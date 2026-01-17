Trump tombol: csúcsra járatja a vámháborút az EU ellen Grönland miatt - Brüsszel visszavág
Donald Trump kijelentette, hogy „a világbéke forog kockán”, ezzel indokolta azt, hogy 10 százalékos vámot vet ki azokra az európai országokra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok Grönland megszerzésére irányuló terveit.
Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében ezt írta:
Évek óta támogatjuk Dániát, valamint az Európai Unió valamennyi országát és másokat is azzal, hogy nem vetettünk ki rájuk vámokat vagy bármilyen más ellenszolgáltatást. Most azonban, évszázadok után, eljött az idő, hogy Dánia viszonozza ezt – a világbéke forog kockán!
Trump bejegyzését azzal zárta, hogy az Egyesült Államok „azonnal nyitott a tárgyalásokra Dániával és/vagy bármelyik olyan országgal, amely ilyen sok mindent kockára tett, mindezek ellenére, amit értük tettünk, beleértve a maximális védelmet is, hosszú évtizedeken át”.
Az amerikai elnök szerint „ez egy rendkívül veszélyes helyzet bolygónk biztonsága, védelme és túlélése szempontjából”. Trump hozzátette azt is, hogy a február 1-jétől hatályos 10 százalékos vámtarifát követően az érintett országok minden, az Egyesült Államokba exportált termékére, június 1-jétől 25 százalékra emelkedik a teher.
Ez a vám mindaddig esedékes és fizetendő lesz, amíg nem születik megállapodás Grönland teljes és maradéktalan megvásárlásáról
– tette hozzá.
Trump megismételte korábbi figyelmeztetését is, miszerint „Kína és Oroszország Grönlandot akarja”, kijelentve: „Dánia ez ellen semmit sem tud tenni”.
Grönland nem eladó, hiába akarja Trump
Az amerikai elnöknél valószínűleg az verte ki a biztosítékot, hogy több európai állam, köztük Németország részvételével hadgyakorlatot tartanak Grönland területén. Az Arctic Endurance (Sarkvidéki Állóképesség) akció célja a Dániához tartozó sziget biztonságának megerősítése. A demonstráción
- Franciaország,
- Svédország és
- Norvégia is részt vesz, bár az utóbbi mindössze két katonával.
- Svédország arra is hajlandó, hogy csapatokat küldjön harcolni a sziget védelmében.
Donald Trump amerikai elnök határozottan ragaszkodik Grönland megszerzéséhez, akár katonai erővel is, bár a megvásárlását preferálja – ennek azonban igen borsos ára lenne, ráadásul a sziget nem is eladó.
A Deutsche Welle tudósítása szerint a tárca közölte, hogy a Dánia által kezdeményezett bevetés célja más európai országokkal együttműködve „feltárni a Dánia regionális biztonságának biztosításához nyújtott potenciális katonai hozzájárulások kereteit”, például a tengeri felügyeleti képességek terén.
A Downing Street is megerősítette, hogy
Dánia kérésére brit tisztek is csatlakoztak a felderítőegységhez
még a hadgyakorlat megkezdése előtt.
Dánia erősíti a katonai jelenlétet
A német portál emlékeztetett, hogy a dán védelmi minisztérium már a szerdai washingtoni egyeztetés előtt bejelentette: azonnali hatállyal növeli katonai jelenlétét a királysághoz tartozó szigeten.
A közleményben nem említették név szerint az Egyesült Államokat a döntés okaként, csak annyit, hogy az válasz „geopolitikai feszültségekre” az Északi-sarkkört illetően. Kiemelték azt is, hogy az erősítést „szoros együttműködésben hajtják végre a NATO-szövetségesekkel”.
A tárca tudatta, hogy
több repülőgépet, hadihajót és katonát telepítenek Dániából és a NATO-tagállamokból Grönlandra
– ez azonban kevés lenne egy esetleges amerikai fegyveres beavatkozás esetén, ami egyébként az egész katonai szövetség végét is jelentené.
Brüsszel visszavág
Az Európai Tanács elnöke, António Costa Trump bejelentésére reagálva kijelentette, hogy az Európai Unió nagyon határozott az nemzetközi jog védelmében.
Amit mondhatunk, az az, hogy az Európai Unió mindig nagyon határozott lesz a nemzetközi jog védelmében, bárhol is legyen szó róla, ami természetesen az Európai Unió tagállamainak területén kezdődik
– mondta Costa egy sajtótájékoztatón, közvetlenül azután, hogy az EU aláírta a Mercosurral kötött szabadkereskedelmi megállapodást, és nem sokkal azután, hogy Trump megfogadta: vámokkal sújtja európai szövetségeseit, amiért ellenezték azon vágyát, hogy átvegye Grönland irányítását.
„Egyelőre a kérdésben az Európai Unió tagállamainak közös válaszát koordinálom” – tette hozzá.
Az USA szerint nem kell közös válasz
Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője, Jamieson Greer szombaton azt mondta, Európán múlik, hogy akar-e ügyet csinálni Donald Trump elnöknek egyes európai országokkal szemben, Grönland miatt megfogalmazott új vámfenyegetéseiből.
Ha európai lennék, valószínűleg megpróbálnám ezt elkülöníteni, amennyire csak lehet. Ha be akarják vinni ezt a kérdést a kereskedelmi megállapodásba, az teljes mértékben rajtuk múlik, nem rajtunk
– mondta Greer újságíróknak a detroiti autószalon kiállításon nyilatkozva.