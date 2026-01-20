Magyar gazdaság: továbbra is Németországra várnak a magyarországi cégek – ekkora lehet idén a GDP-növekedés

A magyarországi vállalatok hangulatát rövid távon továbbra is a kivárás határozza meg, ugyanakkor hosszabb távon óvatos bizakodás érzékelhető – fogalmazott a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a legfrissebb VOSZ Barométer közzétételét követően. Az Egyensúly Intézet negyedévente elkészülő kutatása a VOSZ-hoz tartozó vállalkozások üzleti várakozásait vizsgálja.

Magyar gazdaság: továbbra is a külső piacokra várnak a magyarországi cégek – ekkora lehet idén a GDP-növekedés / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tavalyi harmadik negyedéves felmérés még egyértelműen a bizalom erősödését jelezte a magyar gazdaságban. Javultak az általános gazdasági helyzet megítélésére, valamint a vállalkozások rövid és hosszú távú kilátásaira vonatkozó várakozások, aminek következtében a vállalati hangulatindex 50 pontra emelkedett. Különösen kedvező jel volt, hogy eközben a pesszimista várakozások visszaszorultak, és a mérés kezdete óta nem látott alacsony szintre estek.

Az év végére azonban ez a kedvező tendencia mintha megtorpant volna: a magyarországi vállalatok hangulata enyhén romlott, a mutató ugyanis 49 pontra csökkent. Perlusz László értékelése szerint mindez azt jelzi, hogy

az a gazdasági fordulat, amelytől sokan a fellendülés kezdetét várták, egyelőre elmaradt.

A kormányzat és az üzleti szféra egyaránt a gazdasági környezet normalizálódására és élénkülésére számított, ám mivel ezek a várakozások nem teljesültek, a vállalatok többsége óvatosabb pályára állt. A hangsúly a kockázatok mérséklésére és a működés stabil fenntartására helyeződött át: a beruházások háttérbe szorultak, sok esetben el sem indultak, és az új munkaerő felvétele sem szerepel érdemben a tervek között. Mindez ugyanakkor nem a jövőbe vetett bizalom hiányát tükrözi, hiszen a cégek hosszabb távon továbbra is bíznak a kilátások javulásában, és ennek jegyében igyekeznek megőrizni működőképességüket.

Ekkora lehet 2026-ban a GDP-növekedés a VOSZ szerint

Bár a felmérés nem tért ki kifejezetten a várható gazdasági növekedés mértékére, Perlusz László megítélése szerint Magyarországon idén mintegy 2 százalékos GDP-bővülés valószínű. Ez az ütem ugyan elmarad a kormány 3,1 százalékos hivatalos előrejelzésétől, ugyanakkor összhangban áll a piaci konszenzussal, valamint a Nemzetközi Valutaalap prognózisával. A VOSZ főtitkára hangsúlyozta: a korábbi, 0,5 százalék körüli növekedési kilátásokhoz viszonyítva ez már érdemi előrelépésnek tekinthető.

A 0,5 százalékhoz képest ez egy nagyon jelentős növekedés, mi is úgy érezzük, hogy lesz növekedés idén

– állapítja meg VOSZ főtitkára, aki szerint kedvező jel, hogy a vállalkozások hosszú távú kilátásai is inkább optimista, amit bizonyít, hogy a vállalatok minden nehézség ellenére kitartanak, ha egy vállalkozás ugyanis nem látja a fényt az alagút végén, akkor bezár. „Most azt látom, hogy a vállalkozások kitartanak, persze sok hátulütőjével együtt”, teszi hozzá.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani kutatásukban ismét megnőtt a költségek, így például az adók és az energiaárak jelentősége a vállalkozások életében.

Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nőttek volna az adók, hanem hogy egy stagnáló, kockázatkerülő és növekedés nélküli helyzetben a működés költségei sokkal jobban fáj a cégeknek, mint egy növekedő gazdaságban, ahol emelkednek az árbevételek és az értékesítési lehetőségek.