Mercosur: elmondta az OKSZ, mi történhet a kereskedők húsárukat érintő beszerzési politikájában

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, óriási indulatok forrnak a Mercosur-megállapodás miatt az európai agráriumban. A megállapodásra egy olyan időszakban kerül sor, amikor az európai és magyar gazdákat már amúgy is nyomasztja egy, gazdasági és politikai értelemben jelentős fejlmény: Ukrajna EU-s felvételének lehetősége, ami az ország gabonatermesztésben betöltött súlya miatt szintén a piacvesztés rémét vetíti előre. Ugyanakkor – eleveníti fel cikkében az Origo – ezzel párhuzamosan Ausztriában „csendes forradalmat indítottak az osztrák üzletláncok”, és kinyilvánították, hogy nem kérnek Ursula von der Leyen Mercosur-húsából. A Spar volt az első a sorban, nyilvános kiállása az osztrák hús mellett dominóhatást indított el: az Adeg, a Billa, a Lidl, a Penny és a Hofer (nálunk: Aldi) egyaránt nemet mond a dél-amerikai importra. A lap a magyarországi Országos Kereskedelmi Szövetséget (OKSZ) kérdezte arról, mi a magyarországi üzletláncok álláspontja, terveznek-e hasonlót lépni.

Tüntetések zajlanak a Mercosur-megállapodás miatt Brüsszelben és Strasbourgban / Fotó: Yves Herman

Növekszik a húskvóta a Mercosur-megállapodás miatt, megszólalt az OKSZ

Az Origo szerint ez azért is érdekes kérdés az imént felidézett osztrák fejlemény mellett, mert a magyar kiskereskedők rendszeresen adnak tájékoztatást a magyar termelőkkel, magyar beszállítókkal való együttműködésükről, jelezve, hogy előnyben részesítik magyarországi agárpiaci és élelmiszeripari szereplőket. A lap arról ír, hogy az általuk a kérdéssel megkeresett magyar élelmiszer-kereskedők az OKSZ-hez irányították az érdeklődést, ahonnan Kozák Tamás azt a választ adta, hogy „az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletláncok az átlagos fogyasztói igényeket kielégítő hús, hústermékek forgalmazását döntő mértékben jelenleg is hazai beszerzésből biztosítják, megfelelő minőség és versenyképes ár esetén ezen a beszerzéspolitikán a vállalatok többsége várhatóan nem változtat.”

A lap kitér arra is, hogyan alakulhat a jövőben a két tömörülés között a Dél-Amerikából az EU-ba irányuló húsáruforgalom. Ez a forgalom jelenleg is jelentős, de a Mercosur-megállapodás ellenére a jövőben sem lesz korlátozásoktól mentes. Az éves marhahúsimport 99 000 tonnára korlátozódik, 7,5 százalékra mérsékelt vámmal, ami az uniós termelés 1,5 százalékának felel meg.