Trump vámfenyegetése árnyékot vet a magyar–dán kapcsolatokra, pedig a mérleg Budapestnek kedvez

Dánia közvetlenül nem jelentős külkereskedelmi partnere Magyarországnak, a tavaly január–novemberi termék-külkereskedelmi adatokat alapul véve a 320 milliárd forintot (a teljes 0,6 százaléka) kitevő import csupán a 27. volt, miközben exportoldalon a 362,5 milliárd forintos kivitel (a teljes 0,7 százaléka) a 25. helyre volt elegendő – válaszolta megkeresésünkre Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Donald Trump döntése nem veszélyezteti a magyar munkavállalókat, de hatással lehet hazánk és Dánia gazdasági kapcsolatára / Fotó: NurPhoto via AFP

Emlékeztetett: a KSH legfrissebb adatai szerint 2023-ban 141 dán vállalkozás működött Magyarországon, összesen több mint 18,1 ezer főt foglalkoztattak (2,3 százalékos részarány a külföldi tulajdonú vállalatokon belül), miközben 320,4 milliárd forint hozzáadott értékkel (1,9 százalékos részesedés a külföldi tulajdonú vállalatokon belül) járultak hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. Az FDI tekintetében a 2023-as adatok alapján a 18. legfontosabb külföldi befektetőnek minősült Dánia Magyarországon. Összességében tehát nem kiemelkedő, de

fontos Dánia a magyar gazdaság szempontjából, a dán vállalatok jelentős hozzáadott értéket állítanak elő hazánkban, és érdemi szerepük van a foglalkoztatásban is, miközben a hazai export is meghaladja az import értékét

– hangsúlyozta a vezető elemző.

Magyarország sem tudja kivonni magát a hatások alól

A Donald Trump által bejelentett vámintézkedések mindenképpen kedvezőtlenek – emelte ki Molnár Dániel. Hozzátette: a geopolitikai konfliktusok, különösen az eddigi szövetségesek között, tovább rontják a piaci hangulatot, miközben a kereskedelmi viták újbóli felmerülése is negatív tényezőként jelenik meg. A bizonytalanság fokozódása pedig rontja a kockázatvállalási hajlandóságot, ami kedvezőtlenül hathat a feltörekvő piaci devizákra, így a forint árfolyamára is – bár az az elmúlt időszakban ennek ellenére viszonylag stabilnak mutatkozott –, de vállalati oldalon is óvatosságra ösztönöz.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a vámokkal kapcsolatban is kérdések merülnek fel. Az elemző jelezte: egyrészről a vámok belengetése lehet csupán stratégiai lépés Trump részéről. Ilyet már láttunk korábban is tőle, a fenyegetések a tárgyalás részét képezik, annak révén kívánja a számára legjobb eredményt elérni, amely a múltban többnyire működött, azonban a pénzpiacon jelentős volatilitást eredményezett – mondta Molnár Dániel.