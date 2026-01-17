Trump tombol: csúcsra járatja a vámháborút az EU ellen Grönland miatt - Brüsszel visszavág

Donald Trump kijelentette, hogy „a világbéke forog kockán”, ezzel indokolta azt, hogy 10 százalékos vámot vet ki azokra az európai országokra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok Grönland megszerzésére irányuló terveit.

Trump vámot vet ki a Grönland függetlenségéért kiálló európai országokra / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében ezt írta:

Évek óta támogatjuk Dániát, valamint az Európai Unió valamennyi országát és másokat is azzal, hogy nem vetettünk ki rájuk vámokat vagy bármilyen más ellenszolgáltatást. Most azonban, évszázadok után, eljött az idő, hogy Dánia viszonozza ezt – a világbéke forog kockán!

Trump bejegyzését azzal zárta, hogy az Egyesült Államok „azonnal nyitott a tárgyalásokra Dániával és/vagy bármelyik olyan országgal, amely ilyen sok mindent kockára tett, mindezek ellenére, amit értük tettünk, beleértve a maximális védelmet is, hosszú évtizedeken át”.

Az amerikai elnök szerint „ez egy rendkívül veszélyes helyzet bolygónk biztonsága, védelme és túlélése szempontjából”. Trump hozzátette azt is, hogy a február 1-jétől hatályos 10 százalékos vámtarifát követően az érintett országok minden, az Egyesült Államokba exportált termékére, június 1-jétől 25 százalékra emelkedik a teher.

Ez a vám mindaddig esedékes és fizetendő lesz, amíg nem születik megállapodás Grönland teljes és maradéktalan megvásárlásáról

– tette hozzá.

Trump megismételte korábbi figyelmeztetését is, miszerint „Kína és Oroszország Grönlandot akarja”, kijelentve: „Dánia ez ellen semmit sem tud tenni”.

Grönland nem eladó, hiába akarja Trump

Az amerikai elnöknél valószínűleg az verte ki a biztosítékot, hogy több európai állam, köztük Németország részvételével hadgyakorlatot tartanak Grönland területén. Az Arctic Endurance (Sarkvidéki Állóképesség) akció célja a Dániához tartozó sziget biztonságának megerősítése. A demonstráción

Franciaország,

Svédország és

Norvégia is részt vesz, bár az utóbbi mindössze két katonával.

Svédország arra is hajlandó, hogy csapatokat küldjön harcolni a sziget védelmében.

Donald Trump amerikai elnök határozottan ragaszkodik Grönland megszerzéséhez, akár katonai erővel is, bár a megvásárlását preferálja – ennek azonban igen borsos ára lenne, ráadásul a sziget nem is eladó.