, egyszerűen nem érti a miniszter

A klíma oldaláról közelítette meg az energiaszuverenitás kérdését Lantos Csaba energiaügyiminiszter az Energiaszuverenitás 2026 konferencián. "Nem szabad, hogy energiagyarmattá váljunk, azon dolgozunk" - szögezte le. Az eszköztárban a külföldön történő befektetetések fontosságát hangsúlyozta, felsorolva a Mol és az MVM eddigi lépéseit.

Újra kell gondolni a klímavédelmet szolgáló uniós célokat Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kormánynak van egy terve arra, hogy hogyan kerülhet ki az ország az energiafüggésből, az energiagyarmati pozícióból. Figyelembe kell venni, hogy Magyarországnak nincs érdemi mennyiségű fosszilisenergia-forrása, továbbá maga az ország is kicsi, a szomszédjaitól kell energiát behoznia. Mellesleg nem árt megjegyezni, hogy elektront szállítani mindig olcsóbb, mint olajat vagy gázt. Viszont vannak az országnak olyan nagyvállalatai, amelyek külföldi pozíciókat szerezhetnek. Szereznek is, például az MVM másfél éve a kormányok együttműködésével részesedéshez jutott az azeri Sah Deniz mezőben, amely a maga nemében a világon a legnagyobb. A legutóbbi példa a Molé, amely Szerbiában veti meg a lábát.

A kormány említett terve a következő lábakon áll:

nukleáris energia,

megújulók, amelyek nemcsak időjárásfüggők,

földgáz, mint kiegyenlítő energia is, e minőségében viszonylag hosszú ideig velünk lesz,

és energiatárolás, mint az új évtized energiapolitikájának kulcsfeladata.

A nukleáris energia terén a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításáról és a két új paksi blokk építésének fontosságáról beszélt a miniszter. A kis moduláris reaktorok (SMR) terítéken lévő telepítése kapcsán azt mondta, hogy

ilyen egyelőre csak Oroszországban és Kínában működik.

A nyugati rendszerekben csak egy épül, Kanadában, és egy USA-beli projektnek van építési engedélye. Mi mindent megvizsgálunk, jogilag mindent előkészítünk, az atomtörvényt is módosítjuk - sorolta a miniszter. A magyar érdek a legjobb megoldás megfizethető áron való beszerzése.

A naperőmű öröm és kockázat

Az országban már több mint 9 gigawatt megújuló zöld kapacitás működik, ennek közel 60 százaléka naperőmű, ami 8,3 gigawatt. Ez egyfelől nagy dicsőség a miniszter szerint, de nagy függés is a termelés bizonytalanságai miatt. Amikor ez a kormány 2010-ben hivatalba lépett, akkor 1 megawattnyi naperőmű működött az országban, mintegy 300 háztetőn. Most 300 ezer lakossági háztetőn van napelem, és működik további 26 ezer naperőmű. Ennyit egyetlen más ország sem ért el. Ennek köszönhetően a következőket értük el: Magyarországon 8 éve átlagosan 32 százalékos volt az import aránya a felhasználásban, tavaly csak 20 százalék. Ezenfelül tavaly a Magyarországon előállított villamos energia 29 százaléka naperőművekből származott.