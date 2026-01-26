Mi lesz a ferihegyi repülőtérrel? Hiába termel irdatlan pénzt Magyarországnak, pont most szóltak be neki – "Nem az állam dolga, hogy repterekre költsön"

A külföldről érkező, vámkezelést igénylő kiscsomagok száma 2024-hez képest 50 százalékkal nőtt tavaly – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese a nemzetközi vámnap alkalmából. Bakai Kristóf Péter vezérőrnagy hozzátette, hogy miközben 2024-ben a NAV 136 millió kis értékű (150 euró alatti) küldeményt vámkezelt, addig tavaly a csomagok száma már meghaladta a 204 milliót.

Utasforgalomban és áruforgalomban is jelentős tényező a ferihegyi repülőtér / Fotó: Baranyai Róbert / Budapest Airport

Ugyanakkor a Magyarországon vámkezelt áru mennyisége gyakorlatilag nem változott, valamivel több mint 23 millió tonnát tett ki. Tavaly összesen mintegy 18 ezermilliárd forint értékű áru érkezett Magyarországon keresztül az Európai Unió területére. A vámbevétel 2025-ben elérte a 154 milliárd forintot, az importáfa összege pedig az 504 milliárd forintot, míg 2024-ben 121 milliárd, az importáfa 458 milliárd forint volt – ismertette az elnökhelyettes.

A NAV-nak kulcsszerepe van az uniós vámhatár védelmében, hogy az illegális termékek ne juthassanak be az unió piacára, és ne veszélyeztethessék a magyar vásárlók egészségét és életét sem.

A vezérőrnagy kiemelte, hogy évek óta dinamikusan nő a harmadik országból érkező e-kereskedelmi forgalom. A beérkező kiscsomagokhoz kapcsolódó adatokat a NAV kockázatelemzési rendszere vizsgálja, ez segít kiválasztani azokat a küldeményeket, amelyek további ellenőrzést igényelnek.

„Ezeket röntgenberendezésekkel és fizikai vizsgálatokkal ellenőrizzük. Az elektronikus kockázatelemzés alapján kiválasztott tételeken túl a beérkezett gyanús vagy véletlenszerűen kiválasztott csomagokat a vámosok szolgálati kutyák bevonásával is vizsgálják” – részletezte Bakai Kristóf Péter.

A nemzetközi vámnap – amelyet a Vámvilágszervezet minden évben január 26-án ünnepel – arra irányítja rá a figyelmet, hogy a vámhatóságok tevékenysége nemcsak a költségvetési bevételek biztosításában meghatározó, hanem a gazdaság védelme, a közbiztonság erősítése és a tisztességes kereskedelem fenntartása szempontjából is nélkülözhetetlen – húzta alá az elnökhelyettes, ismertetve az idei ünnep mottóját: „Éber és elkötelezett vámhatóság a társadalom védelmében.”