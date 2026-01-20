Állítsátok meg Von der Leyent, követelik a tüntető gazdák az Európai Parlamentnél – galéria

Az európai termelőket fenyegető Mercosur-egyezmény aláírása ellen tüntetett a gazdák nemzetközi tömege kedden az Európai Parlamentnél, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök távozását követelve – aki eközben Davosban a Világgazdasági Fórumon szólalt fel, a dél-amerikai áruk útját egyengető egyezményt dicsérve és az európai függetlenség zászlaját meglengetve.

Gazdatüntetés a Mercosur-egyezmény ellen: megállítanák az Európai Bizottság elnökét / Fotó: AFP

Az egyezmény mellett állt ki az Európai Néppárt (EPP) is. A helyszínen megjelent az EPP-frakcióban ülő Magyar Péter is, a tüntetők azonban elzavarták (videón mutatjuk).

„Ursula von der Leyen elnöksége alatt mindegyik intézkedés megássa az európai agrárium sírját”– többek közt ezt tartalmazta Nagy István magyar agrárminiszter a tüntető gazdákat támogató posztja.