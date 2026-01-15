Deviza
EUR/HUF385,65 -0,12% USD/HUF331,46 -0,03% GBP/HUF445,04 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,12% PLN/HUF91,61 -0,1% RON/HUF75,8 -0,12% CZK/HUF15,9 -0,17% EUR/HUF385,65 -0,12% USD/HUF331,46 -0,03% GBP/HUF445,04 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,12% PLN/HUF91,61 -0,1% RON/HUF75,8 -0,12% CZK/HUF15,9 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 821,18 +0,14% MTELEKOM1 904 -0,63% MOL3 456 +1,62% OTP38 020 -0,34% RICHTER10 330 +0,29% OPUS547 -0,55% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155,5 +2,25% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 459,67 -0,1% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 596,33 +0,12% BUX120 821,18 +0,14% MTELEKOM1 904 -0,63% MOL3 456 +1,62% OTP38 020 -0,34% RICHTER10 330 +0,29% OPUS547 -0,55% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155,5 +2,25% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 459,67 -0,1% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 596,33 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
felvásárlás
NIS
Brüsszel
Mol
Európai Unió

Már suttogják Szerbiában: Ursula von der Leyenék elvehetik a Moltól az évszázad üzletét, az EU megfúrhatja a NIS magyar felvásárlását – ez lehet az ürügy

Egyre hangosabbak azok a találgatások Szerbiában, hogy az Európai Unió versenyjogi alapon beleszólhat a Mol egyik legnagyobb regionális üzletébe. A felvásárlás lehetősége már uniós szinten is érzékeny kérdéseket vet fel, különösen az energiaszektorban. A NIS felvásárlása így könnyen Brüsszel asztalára kerülhet, akár politikai súllyal is.
VG
2026.01.15, 11:22
Frissítve: 2026.01.15, 12:18

Az elmúlt hetekben egyre élénkebb találgatások keringenek Szerbiában arról, hogy a Mol csoport előtt álló egyik legnagyobb akvizíció komoly akadályokba ütközhet. A térségben meghatározó energetikai szereplővé vált vállalat ugyanis a szerb Naftna industrija Srbije (NIS) megvásárlására készülhet, ám egy ilyen lépés már nemcsak Belgrádban, hanem Brüsszelben is vizsgálatok tárgya lehet. A szerb sajtóban és szakmai körökben egyre gyakrabban vetik fel, hogy az Európai Unió versenyjogi szempontokra hivatkozva akár meg is fúrhatja az üzletet.

Ursula von der Leyenék elvehetik a Moltól az évszázad üzletét, az EU megfúrhatja a NIS magyar felvásárlását – ez lehet az ürügy
Ursula von der Leyenék elvehetik a Moltól az évszázad üzletét, az EU megfúrhatja a NIS magyar felvásárlását – ez lehet az ürügy / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A Mol az elmúlt években látványosan terjeszkedett Közép- és Délkelet-Európában: több mint harminc országban van jelen, mintegy 25 ezer embert foglalkoztat, és három finomítót, valamint két petrolkémiai üzemet működtet Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban. A cégcsoporthoz tartozik közel 2400 töltőállomás tíz országban, köztük Szerbiában is, ahol jelenleg még viszonylag mérsékelt piaci részesedéssel bír. A NIS felvásárlásával azonban a helyzet gyökeresen megváltozna.

Gulyás Gergely: „az tárgyal, aki vásárolni akar”

Szerbiában jelenleg a NIS rendelkezik a legnagyobb töltőállomás-hálózattal, míg a Mol a negyedik helyen áll a piacon. Egy sikeres tranzakció esetén a magyar társaság közel 400 benzinkút felett rendelkezne, ami a szerbiai hálózat mintegy negyedét jelentené. Emellett a Mol négy finomítót és három petrolkémiai üzemet ellenőrizne a régióban, ami már önmagában is komoly versenyjogi kérdéseket vet fel.

Az tárgyal, aki vásárolni akar, ez a Mol, ha a társaság egyezségre jut, az amerikai fél garanciáira van szükség arról, hogy mentesül a szankciók alól a cég minden vagyoneleme, ha a magyar vállalat megveszi

mutatott rá Gulyás Gergely a kormányinfón. „Az joggal felvethető kérdés, hogy miért egy, az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó hivatal dönt arról, hogy mi legyen a NIS-el és ki legyen a cég új tulajdonosa” – így a miniszter a vásárlás kapcsán. 

Nem lesz könnyű menet a felvásárlás

Szerb szakértők szerint egy ilyen mértékű koncentráció a hazai versenyhatóság, de akár az Európai Bizottság figyelmét is felkeltheti. Boban Stojanovic közgazdász professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy a domináns piaci pozíció önmagában nem tiltott, ugyanakkor annak esetleges visszaélésszerű kihasználása már jogi beavatkozást vonhat maga után. Ide tartozhatnak például az árak mesterséges emelése, a beszállítók kiszorítása vagy a szolgáltatások minőségének romlása.

A professzor szerint 

a felvásárlás mindenképpen engedélyköteles lenne, 

és a hatóságok több forgatókönyv közül választhatnak: a tranzakció teljes elutasításától a feltételekhez kötött jóváhagyásig. A szerb versenyhatóság eddigi gyakorlata ugyanakkor vegyes megítélés alá esik, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Emellett a finomítói kapacitások koncentrációja uniós szinten is érzékeny kérdés lehet.

A háttérben politikai tényezők is szerepet játszhatnak. Egyes elemzők szerint nem kizárt, hogy Brüsszel – élén az Európai Bizottsággal és annak elnökével, Ursula von der Leyen – versenyjogi érvekre hivatkozva fékezné meg a tranzakciót. Bár hivatalos uniós állásfoglalás egyelőre nincs, Szerbiában már most arról beszélnek, hogy a monopolhelyzet veszélye lehet az az „ürügy”, amelyre hivatkozva az EU beleszólhat az ügyletbe.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu